https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768198152.html

"Они имеют сомнения, что я Порошенко": как экс-президента встретили в Киеве

"Они имеют сомнения, что я Порошенко": как экс-президента встретили в Киеве - РИА Новости, 17.01.2022

"Они имеют сомнения, что я Порошенко": как экс-президента встретили в Киеве

Петр Порошенко прилетел на Украину, где его обвиняют в государственной измене. Возвращение бывшего президента — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:05

2022-01-17T15:05

2022-01-17T15:05

фото

аэропорт

киев

петр порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768179357_0:273:3136:2037_1920x0_80_0_0_0cd8977adf0c6954d54457f7576c3ec8.jpg

Петр Порошенко прилетел на Украину, где его обвиняют в государственной измене. Возвращение бывшего президента — в фотоленте Ria.ru.

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, аэропорт, киев, петр порошенко