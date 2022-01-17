https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768267644.html

Порошенко находится во внутригосударственном розыске, заявили в МВД Украины

Порошенко находится во внутригосударственном розыске, заявили в МВД Украины - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко находится во внутригосударственном розыске, заявили в МВД Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске по инициативе Службы безопасности страны, свидетельствуют данные на сайте... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T19:08

2022-01-17T19:08

2022-01-17T19:34

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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске по инициативе Службы безопасности страны, свидетельствуют данные на сайте украинского МВД.Там сказано, что политик "скрывается от органов досудебного расследования", а дата его исчезновения — 24 декабря 2021 года. Кроме того, как сообщается на сайте ведомства, есть постановление суда с разрешением задержать Порошенко с целью привода.В понедельник экс-президент прибыл в Киев из Варшавы. По его словам, власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями.После Порошенко отправился в суд, где началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения: сейчас у него статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит 15 лет тюремного заключения.Как Порошенко отметил в суде, он добровольно прибыл на заседание суда и не давал повода считать, что избегает правосудия. Политик также попросил вернуть надзорному ведомству ходатайство об избрании меры пресечения, суд отказал ему. Бывший глава государства заявил, что не считает себя подозреваемым по делу о поставках угля из Донбасса, назвав его материалы "сфальсифицированными".Прокуратура попросила суд арестовать подозреваемого с возможностью внесения 35,7 миллиона долларов залога, а также обязать его сдать паспорта и носить электронный браслет.С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768241835.html

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в мире, украина, варшава, польша, мвд украины, петр порошенко, донбасс, европейская солидарность