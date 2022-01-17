Суд в Киеве продолжил заседание об избрании Порошенко меры пресечения

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева продолжил заседание об избрании экс-президенту Петру Порошенко меры пресечения по делу о госизмене.Ранее судья объявил перерыв для ознакомления защиты с материалами. Впоследствии адвокат Игорь Головань назвал ходатайство прокуратуры "никчемным". По его словам, оно подписано неуполномоченным лицом, а его клиента нельзя считать подозреваемым."Судебное заседание объявляется продолженным", — сказал следственный судья Алексей Соколов. Трансляцию ведет YouTube-канал "Судебная власть Украины".Как отметил Порошенко, он добровольно прибыл на заседание суда и не давал повода считать, что избегает правосудия. Политик также попросил вернуть надзорному ведомству ходатайство об избрании меры пресечения. Он заявил, что не считает себя подозреваемым по делу о поставках угля из Донбасса, назвав его материалы "сфальсифицированными".При этом суд отказался вернуть ходатайство прокуратуре.В понедельник экс-президент прибыл в Киев из Варшавы. По его словам, власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями.После Порошенко отправился в суд, где началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения. Сейчас у Порошенко статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.В перерыве политик также выступил на митинге своих сторонников, который проходит у здания суда. Он заявил, что "правда на его стороне", а значит, нужно ожидать "справедливого решения".С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят арестовать и самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева продолжил заседание об избрании экс-президенту Петру Порошенко меры пресечения по делу о госизмене.
Ранее судья объявил перерыв для ознакомления защиты с материалами. Впоследствии адвокат Игорь Головань назвал ходатайство прокуратуры "никчемным". По его словам, оно подписано неуполномоченным лицом, а его клиента нельзя считать подозреваемым.
"Судебное заседание объявляется продолженным", — сказал следственный судья Алексей Соколов. Трансляцию ведет YouTube-канал "Судебная власть Украины".
Как отметил Порошенко, он добровольно прибыл на заседание суда и не давал повода считать, что избегает правосудия. Политик также попросил вернуть надзорному ведомству ходатайство об избрании меры пресечения. Он заявил, что не считает себя подозреваемым по делу о поставках угля из Донбасса, назвав его материалы "сфальсифицированными".
При этом суд отказался вернуть ходатайство прокуратуре.
В понедельник экс-президент прибыл в Киев из Варшавы. По его словам, власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями.
После Порошенко отправился в суд, где началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения. Сейчас у Порошенко статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.
В перерыве политик также выступил на митинге своих сторонников, который проходит у здания суда. Он заявил, что "правда на его стороне", а значит, нужно ожидать "справедливого решения".
С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят арестовать и самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.
Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.
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"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.
Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.
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Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.
"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.
Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.
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