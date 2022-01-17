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Суд в Киеве продолжил заседание об избрании Порошенко меры пресечения
Суд в Киеве продолжил заседание об избрании Порошенко меры пресечения - РИА Новости, 17.01.2022
Суд в Киеве продолжил заседание об избрании Порошенко меры пресечения
Печерский районный суд Киева продолжил заседание об избрании экс-президенту Петру Порошенко меры пресечения по делу о госизмене. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:35
2022-01-17T16:40
в мире
киев
петр порошенко
варшава
европейская солидарность
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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева продолжил заседание об избрании экс-президенту Петру Порошенко меры пресечения по делу о госизмене.Ранее судья объявил перерыв для ознакомления защиты с материалами. Впоследствии адвокат Игорь Головань назвал ходатайство прокуратуры "никчемным". По его словам, оно подписано неуполномоченным лицом, а его клиента нельзя считать подозреваемым."Судебное заседание объявляется продолженным", — сказал следственный судья Алексей Соколов. Трансляцию ведет YouTube-канал "Судебная власть Украины".Как отметил Порошенко, он добровольно прибыл на заседание суда и не давал повода считать, что избегает правосудия. Политик также попросил вернуть надзорному ведомству ходатайство об избрании меры пресечения. Он заявил, что не считает себя подозреваемым по делу о поставках угля из Донбасса, назвав его материалы "сфальсифицированными".При этом суд отказался вернуть ходатайство прокуратуре.В понедельник экс-президент прибыл в Киев из Варшавы. По его словам, власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями.После Порошенко отправился в суд, где началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения. Сейчас у Порошенко статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.В перерыве политик также выступил на митинге своих сторонников, который проходит у здания суда. Он заявил, что "правда на его стороне", а значит, нужно ожидать "справедливого решения".С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят арестовать и самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
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в мире, киев, петр порошенко, варшава, европейская солидарность
15:35 17.01.2022 (обновлено: 16:40 17.01.2022)
 
Суд в Киеве продолжил заседание об избрании Порошенко меры пресечения

Суд в Киеве продолжил заседание по делу экс-президента Украины Порошенко о госизмене

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПетр Порошенко в суде в Киеве
Петр Порошенко в суде в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева продолжил заседание об избрании экс-президенту Петру Порошенко меры пресечения по делу о госизмене.
Ранее судья объявил перерыв для ознакомления защиты с материалами. Впоследствии адвокат Игорь Головань назвал ходатайство прокуратуры "никчемным". По его словам, оно подписано неуполномоченным лицом, а его клиента нельзя считать подозреваемым.
"Судебное заседание объявляется продолженным", — сказал следственный судья Алексей Соколов. Трансляцию ведет YouTube-канал "Судебная власть Украины".
Как отметил Порошенко, он добровольно прибыл на заседание суда и не давал повода считать, что избегает правосудия. Политик также попросил вернуть надзорному ведомству ходатайство об избрании меры пресечения. Он заявил, что не считает себя подозреваемым по делу о поставках угля из Донбасса, назвав его материалы "сфальсифицированными".
При этом суд отказался вернуть ходатайство прокуратуре.
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 18:09В мире
Порошенко уличил Зеленского в желании стать диктатором
В понедельник экс-президент прибыл в Киев из Варшавы. По его словам, власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями.
После Порошенко отправился в суд, где началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения. Сейчас у Порошенко статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.
В перерыве политик также выступил на митинге своих сторонников, который проходит у здания суда. Он заявил, что "правда на его стороне", а значит, нужно ожидать "справедливого решения".
С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят арестовать и самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.
Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
"Они имеют сомнения, что я Порошенко": как экс-президента встретили в Киеве
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Перед полетом он заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку людей.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорте Жуляны
1 из 9

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Перед полетом он заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку людей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Gleb Garanich

По словам политика, когда он проходил контроль в аэропорту "Киев", его пытались не впустить в страну.

Петр Порошенко в самолете перед вылетом в Киев из Варшавы
2 из 9

По словам политика, когда он проходил контроль в аэропорту "Киев", его пытались не впустить в страну.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.

Петр Порошенко прибыл в Киев
3 из 9

"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Госпогранслужба назвала эти заявления спекуляциями и заявила, что Порошенко пересек границу с соблюдением всех норм законодательства.

Петр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорту Киев
4 из 9

Госпогранслужба назвала эти заявления спекуляциями и заявила, что Порошенко пересек границу с соблюдением всех норм законодательства.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Бывшего президента встречали в аэропорту несколько тысяч человек.

Сторонники Петра Порошенко в аэропорту Киев
5 из 9

Бывшего президента встречали в аэропорту несколько тысяч человек.

© REUTERS / Gleb Garanich
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Прежде чем отправиться в печерский районный суд, Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что его отпустили, испугавшись массовой поддержки.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорту Жуляны
6 из 9

Прежде чем отправиться в печерский районный суд, Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что его отпустили, испугавшись массовой поддержки.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко с плакатами встречают бывшего главу государства возле здания терминала аэропорта Киев
7 из 9

Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

На Украине Порошенко судят по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.

Петр Порошенко во время судебного заседания в Киеве
8 из 9

На Украине Порошенко судят по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Председательствует на заседании судья, которого назначал сам Порошенко еще в 2017 году, когда был главой государства.

Петр Порошенко в суде в Киеве
9 из 9

Председательствует на заседании судья, которого назначал сам Порошенко еще в 2017 году, когда был главой государства.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
1 из 9

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Перед полетом он заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку людей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

По словам политика, когда он проходил контроль в аэропорту "Киев", его пытались не впустить в страну.

© REUTERS / Gleb Garanich
3 из 9

"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.

© REUTERS / Gleb Garanich
4 из 9

Госпогранслужба назвала эти заявления спекуляциями и заявила, что Порошенко пересек границу с соблюдением всех норм законодательства.

© REUTERS / Gleb Garanich
5 из 9

Бывшего президента встречали в аэропорту несколько тысяч человек.

© REUTERS / Gleb Garanich
6 из 9

Прежде чем отправиться в печерский районный суд, Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что его отпустили, испугавшись массовой поддержки.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 9

На Украине Порошенко судят по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
9 из 9

Председательствует на заседании судья, которого назначал сам Порошенко еще в 2017 году, когда был главой государства.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko

 
В миреКиевПетр ПорошенкоВаршаваЕвропейская солидарность
 
 
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