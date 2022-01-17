https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768230667.html

Суд в Киеве продолжил заседание об избрании Порошенко меры пресечения

Суд в Киеве продолжил заседание об избрании Порошенко меры пресечения - РИА Новости, 17.01.2022

Суд в Киеве продолжил заседание об избрании Порошенко меры пресечения

Печерский районный суд Киева продолжил заседание об избрании экс-президенту Петру Порошенко меры пресечения по делу о госизмене. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:35

2022-01-17T15:35

2022-01-17T16:40

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петр порошенко

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европейская солидарность

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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева продолжил заседание об избрании экс-президенту Петру Порошенко меры пресечения по делу о госизмене.Ранее судья объявил перерыв для ознакомления защиты с материалами. Впоследствии адвокат Игорь Головань назвал ходатайство прокуратуры "никчемным". По его словам, оно подписано неуполномоченным лицом, а его клиента нельзя считать подозреваемым."Судебное заседание объявляется продолженным", — сказал следственный судья Алексей Соколов. Трансляцию ведет YouTube-канал "Судебная власть Украины".Как отметил Порошенко, он добровольно прибыл на заседание суда и не давал повода считать, что избегает правосудия. Политик также попросил вернуть надзорному ведомству ходатайство об избрании меры пресечения. Он заявил, что не считает себя подозреваемым по делу о поставках угля из Донбасса, назвав его материалы "сфальсифицированными".При этом суд отказался вернуть ходатайство прокуратуре.В понедельник экс-президент прибыл в Киев из Варшавы. По его словам, власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями.После Порошенко отправился в суд, где началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения. Сейчас у Порошенко статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.В перерыве политик также выступил на митинге своих сторонников, который проходит у здания суда. Он заявил, что "правда на его стороне", а значит, нужно ожидать "справедливого решения".С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят арестовать и самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/diktator-1768014873.html

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в мире, киев, петр порошенко, варшава, европейская солидарность