https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768224004.html

Порошенко вернулся в здание суда в Киеве

Порошенко вернулся в здание суда в Киеве - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко вернулся в здание суда в Киеве

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся на заседание, где ему избирают меру пресечения по делу о госизмене. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:05

2022-01-17T15:05

2022-01-17T15:55

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петр порошенко

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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся на заседание, где ему избирают меру пресечения по делу о госизмене.Ранее судья объявил перерыв для ознакомления защиты с материалами. Трансляцию ведет ютьюб-канал "Судебная власть Украины".Порошенко выступил на митинге своих сторонников, который проходит у здания суда. Он заявил, что "правда на его стороне", а значит, нужно ожидать "справедливого решения". После выступления бывший глава государства зашел в здание.Митинг продолжается. По оценкам корреспондента РИА Новости, в нем принимают участие около полутора тысяч человек. Обстановка на акции спокойная.В понедельник экс-президент прибыл в Киев из Варшавы. По его словам, власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями.Сейчас у Порошенко статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. С середины декабря он находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят арестовать и самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

https://ria.ru/20220115/poroshenko-1768000105.html

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в мире, украина, киев, петр порошенко