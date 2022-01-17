Порошенко вернулся в здание суда в Киеве

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся на заседание, где ему избирают меру пресечения по делу о госизмене.Ранее судья объявил перерыв для ознакомления защиты с материалами. Трансляцию ведет ютьюб-канал "Судебная власть Украины".Порошенко выступил на митинге своих сторонников, который проходит у здания суда. Он заявил, что "правда на его стороне", а значит, нужно ожидать "справедливого решения". После выступления бывший глава государства зашел в здание.Митинг продолжается. По оценкам корреспондента РИА Новости, в нем принимают участие около полутора тысяч человек. Обстановка на акции спокойная.В понедельник экс-президент прибыл в Киев из Варшавы. По его словам, власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями.Сейчас у Порошенко статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. С середины декабря он находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят арестовать и самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
Петр Порошенко во время судебного заседания в Киеве
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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся на заседание, где ему избирают меру пресечения по делу о госизмене.
Ранее судья объявил перерыв для ознакомления защиты с материалами. Трансляцию ведет ютьюб-канал "Судебная власть Украины".
Порошенко выступил на митинге своих сторонников, который проходит у здания суда. Он заявил, что "правда на его стороне", а значит, нужно ожидать "справедливого решения". После выступления бывший глава государства зашел в здание.
Митинг продолжается. По оценкам корреспондента РИА Новости, в нем принимают участие около полутора тысяч человек. Обстановка на акции спокойная.
"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.
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"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.
Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.
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Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.
"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.
Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.
В понедельник экс-президент прибыл в Киев из Варшавы. По его словам, власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями.
Сейчас у Порошенко статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.
С середины декабря он находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят арестовать и самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.
Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
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