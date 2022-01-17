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В Госдуме заявили, что говорить об улучшении ситуации с "омикроном" рано
В Госдуме заявили, что говорить об улучшении ситуации с "омикроном" рано - РИА Новости, 17.01.2022
В Госдуме заявили, что говорить об улучшении ситуации с "омикроном" рано
Россия стоит только в начале пятой волны коронавируса, поэтому говорить об улучшении ситуации с "омикроном" пока рано, заявил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:41
2022-01-17T11:41
2022-01-17T12:33
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Россия стоит только в начале пятой волны коронавируса, поэтому говорить об улучшении ситуации с "омикроном" пока рано, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов."Говорить о том, что у нас в начале февраля будет снижение с омикроном (рано – ред.) – по сути дела мы только стоим в начале пятой волны. Наверное, это слишком оптимистичный прогноз. Скорее всего, будет не так. Расслабляться здесь нельзя", - сказал Хубезов на пресс-конференции. По его словам, можно до бесконечности увеличивать коечный фонд под заболевших коронавирусом, но есть более прямой и простой путь – вакцинироваться большему количеству людей."Тогда, по крайней мере, с "омикроном" тяжело болеть будут намного реже, это абсолютно доказанный факт, потому что больше 90% пациентов за рубежом – это не вакцинированные люди. И тогда мы максимально быстро сможем вернуться по крайней мере к нормальному функционированию системы здравоохранения по оказанию помощи в плановом режиме", - добавил депутат.
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госдума рф, россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
11:41 17.01.2022 (обновлено: 12:33 17.01.2022)
В Госдуме заявили, что говорить об улучшении ситуации с "омикроном" рано
Депутат Хубезов: Россия в начале волны, говорить об улучшении ситуации с "омикроном" рано