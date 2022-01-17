https://ria.ru/20220117/omikron-1768173048.html

Спрогнозировать ситуацию с омикрон-штаммом сложно, заявили в Госдуме

Спрогнозировать ситуацию с омикрон-штаммом сложно, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.01.2022

Спрогнозировать ситуацию с омикрон-штаммом сложно, заявили в Госдуме

Спрогнозировать развитие ситуации с распространением коронавирусного штамма "омикрон" в России сложно, опыт зарубежных стран показывает, что она везде разная,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:33

2022-01-17T11:33

2022-01-17T12:20

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Спрогнозировать развитие ситуации с распространением коронавирусного штамма "омикрон" в России сложно, опыт зарубежных стран показывает, что она везде разная, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов."Спрогнозировать, какая будет ситуация с "омикроном" в нашеq стране достаточно сложно, потому что опыт зарубежных стран показывает, что ситуация везде в принципе разная", - сказал Хубезов на пресс-конференции.Также парламентарий отметил, что вероятность полного локдауна на фоне распространения "омикрона" равна практически нулю, при этом остальные ограничительные мероприятия будут зависеть от эпидемиологической обстановки в том или ином регионе."В каком-то могут быть более жесткие ограничительные меры, где-то менее жесткие. Все будет зависеть от конкретной обстановки", - добавил он.

https://ria.ru/20220117/omikron-1768173981.html

https://ria.ru/20220117/omikron-1768153295.html

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госдума рф, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса