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Спрогнозировать ситуацию с омикрон-штаммом сложно, заявили в Госдуме
Спрогнозировать ситуацию с омикрон-штаммом сложно, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.01.2022
Спрогнозировать ситуацию с омикрон-штаммом сложно, заявили в Госдуме
Спрогнозировать развитие ситуации с распространением коронавирусного штамма "омикрон" в России сложно, опыт зарубежных стран показывает, что она везде разная,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:33
2022-01-17T11:33
2022-01-17T12:20
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Спрогнозировать развитие ситуации с распространением коронавирусного штамма "омикрон" в России сложно, опыт зарубежных стран показывает, что она везде разная, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов."Спрогнозировать, какая будет ситуация с "омикроном" в нашеq стране достаточно сложно, потому что опыт зарубежных стран показывает, что ситуация везде в принципе разная", - сказал Хубезов на пресс-конференции.Также парламентарий отметил, что вероятность полного локдауна на фоне распространения "омикрона" равна практически нулю, при этом остальные ограничительные мероприятия будут зависеть от эпидемиологической обстановки в том или ином регионе."В каком-то могут быть более жесткие ограничительные меры, где-то менее жесткие. Все будет зависеть от конкретной обстановки", - добавил он.
https://ria.ru/20220117/omikron-1768173981.html
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госдума рф, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
11:33 17.01.2022 (обновлено: 12:20 17.01.2022)
Спрогнозировать ситуацию с омикрон-штаммом сложно, заявили в Госдуме
Депутат Хубезов: спрогнозировать развитие ситуации с омикрон-штаммом в России сложно