https://ria.ru/20220117/omikron-1768138727.html

Для кого не опасен "омикрон"

Мясников рассказал, для кого не опасен "омикрон" - РИА Новости, 17.01.2022

Для кого не опасен "омикрон"

Штамм коронавируса "омикрон" не опасен для тех, чей иммунитет защищает от заражения острыми респираторными заболеваниями, такое мнение в беседе с "Вечерней... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T03:00

2022-01-17T03:00

2022-01-17T03:00

распространение коронавируса

общество

ботсвана

юар

россия

коронавирус covid-19

александр мясников (врач)

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" не опасен для тех, чей иммунитет защищает от заражения острыми респираторными заболеваниями, такое мнение в беседе с "Вечерней Москвой" выразил врач и телеведущий Александр Мясников.Как заявил медик, новым штаммом переболеют "процентов 60–70" населения планеты. "Не заболеют генетически устойчивые к инфекциям люди и те, у которых достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ", — сказал Мясников, назвав "омикрон" "банальным" острым респираторным заболеванием.По его мнению, заразившиеся новым штаммом должны оставаться дома, так как при госпитализации у них есть риск "подхватить" штамм "дельта". "Поэтому очень важно понимать, что больных с "омикроном" надо просто изолировать дома. Я не говорю лечить: ОРЗ не лечится. Просто изолировать на два–три дня", — добавил он.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Случаи заражения выявили более чем в 100 странах, включая Россию.

https://ria.ru/20220115/omikron-1768034449.html

https://ria.ru/20220115/koronavirus-1767984367.html

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общество, ботсвана, юар, россия, коронавирус covid-19, александр мясников (врач), омикрон-штамм коронавируса