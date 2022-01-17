https://ria.ru/20220117/omikron-1767895404.html

Россию накрывает волна COVID-19 из-за "омикрона": кто заболеет, симптомы

Россию накрывает волна COVID-19 из-за "омикрона": кто заболеет, симптомы - РИА Новости, 17.01.2022

Россию накрывает волна COVID-19 из-за "омикрона": кто заболеет, симптомы

Заболеваемость COVID-19 в России снова растет. Эксперты винят омикрон-штамм, очень быстро распространяющийся по миру. Власти предупреждают: через пару недель... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T08:00

2022-01-17T08:00

2022-01-17T08:59

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Заболеваемость COVID-19 в России снова растет. Эксперты винят омикрон-штамм, очень быстро распространяющийся по миру. Власти предупреждают: через пару недель страну накроет очередная волна, на этот раз гораздо более мощная.Необычные свойства гипермутантаВариант коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон", обнаружили в конце ноября в Южной Африке. Ученых поразили множественные мутации и исключительная трансмиссивность штамма. По скорости распространения его сравнивают с лесным пожаром.После вспышки в Университете Претории "омикрон" быстро перекинулся на соседние провинции ЮАР, а туристы разнесли его по миру. Не остановили ни иммунитет от прививок, ни ПЦР-тесты по прилете, ни маски, ни противоэпидемические меры. Штамм вызвал новые волны COVID-19 в Европе, особенно в Великобритании.В США каждый день выявляют более миллиона случаев. По сообщению властей Нью-Йорка, "омикрону", чтобы стать доминирующим штаммом, понадобилось пять недель. Для сравнения: "дельте" — двадцать. Неудивительно, что в странах, которые пострадали больше всего, заканчиваются диагностические тесты.О том, что волна (а точнее, цунами) "омикрона" ждет Россию, говорят на самом верху. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила шестизначные цифры заражений в сутки. Вероятнее всего, отметила она, эпидемия пойдет по пессимистичному сценарию. На недавнем совещании в правительстве Владимир Путин сказал: есть пара недель, чтобы подготовиться.Сигналы омикрон-волны явные и скрытыеВ России "омикрон" впервые диагностировали 6 декабря у туристов из Южной Африки. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 12 января о 698 случаях инфицирования этим вариантом. Спустя два дня Сергей Собянин заявил, что в Москве с 20 декабря зафиксировали 729 заражений.На самом деле это картина недельной давности — столько уходит на чтение генома возбудителя COVID-19. Распространенность варианта гораздо шире. Его уже видят в 13 регионах у людей, явно заразившихся внутри сообщества. По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, в Москве на "омикрон" приходится треть положительных ПЦР-тестов.О начинающейся волне свидетельствуют цифры оперштаба по борьбе с распространением коронавируса: до Нового года заболеваемость падала, на Рождество снова стала расти, на утро 14 января выявили более 23 тысяч случаев.Еще один признак "омикрона" — рост заражений среди привитых и переболевших, поскольку его отличительная особенность — ускользать от приобретенного иммунитета. Об этом говорят данные из других стран. В частности, ситуация в ЮАР показала: риск реинфекции сейчас выше более чем в два раза, чем во время предыдущих волн, вызванных уханьским штаммом, "альфой" и "дельтой".Косвенно о вспышке "омикрона" можно судить по поисковику "Яндекса". "Если оценить частоту запросов, которые отражают заболеваемость среди привитых, виден быстрый рост, который начался уже на прошлой неделе: относительная доля таких запросов выросла на 87 процентов, превысила пиковые уровни июня-июля и достигла уровня первой половины октября", — пишет дата-аналитик Александр Драган в своем Telegram-канале. Как пример, он приводит такие фразы: "как протекает ковид у вакцинированных", "ковид у вакцинированных по дням", "ковид у вакцинированных отзывы".Что известно об "омикроне": симптомы, летальностьПо поводу летальности "омикрона" нет единого мнения. Точных данных пока нет.Несколько экспериментальных работ, опубликованных в виде препринтов, указывают на то, что "омикрон" переносится легче. Например, к такому выводу пришли ученые из США и Японии, заражавшие гуманизированных хомячков и мышей этим вариантом коронавируса. Отчасти это объясняют другие исследования: вирус быстрее реплицируется в тканях бронхов, чем легких. Но результаты, полученные на хомячках, нельзя напрямую распространять на человеческую популяцию.Лабораторные данные согласуются с предварительными наблюдениями за пациентами в разных странах. Так, аналитика по Нью-Йорку указывает в целом на менее тяжелое течение ковида при "омикроне". Однако существенная доля заболевших ведет к росту госпитализаций — в основном за счет невакцинированных. У них в восемь раз выше риск попасть в больницу по сравнению с привитыми.У концепции "мягкого омикрона" есть противники. Так, ее активно критикует американский эпидемиолог Эрик Фейгл-Дин. Он обращает внимание на минимальную разницу между числом госпитализированных с "омикроном" и "дельтой" в США, а также на количество тяжелых случаев среди детей. "Омикрон" отличается огромных числом мутаций в геноме — только в спайк-белке около трех десятков. Генетики ломают голову, где он их приобрел. Первооткрыватели из ЮАР высказали три гипотезы. Первая: вирус мутировал в человеке с ослабленным иммунитетом, возможно, инфицированным ВИЧ. Такие пациенты могут месяцами болеть ковидом в хронической форме. Другой путь — мутация в организме животных, восприимчивых к коронавирусу. А возможно, он изначально циркулировал в какой-то замкнутой популяции людей, редко встречался и его пропустили. Свежая публикация ученых согласуется с первой версией, хотя и не дает окончательного ответа. Омикрон-штамм изменил не только темп эпидемии, но и саму болезнь. Инкубационный период сократился до трех-пяти дней, сообщает Роспотребнадзор. Вместо потери обоняния и вкуса — слабость и головная боль. И как у обычного ОРВИ: высокая температура, ломота в мышцах и суставах, насморк, боль в горле, кашель. У детей могут быть высыпания на коже."Омикрон" передается в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник. Поэтому риск заразиться очень высок, особенно если находишься в одном помещении с человеком с симптомами простуды. Власти не планируют вводить жесткие противоэпидемические меры, такие как локдаун, но рекомендуют носить маски, соблюдать социальное дистанцирование. Главной защитой во время пандемии остается вакцинация."Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон", и, может быть, не узнают, что переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне", — заявил на днях академик Гинцбург.На следующей неделе в гражданский оборот поступит вакцина от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М".

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/omikron-1767882958.html

https://ria.ru/20211223/pandemiya-1764953358.html

https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760762065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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