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Секретариат ОДКБ запустил официальный Telegram-канал
Секретариат ОДКБ запустил официальный Telegram-канал - РИА Новости, 17.01.2022
Секретариат ОДКБ запустил официальный Telegram-канал
Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запустил официальный канал в мессенджеры Telegram, сообщил пресс-секретарь организации... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:38
2022-01-17T16:38
политика
армения
белоруссия
одкб
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запустил официальный канал в мессенджеры Telegram, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов."Ресурс содержит актуальную информацию об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и других важных международных вопросах, касающихся интересов государств-членов организации в сфере безопасности. Адрес ресурса https://t.me/odkb_csto", - сообщил журналистам Зайнетдинов.По его словам, официальный канал необходим ОДКБ для оперативного распространения объективной и достоверной информации о деятельности ОДКБ в сфере политического, военного, военно-технического, военно-экономического сотрудничества, а также работе в сфере противодействия современным вызовам и угрозам государств-членов ОДКБ - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана."Наши подписчики приобретают возможность "из первых рук" получать информацию о решениях, принимаемых уставными органами ОДКБ: Советом коллективной (СКБ), Советом министров иностранных дел (СМИД), Советом министров обороны (СМО), Комитетом секретарей советов безопасности (КССБ), Постоянным советом, а также о деятельности рабочих и вспомогательных органов ОДКБ. Также у Организации появится возможность своевременного реагирования на происходящие события и быстрой доставки необходимого контента до потребителей", - подчеркнул Зайнетдинов.
https://ria.ru/20220116/odkb-1768076807.html
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политика, армения, белоруссия, одкб, россия
16:38 17.01.2022
 
Секретариат ОДКБ запустил официальный Telegram-канал

Секретариат ОДКБ запустил Telegram-канал для распространения объективной информации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц ОДКБ
Флаги стран-участниц ОДКБ - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги стран-участниц ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запустил официальный канал в мессенджеры Telegram, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
"Ресурс содержит актуальную информацию об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и других важных международных вопросах, касающихся интересов государств-членов организации в сфере безопасности. Адрес ресурса https://t.me/odkb_csto", - сообщил журналистам Зайнетдинов.
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По его словам, официальный канал необходим ОДКБ для оперативного распространения объективной и достоверной информации о деятельности ОДКБ в сфере политического, военного, военно-технического, военно-экономического сотрудничества, а также работе в сфере противодействия современным вызовам и угрозам государств-членов ОДКБ - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
"Наши подписчики приобретают возможность "из первых рук" получать информацию о решениях, принимаемых уставными органами ОДКБ: Советом коллективной (СКБ), Советом министров иностранных дел (СМИД), Советом министров обороны (СМО), Комитетом секретарей советов безопасности (КССБ), Постоянным советом, а также о деятельности рабочих и вспомогательных органов ОДКБ. Также у Организации появится возможность своевременного реагирования на происходящие события и быстрой доставки необходимого контента до потребителей", - подчеркнул Зайнетдинов.
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