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https://ria.ru/20220117/navalnyy-1768195646.html
Навальному продлили учет как склонному к экстремизму еще на три месяца
Навальному продлили учет как склонному к экстремизму еще на три месяца - РИА Новости, 17.01.2022
Навальному продлили учет как склонному к экстремизму еще на три месяца
Комиссия исправительной колонии №2 Владимирской области еще на три месяца оставила Алексея Навального на профилактическом учёте как склонного к экстремизму,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:02
2022-01-17T13:02
владимирская область
следственный комитет россии (ск рф)
алексей навальный
россия
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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 17 янв - РИА Новости. Комиссия исправительной колонии №2 Владимирской области еще на три месяца оставила Алексея Навального на профилактическом учёте как склонного к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из Петушинского районного суда.На первом заседании представитель колонии 28 декабря заявил, что заседание комиссии пройдет 7 января."Опять на три месяца (продлили – ред.)", - зачитал судья Иван Язев документ о перепостановке на учёт.На сегодня Петушинский районный суд рассмотрел уже четыре иска Навального к ИК-2: они касались постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет, невыдачи книг и отказу засчитывать деньги, которые он получает по "внешнему" трудовому контракту. По первому и четвертому искам суд отказал, два других отозвал сам истец.Еще два иска Навальным было подано к ИК-3 во Владимире, где он проходил лечение после голодовки. Они рассматривались Октябрьским районным судом Владимира и касались признания незаконными "действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации". Оба иска суд отклонил.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20220117/navalnyy-1768188664.html
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владимирская область, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, россия
13:02 17.01.2022
 
Навальному продлили учет как склонному к экстремизму еще на три месяца

Комиссия продлила Навальному учет как склонного к экстремизму еще на три месяца

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 17 янв - РИА Новости. Комиссия исправительной колонии №2 Владимирской области еще на три месяца оставила Алексея Навального на профилактическом учёте как склонного к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из Петушинского районного суда.
На первом заседании представитель колонии 28 декабря заявил, что заседание комиссии пройдет 7 января.
"Опять на три месяца (продлили – ред.)", - зачитал судья Иван Язев документ о перепостановке на учёт.
На сегодня Петушинский районный суд рассмотрел уже четыре иска Навального к ИК-2: они касались постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет, невыдачи книг и отказу засчитывать деньги, которые он получает по "внешнему" трудовому контракту. По первому и четвертому искам суд отказал, два других отозвал сам истец.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
12:36
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 о деньгах на его лицевом счету
Еще два иска Навальным было подано к ИК-3 во Владимире, где он проходил лечение после голодовки. Они рассматривались Октябрьским районным судом Владимира и касались признания незаконными "действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации". Оба иска суд отклонил.
Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 15:32
Экс-главу "штаба Навального"* в Мурманске объявили в розыск
 
Владимирская областьСледственный комитет России (СК РФ)Алексей НавальныйРоссия
 
 
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