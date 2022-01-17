https://ria.ru/20220117/navalnyy-1768195646.html

Навальному продлили учет как склонному к экстремизму еще на три месяца

Навальному продлили учет как склонному к экстремизму еще на три месяца - РИА Новости, 17.01.2022

Навальному продлили учет как склонному к экстремизму еще на три месяца

Комиссия исправительной колонии №2 Владимирской области еще на три месяца оставила Алексея Навального на профилактическом учёте как склонного к экстремизму,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:02

2022-01-17T13:02

2022-01-17T13:02

владимирская область

следственный комитет россии (ск рф)

алексей навальный

россия

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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 17 янв - РИА Новости. Комиссия исправительной колонии №2 Владимирской области еще на три месяца оставила Алексея Навального на профилактическом учёте как склонного к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из Петушинского районного суда.На первом заседании представитель колонии 28 декабря заявил, что заседание комиссии пройдет 7 января."Опять на три месяца (продлили – ред.)", - зачитал судья Иван Язев документ о перепостановке на учёт.На сегодня Петушинский районный суд рассмотрел уже четыре иска Навального к ИК-2: они касались постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет, невыдачи книг и отказу засчитывать деньги, которые он получает по "внешнему" трудовому контракту. По первому и четвертому искам суд отказал, два других отозвал сам истец.Еще два иска Навальным было подано к ИК-3 во Владимире, где он проходил лечение после голодовки. Они рассматривались Октябрьским районным судом Владимира и касались признания незаконными "действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации". Оба иска суд отклонил.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20220117/navalnyy-1768188664.html

https://ria.ru/20211229/rozysk-1766018317.html

владимирская область

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владимирская область, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, россия