11:52 17.01.2022 (обновлено: 11:57 17.01.2022)
Навального не сняли с учета как склонного к экстремизму и терроризму
Навального не сняли с учета как склонного к экстремизму и терроризму
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Блогер Алексей Навальный
ПЕТУШКИ (Владимирская область), 17 янв - РИА Новости. Комиссия исправительной колонии №2 Владимирской области отказалась снимать Алексея Навального с учета как склонного к экстремизму и терроризму, сообщил в понедельник журналистам его адвокат Вадим Кобзев.
"С учета не сняли", - сказал он.
На сегодня Петушинский районный суд рассмотрел уже три иска Навального к ИК-2: они касались постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг. По первому иску суд отказал, два других отозвал сам истец.
Еще два иска Навальным было подано к ИК-3 во Владимире, где он проходил лечение после голодовки. Они рассматривались Октябрьским районным судом Владимира и касались признания незаконными "действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации". Оба иска суд отклонил.
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Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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