https://ria.ru/20220117/navalnyy-1768178444.html

Навального не сняли с учета как склонного к экстремизму и терроризму

Навального не сняли с учета как склонного к экстремизму и терроризму - РИА Новости, 17.01.2022

Навального не сняли с учета как склонного к экстремизму и терроризму

Комиссия исправительной колонии №2 Владимирской области отказалась снимать Алексея Навального с учета как склонного к экстремизму и терроризму, сообщил в... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:52

2022-01-17T11:52

2022-01-17T11:57

алексей навальный

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вадим кобзев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746203699_0:145:2938:1798_1920x0_80_0_0_3329d6a4f028267a5a159ff9b42f6a49.jpg

ПЕТУШКИ (Владимирская область), 17 янв - РИА Новости. Комиссия исправительной колонии №2 Владимирской области отказалась снимать Алексея Навального с учета как склонного к экстремизму и терроризму, сообщил в понедельник журналистам его адвокат Вадим Кобзев."С учета не сняли", - сказал он.На сегодня Петушинский районный суд рассмотрел уже три иска Навального к ИК-2: они касались постановки на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг. По первому иску суд отказал, два других отозвал сам истец.Еще два иска Навальным было подано к ИК-3 во Владимире, где он проходил лечение после голодовки. Они рассматривались Октябрьским районным судом Владимира и касались признания незаконными "действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации". Оба иска суд отклонил.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20220114/perechen-1767817381.html

https://ria.ru/20211217/navalnyy-1764305329.html

https://ria.ru/20211123/mid-1760433634.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей навальный, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вадим кобзев, россия