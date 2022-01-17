https://ria.ru/20220117/nasilie-1768152298.html

В Петербурге задержали подозреваемого в насилии над 12-летней девочкой в ТЦ

В Петербурге задержали подозреваемого в насилии над 12-летней девочкой в ТЦ - РИА Новости, 17.01.2022

В Петербурге задержали подозреваемого в насилии над 12-летней девочкой в ТЦ

В Петербурге по подозрению в насилии над 12-летним ребенком задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, сообщила пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T09:27

2022-01-17T09:27

2022-01-17T11:24

происшествия

санкт-петербург

колпино

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. В Петербурге по подозрению в насилии над 12-летним ребенком задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого", — сказано в релизе.В воскресенье в полицию Колпино позвонил работник торгового центра на Пролетарской улице и рассказал, что неизвестный пытался изнасиловать девочку в служебном помещении. Получив приметы, сотрудники МВД нашли мужчину в кафе сети быстрого питания уже через десять минут. Ему 20 лет, ранее он привлекался к уголовной ответственности за вымогательство. С жертвой злоумышленник познакомился через интернет.Потерпевшую передали врачам.В сентябре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за педофилию. Его авторы предлагают распространить пожизненное лишение свободы на педофилов-рецидивистов; на случаи, когда жертвами стали два и более ребенка; на ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.Документ ушел на рассмотрение после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Похожие преступления произошли недавно и в других регионах.

https://ria.ru/20220114/iznasilovanie-1767777401.html

санкт-петербург

колпино

ленинградская область

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происшествия, санкт-петербург, колпино, ленинградская область