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В Петербурге задержали подозреваемого в насилии над 12-летней девочкой в ТЦ
В Петербурге задержали подозреваемого в насилии над 12-летней девочкой в ТЦ - РИА Новости, 17.01.2022
В Петербурге задержали подозреваемого в насилии над 12-летней девочкой в ТЦ
В Петербурге по подозрению в насилии над 12-летним ребенком задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, сообщила пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T09:27
2022-01-17T11:24
происшествия
санкт-петербург
колпино
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. В Петербурге по подозрению в насилии над 12-летним ребенком задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого", — сказано в релизе.В воскресенье в полицию Колпино позвонил работник торгового центра на Пролетарской улице и рассказал, что неизвестный пытался изнасиловать девочку в служебном помещении. Получив приметы, сотрудники МВД нашли мужчину в кафе сети быстрого питания уже через десять минут. Ему 20 лет, ранее он привлекался к уголовной ответственности за вымогательство. С жертвой злоумышленник познакомился через интернет.Потерпевшую передали врачам.В сентябре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за педофилию. Его авторы предлагают распространить пожизненное лишение свободы на педофилов-рецидивистов; на случаи, когда жертвами стали два и более ребенка; на ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.Документ ушел на рассмотрение после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Похожие преступления произошли недавно и в других регионах.
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происшествия, санкт-петербург, колпино, ленинградская область
09:27 17.01.2022 (обновлено: 11:24 17.01.2022)
 
В Петербурге задержали подозреваемого в насилии над 12-летней девочкой в ТЦ

В Петербурге задержали подозреваемого в насилии над 12-летней девочкой в торговом центре

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. В Петербурге по подозрению в насилии над 12-летним ребенком задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого", — сказано в релизе.
В воскресенье в полицию Колпино позвонил работник торгового центра на Пролетарской улице и рассказал, что неизвестный пытался изнасиловать девочку в служебном помещении. Получив приметы, сотрудники МВД нашли мужчину в кафе сети быстрого питания уже через десять минут.
Ему 20 лет, ранее он привлекался к уголовной ответственности за вымогательство. С жертвой злоумышленник познакомился через интернет.
Потерпевшую передали врачам.
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В сентябре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за педофилию. Его авторы предлагают распространить пожизненное лишение свободы на педофилов-рецидивистов; на случаи, когда жертвами стали два и более ребенка; на ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Документ ушел на рассмотрение после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Похожие преступления произошли недавно и в других регионах.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКолпиноЛенинградская область
 
 
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