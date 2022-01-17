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Ленинградская область
https://ria.ru/20220117/lenoblast-1768263225.html
В Ленобласти в 2022 году планируется газифицировать 43 тысячи домовладений
В Ленобласти в 2022 году планируется газифицировать 43 тысячи домовладений - РИА Новости, 17.01.2022
В Ленобласти в 2022 году планируется газифицировать 43 тысячи домовладений
В Ленинградской области в 2022 году продолжится реализация программы догазификации – в течение 12 месяцев в регионе планируется подвести газ к 43 тысячам домов, РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:37
2022-01-17T18:37
ленинградская область
сергей харлашкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. В Ленинградской области в 2022 году продолжится реализация программы догазификации – в течение 12 месяцев в регионе планируется подвести газ к 43 тысячам домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, всего в план-график догазификации до конца 2024 года включены почти 60 тысяч домовладений."В 2021 году в рамках догазификации были подведены газопроводы до границ более трех тысяч домовладений в 115 населённых пунктах. Остальные дома будут подключены по мере готовности к приему газа ― после строительства газопровода внутри участка, установки газового оборудования и оформления необходимых документов", ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.В настоящий момент по ускоренному подключению к газоснабжению от жителей Ленинградской области принято в работу более 17 тысяч заявок. На льготы могут рассчитывать пенсионеры, родители (усыновители), воспитывающие трёх и более детей, а также детей-инвалидов, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, почётные граждане Ленинградской области, граждане, награждённые знаками отличия Ленинградской области, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, а также ветераны и инвалиды боевых действий, ветераны труда, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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сергей харлашкин
18:37 17.01.2022
 

В Ленобласти в 2022 году планируется газифицировать 43 тысячи домовладений

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. В Ленинградской области в 2022 году продолжится реализация программы догазификации – в течение 12 месяцев в регионе планируется подвести газ к 43 тысячам домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, всего в план-график догазификации до конца 2024 года включены почти 60 тысяч домовладений.
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"В 2021 году в рамках догазификации были подведены газопроводы до границ более трех тысяч домовладений в 115 населённых пунктах. Остальные дома будут подключены по мере готовности к приему газа ― после строительства газопровода внутри участка, установки газового оборудования и оформления необходимых документов", ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
В настоящий момент по ускоренному подключению к газоснабжению от жителей Ленинградской области принято в работу более 17 тысяч заявок. На льготы могут рассчитывать пенсионеры, родители (усыновители), воспитывающие трёх и более детей, а также детей-инвалидов, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, почётные граждане Ленинградской области, граждане, награждённые знаками отличия Ленинградской области, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, а также ветераны и инвалиды боевых действий, ветераны труда, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
"В рамках субсидии возмещаются затраты на приобретение газоиспользующего оборудования (плита, водонагреватель, котел) общей стоимостью до 35 тысяч рублей. Кроме того, средства можно направить на проведение газопровода по своему земельному участку. Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет 180 тысяч рулей жителям Ленинградской области, 200 тысяч рублей ― льготным категориям граждан, 300 тысяч рублей ― ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам", – пояснили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьСергей Харлашкин
 
 
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