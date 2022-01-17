https://ria.ru/20220117/lenoblast-1768263225.html

В Ленобласти в 2022 году планируется газифицировать 43 тысячи домовладений

В Ленобласти в 2022 году планируется газифицировать 43 тысячи домовладений - РИА Новости, 17.01.2022

В Ленобласти в 2022 году планируется газифицировать 43 тысячи домовладений

В Ленинградской области в 2022 году продолжится реализация программы догазификации – в течение 12 месяцев в регионе планируется подвести газ к 43 тысячам домов, РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:37

2022-01-17T18:37

2022-01-17T18:37

ленинградская область

сергей харлашкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. В Ленинградской области в 2022 году продолжится реализация программы догазификации – в течение 12 месяцев в регионе планируется подвести газ к 43 тысячам домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, всего в план-график догазификации до конца 2024 года включены почти 60 тысяч домовладений."В 2021 году в рамках догазификации были подведены газопроводы до границ более трех тысяч домовладений в 115 населённых пунктах. Остальные дома будут подключены по мере готовности к приему газа ― после строительства газопровода внутри участка, установки газового оборудования и оформления необходимых документов", ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.В настоящий момент по ускоренному подключению к газоснабжению от жителей Ленинградской области принято в работу более 17 тысяч заявок. На льготы могут рассчитывать пенсионеры, родители (усыновители), воспитывающие трёх и более детей, а также детей-инвалидов, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, почётные граждане Ленинградской области, граждане, награждённые знаками отличия Ленинградской области, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, а также ветераны и инвалиды боевых действий, ветераны труда, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

https://ria.ru/20220117/granty-1768256688.html

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сергей харлашкин