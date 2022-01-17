https://ria.ru/20220117/konflikt-1768157902.html

Мужчина, спровоцировавший конфликт в московском автобусе, извинился

Мужчина, спровоцировавший конфликт в московском автобусе, извинился - РИА Новости, 17.01.2022

Мужчина, спровоцировавший конфликт в московском автобусе, извинился

Мужчина, вступивший в словесную перепалку с другими пассажирами в московском автобусе, заявил на допросе, что позволил себе резкие слова в отношении русских. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:09

2022-01-17T10:09

2022-01-17T13:07

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мужчина, вступивший в словесную перепалку с другими пассажирами в московском автобусе, заявил на допросе, что позволил себе резкие слова в отношении русских."В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею", — сказал он на видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором мужчина, назвавший себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами автобуса. На инцидент обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, заявивший, что поведение мужчины должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения.Столичный главк СК завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. Вскоре 29-летнего подозреваемого нашли в Калужской области.

https://ria.ru/20220116/dagestan-1768100411.html

москва

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Извинения мужчины, затеявшего скандал в московском транспорте Затеявший скандал в московском автобусе извинился. 2022-01-17T10:09 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан