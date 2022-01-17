https://ria.ru/20220117/konflikt-1768157902.html
Мужчина, спровоцировавший конфликт в московском автобусе, извинился
Мужчина, спровоцировавший конфликт в московском автобусе, извинился - РИА Новости, 17.01.2022
Мужчина, спровоцировавший конфликт в московском автобусе, извинился
Мужчина, вступивший в словесную перепалку с другими пассажирами в московском автобусе, заявил на допросе, что позволил себе резкие слова в отношении русских. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:09
2022-01-17T10:09
2022-01-17T13:07
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мужчина, вступивший в словесную перепалку с другими пассажирами в московском автобусе, заявил на допросе, что позволил себе резкие слова в отношении русских."В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею", — сказал он на видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором мужчина, назвавший себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами автобуса. На инцидент обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, заявивший, что поведение мужчины должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения.Столичный главк СК завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. Вскоре 29-летнего подозреваемого нашли в Калужской области.
https://ria.ru/20220116/dagestan-1768100411.html
москва
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Извинения мужчины, затеявшего скандал в московском транспорте
Затеявший скандал в московском автобусе извинился.
2022-01-17T10:09
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
10:09 17.01.2022 (обновлено: 13:07 17.01.2022)
Мужчина, спровоцировавший конфликт в московском автобусе, извинился
Мужчина, устроивший перепалку в автобусе в Москве, признал, что резко высказался о русских