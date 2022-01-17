https://ria.ru/20220117/granty-1768256688.html

Соцпроекты Ленобласти получат гранты Президентского фонда

Соцпроекты Ленобласти получат гранты Президентского фонда - РИА Новости, 17.01.2022

Соцпроекты Ленобласти получат гранты Президентского фонда

Фонд Президентских грантов в 2022 году поддержит 14 проектов от Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:08

2022-01-17T18:08

2022-01-17T18:08

ленинградская область

история

великая отечественная война (1941-1945)

фонд президентских грантов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Фонд Президентских грантов в 2022 году поддержит 14 проектов от Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. По его словам, среди победителей конкурсного отбора 2022 года проекты, направленные на сохранение истории родного края. Так, проект "Хранитель времени" предлагает записать уникальные воспоминания 33 ветеранов Великой Отечественной войны из Низинского сельского поселения Ломоносовского района и оформить их в виде книги. Объединяющим названием станет "Книги семейных воспоминаний". Для сохранения связи между поколениями Героев и молодежью к работе будут привлечены волонтеры.Также гранты получили проект изучения литературного наследия Николая Лескова, который работал в Выборгском крае и описывал Коневский монастырь, проект сохранения объекта культурного наследия ― усадьбы Суур-Мерийоки, расположенной в Выборге и сохранения традиций коклюшечного кружева из местечка Захожье Киришского района. Киришане же будут изучать историю жизни своего земляка ― Ивана Дмитриевича Путилина, одного из основателей в XIX веке системы поддержания правопорядка в России.Конкурсной комиссией отмечены заявки, направленные на социальную реабилитацию и помощь ближнему. Проект из Гатчины "Семья в большом городе" призван помочь многодетным родителям и семьям, где растет ребенок с особенностями здоровья.Кроме этого, проект "Святоград" в Гатчинском районе объединит усилия двух реабилитационных центров, помогающих людям с разного рода зависимостями. Активисты программы "ЗаМУРчательный доктор" вместе со своими специально обученными котами и кошками проведут серию энималтерапевтических сеансов с подопечными медицинских и коррекционных учреждений, домов престарелых.Большое место занимают проекты экологической направленности среди них "Поход на водовод" ― проект сохранения и популяризации водотехнической системы Ленинградской области на территории Низинского сельского поселения Ломоносовсокого района.Центр обмена "Добрый Выборг" будет учить горожан культуре бережного отношения к ресурсам и ответственной утилизации вещей. В центре каждый сможет сдать и безвозмездно обменять ненужные вещи и товары. Выборжан поддержат жители Киришей, здесь будет работать эколого-просветительский центр "Зеро" ― современное пространство, площадка для коммуникации, включающее интерактивный музей, посвящённый экологии, и пункт раздельного накопления отходов, которые будут отправляться на переработку.В число одобренных просветительских вошли проект по организации уроков разговорного английского языка для школьников и педагогов Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Тосненского районов и летние уроки семейных ценностей для юных дачников и жителей Рощино.Особое место занимает проект создания культурно-образовательного тематического парка "Великие северные экспедиции ― русская Арктика и Антарктика". Авторы хотят с помощью современных технологий показать и рассказать молодому поколению, какую роль сыграла Россия в деле освоения Арктики и Антарктиды. Для этого создадут музей под открытым небом, несколько исторических площадок, оформленных в формате "живой истории". За "эффект присутствия" будут отвечать не только историки, но и скульпторы, декораторы, художники.

https://ria.ru/20220114/muzei-1767875573.html

https://ria.ru/20211129/pamyatnik-1761316559.html

https://ria.ru/20220111/kudrovo-1767290686.html

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история, великая отечественная война (1941-1945), фонд президентских грантов