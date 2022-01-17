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Российские десантники вылетели из Казахстана

Российские десантники вылетели из Казахстана - РИА Новости, 17.01.2022

Российские десантники вылетели из Казахстана

Российские десантники из состава миротворческих сил ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:34

2022-01-17T10:34

2022-01-17T10:40

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

ульяновская область

одкб

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

жанаозен

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АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Российские десантники из состава миротворческих сил ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область, сообщили в Минобороны России."Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область", - говорится в сообщении.Самолеты Ил-76 доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром "Восточный" в Ульяновской области. Там будет организована их торжественная встреча с участием командования соединения ВДВ и членов семей десантников-миротворцев, после чего личный состав приступит к разгрузке самолетов и совершит марш в пункт постоянной дислокации.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.

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Завершение миротворческой миссии ОДКБ в Алма-Ате Завершение миротворческой миссии ОДКБ в Алма-Ате 2022-01-17T10:34 true PT1M04S

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в мире, казахстан, ульяновская область, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, жанаозен, касым-жомарт токаев, россия