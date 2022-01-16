09:43 16.01.2022 (обновлено: 11:40 16.01.2022)
Десять самолетов с миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский"
Десять самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром "Чкаловский"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области, вернувшиеся после выполнения задач в Республике Казахстан
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области, вернувшиеся после выполнения задач в Республике Казахстан
ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 16 янв — РИА Новости. Одиннадцатый рейс из Казахстана с российскими десантниками на борту прибыл на аэродром "Чкаловский", сообщило Минобороны.
Еще один прибыл сегодня ранее. Всего с аэродрома "Алматы" вылетели 19 самолетов. Когда последний из них приземлится, на аэродроме пройдет встреча миротворцев с участием командования ВДВ.
"По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации", — добавили в Минобороны.
В субботу из Казахстана в Россию уже вернулась часть миротворческого контингента. Для их переброски задействовали 15 Ил-76 и 3 Ан-124.
За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.