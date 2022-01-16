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Десять самолетов с миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский"

Десять самолетов с миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский" - РИА Новости, 16.01.2022

Десять самолетов с миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский"

Одиннадцатый рейс из Казахстана с российскими десантниками на борту прибыл на аэродром "Чкаловский", сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T09:43

2022-01-16T09:43

2022-01-16T11:40

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ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 16 янв — РИА Новости. Одиннадцатый рейс из Казахстана с российскими десантниками на борту прибыл на аэродром "Чкаловский", сообщило Минобороны. "Десять самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром "Чкаловский", — говорится в заявлении ведомства.Еще один прибыл сегодня ранее. Всего с аэродрома "Алматы" вылетели 19 самолетов. Когда последний из них приземлится, на аэродроме пройдет встреча миротворцев с участием командования ВДВ."По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации", — добавили в Минобороны.В субботу из Казахстана в Россию уже вернулась часть миротворческого контингента. Для их переброски задействовали 15 Ил-76 и 3 Ан-124.За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.

https://ria.ru/20220115/odkb-1768021627.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/mirotvortsy-1768024235.html

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Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Алма-Аты Российские миротворцы ОДКБ летят домой - из Алма-Аты на подмосковный Чкаловский. 2022-01-16T09:43 true PT0M38S

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в мире, казахстан, одкб, воздушно-космические силы россии