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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220116/samolet-1768060684.html
Десять самолетов с миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский"
Десять самолетов с миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский" - РИА Новости, 16.01.2022
Десять самолетов с миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский"
Одиннадцатый рейс из Казахстана с российскими десантниками на борту прибыл на аэродром "Чкаловский", сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T09:43
2022-01-16T11:40
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
воздушно-космические силы россии
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ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 16 янв — РИА Новости. Одиннадцатый рейс из Казахстана с российскими десантниками на борту прибыл на аэродром "Чкаловский", сообщило Минобороны. "Десять самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром "Чкаловский", — говорится в заявлении ведомства.Еще один прибыл сегодня ранее. Всего с аэродрома "Алматы" вылетели 19 самолетов. Когда последний из них приземлится, на аэродроме пройдет встреча миротворцев с участием командования ВДВ."По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации", — добавили в Минобороны.В субботу из Казахстана в Россию уже вернулась часть миротворческого контингента. Для их переброски задействовали 15 Ил-76 и 3 Ан-124.За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.
https://ria.ru/20220115/odkb-1768021627.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220115/mirotvortsy-1768024235.html
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Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Алма-Аты
Российские миротворцы ОДКБ летят домой - из Алма-Аты на подмосковный Чкаловский.
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в мире, казахстан, одкб, воздушно-космические силы россии
09:43 16.01.2022 (обновлено: 11:40 16.01.2022)
 
Десять самолетов с миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский"

Десять самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром "Чкаловский"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области, вернувшиеся после выполнения задач в Республике Казахстан
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области, вернувшиеся после выполнения задач в Республике Казахстан - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области, вернувшиеся после выполнения задач в Республике Казахстан
Читать ria.ru в
ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 16 янв — РИА Новости. Одиннадцатый рейс из Казахстана с российскими десантниками на борту прибыл на аэродром "Чкаловский", сообщило Минобороны.
"Десять самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром "Чкаловский", — говорится в заявлении ведомства.
Еще один прибыл сегодня ранее. Всего с аэродрома "Алматы" вылетели 19 самолетов. Когда последний из них приземлится, на аэродроме пройдет встреча миротворцев с участием командования ВДВ.
"По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации", — добавили в Минобороны.
В субботу из Казахстана в Россию уже вернулась часть миротворческого контингента. Для их переброски задействовали 15 Ил-76 и 3 Ан-124.
За помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" обратился 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
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Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.
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15 января, 19:35В мире
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