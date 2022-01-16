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ОДКБ защитит членов организации от цветных революций, заявила Матвиенко
ОДКБ защитит членов организации от цветных революций, заявила Матвиенко - РИА Новости, 16.01.2022
ОДКБ защитит членов организации от цветных революций, заявила Матвиенко
В случае попытки организации цветной революции в одной из стран-членов ОДКБ организация станет на защиту этой страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T13:47
2022-01-16T15:14
в мире
одкб
валентина матвиенко
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сша
нато
совет федерации рф
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв - РИА Новости. В случае попытки организации цветной революции в одной из стран-членов ОДКБ организация станет на защиту этой страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1"."Мы показали, что это (ОДКБ) серьезная организация, и что они должны с этим считаться, что в случае попыток цветной революции в каком-либо другом государстве ОДКБ всегда станет на защиту. Это очень важно", - сказала она, отвечая на вопрос об оценке действий ОДКБ в Казахстане со стороны США и НАТО.Матвиенко напомнила, что у России самая протяжённая граница с Казахстаном.По ее словам, в Казахстане ОДКБ показала свою дееспособность, востребованность и своевременность создания этой организации.
https://ria.ru/20220116/odkb-1768066419.html
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в мире, одкб, валентина матвиенко, казахстан, сша, нато, совет федерации рф, россия
13:47 16.01.2022 (обновлено: 15:14 16.01.2022)
 
ОДКБ защитит членов организации от цветных революций, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: ОДКБ защитит членов организации в случае цветной революции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв - РИА Новости. В случае попытки организации цветной революции в одной из стран-членов ОДКБ организация станет на защиту этой страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1".
"Мы показали, что это (ОДКБ) серьезная организация, и что они должны с этим считаться, что в случае попыток цветной революции в каком-либо другом государстве ОДКБ всегда станет на защиту. Это очень важно", - сказала она, отвечая на вопрос об оценке действий ОДКБ в Казахстане со стороны США и НАТО.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
11:13
ОДКБ не нуждается в перестройке деятельности, заявил генсек организации
Матвиенко напомнила, что у России самая протяжённая граница с Казахстаном.
"Если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана, это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей", - заявила спикер.
По ее словам, в Казахстане ОДКБ показала свою дееспособность, востребованность и своевременность создания этой организации.
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 19:35В мире
Генсек ОДКБ подвел итоги миротворческой миссии в Казахстане
 
В миреОДКБВалентина МатвиенкоКазахстанСШАНАТОСовет Федерации РФРоссия
 
 
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