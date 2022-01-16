13:47 16.01.2022 (обновлено: 15:14 16.01.2022)
ОДКБ защитит членов организации от цветных революций, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: ОДКБ защитит членов организации в случае цветной революции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв - РИА Новости. В случае попытки организации цветной революции в одной из стран-членов ОДКБ организация станет на защиту этой страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1".
"Мы показали, что это (ОДКБ) серьезная организация, и что они должны с этим считаться, что в случае попыток цветной революции в каком-либо другом государстве ОДКБ всегда станет на защиту. Это очень важно", - сказала она, отвечая на вопрос об оценке действий ОДКБ в Казахстане со стороны США и НАТО.
Матвиенко напомнила, что у России самая протяжённая граница с Казахстаном.
"Если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана, это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей", - заявила спикер.
По ее словам, в Казахстане ОДКБ показала свою дееспособность, востребованность и своевременность создания этой организации.