https://ria.ru/20220116/odkb-1768076807.html

ОДКБ защитит членов организации от цветных революций, заявила Матвиенко

ОДКБ защитит членов организации от цветных революций, заявила Матвиенко - РИА Новости, 16.01.2022

ОДКБ защитит членов организации от цветных революций, заявила Матвиенко

В случае попытки организации цветной революции в одной из стран-членов ОДКБ организация станет на защиту этой страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T13:47

2022-01-16T13:47

2022-01-16T15:14

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв - РИА Новости. В случае попытки организации цветной революции в одной из стран-членов ОДКБ организация станет на защиту этой страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1"."Мы показали, что это (ОДКБ) серьезная организация, и что они должны с этим считаться, что в случае попыток цветной революции в каком-либо другом государстве ОДКБ всегда станет на защиту. Это очень важно", - сказала она, отвечая на вопрос об оценке действий ОДКБ в Казахстане со стороны США и НАТО.Матвиенко напомнила, что у России самая протяжённая граница с Казахстаном.По ее словам, в Казахстане ОДКБ показала свою дееспособность, востребованность и своевременность создания этой организации.

https://ria.ru/20220116/odkb-1768066419.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/mirotvortsy-1768024235.html

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в мире, одкб, валентина матвиенко, казахстан, сша, нато, совет федерации рф, россия