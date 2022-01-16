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ОДКБ не нуждается в перестройке деятельности, заявил генсек организации

ОДКБ не нуждается в перестройке деятельности, заявил генсек организации - РИА Новости, 16.01.2022

ОДКБ не нуждается в перестройке деятельности, заявил генсек организации

Необходимости в серьезной перестройке деятельности ОДКБ нет, заявил генсек организации Станислав Зась. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T11:13

2022-01-16T11:13

2022-01-16T11:13

в мире

казахстан

оон

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

станислав зась

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Необходимости в серьезной перестройке деятельности ОДКБ нет, заявил генсек организации Станислав Зась."Безусловно, это (участие миротворческих сил ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане - ред.) урок для всех нас. Чуть позже мы в спокойной обстановке проанализируем весь этот процесс, сделаем определённые выводы для себя и, если нужно, корректировки какие-то... Другой вопрос, что в серьёзной перестройке нашей деятельности я не вижу необходимости. Потому что та система, те механизмы, которые мы создали в ОДКБ, сейчас реально сработали - и неплохо сработали", - сказал он в интервью RT.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/politizatsiya-1768023683.html

https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767932330.html

казахстан

жанаозен

актау

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, станислав зась