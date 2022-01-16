Зеленскому предложили обмануть Путина

Украинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с Путиным
Генерал СБУ Вовк: Зеленский может с помощью обмана встретиться с Путиным, уволив Кулебу
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласится принять лидера Украины Владимира Зеленского лишь после того, как тот освободит от должности главу своего МИД Дмитрия Кулебу и отправить переговорщиков в Донбасс, чтобы признать власти самопровозглашенных республик недоговороспособными. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.
"Когда можно ехать на переговоры и когда Путин примет Зеленского. Первое – уволить Кулебу. Второе – риторику изменить. Каждый раз мы слышим вброс в сторону России, но говорим: "Мы хотим встретиться", - заявил он.
По словам Вовка, офис Зеленского также должен послать переговорщиков к лидерам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, однако при этом необходимо заранее признать их недоговороспособными. "Формальное действие: поехал, переговорил, сфотографировался с ними. Приехал со справкой, написал: "Там не с кем говорить, они конченые"", - заявил генерал.
После этого, как считает Вовк, можно позвонить Путину и заявить о наличии "справке о встрече" с представителями ДНР и ЛНР. "У нас есть закон о недопущении привлечения людей к ответственности". Там три-четыре миллиона человек, они что, все террористы? У нас есть закон о проведении выборов, но мы не знаем, как провести – давайте говорить. Вот тогда, я думаю, Путин примет или встретится с ним в другом месте", – заключил экс-глава Следственного управления СБУ.
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Ранее Зеленский неоднократно выражал готовность провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.
При этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что Москва не получала от Киева конкретных предложений о встрече лидеров двух стран. В Кремле также подчеркивали, что никакой ясности относительно возможной повестки таких переговоров пока нет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявлял, что организация прямых переговоров Путина и Зеленского не находится в активной фазе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.