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Зеленскому предложили обмануть Путина
Украинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с Путиным - РИА Новости, 16.01.2022
Зеленскому предложили обмануть Путина
Президент России Владимир Путин согласится принять лидера Украины Владимира Зеленского лишь после того, как тот освободит от должности главу своего МИД Дмитрия... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T00:58
2022-01-16T00:58
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
ситуация на украине
россия
василий вовк (сбу)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласится принять лидера Украины Владимира Зеленского лишь после того, как тот освободит от должности главу своего МИД Дмитрия Кулебу и отправить переговорщиков в Донбасс, чтобы признать власти самопровозглашенных республик недоговороспособными. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.По словам Вовка, офис Зеленского также должен послать переговорщиков к лидерам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, однако при этом необходимо заранее признать их недоговороспособными. "Формальное действие: поехал, переговорил, сфотографировался с ними. Приехал со справкой, написал: "Там не с кем говорить, они конченые"", - заявил генерал.После этого, как считает Вовк, можно позвонить Путину и заявить о наличии "справке о встрече" с представителями ДНР и ЛНР. "У нас есть закон о недопущении привлечения людей к ответственности". Там три-четыре миллиона человек, они что, все террористы? У нас есть закон о проведении выборов, но мы не знаем, как провести – давайте говорить. Вот тогда, я думаю, Путин примет или встретится с ним в другом месте", – заключил экс-глава Следственного управления СБУ.Ранее Зеленский неоднократно выражал готовность провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.При этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что Москва не получала от Киева конкретных предложений о встрече лидеров двух стран. В Кремле также подчеркивали, что никакой ясности относительно возможной повестки таких переговоров пока нет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявлял, что организация прямых переговоров Путина и Зеленского не находится в активной фазе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, ситуация на украине, россия, василий вовк (сбу)
00:58 16.01.2022
 
Украинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с Путиным

Генерал СБУ Вовк: Зеленский может с помощью обмана встретиться с Путиным, уволив Кулебу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласится принять лидера Украины Владимира Зеленского лишь после того, как тот освободит от должности главу своего МИД Дмитрия Кулебу и отправить переговорщиков в Донбасс, чтобы признать власти самопровозглашенных республик недоговороспособными. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.
"Когда можно ехать на переговоры и когда Путин примет Зеленского. Первое – уволить Кулебу. Второе – риторику изменить. Каждый раз мы слышим вброс в сторону России, но говорим: "Мы хотим встретиться", - заявил он.
По словам Вовка, офис Зеленского также должен послать переговорщиков к лидерам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, однако при этом необходимо заранее признать их недоговороспособными. "Формальное действие: поехал, переговорил, сфотографировался с ними. Приехал со справкой, написал: "Там не с кем говорить, они конченые"", - заявил генерал.
После этого, как считает Вовк, можно позвонить Путину и заявить о наличии "справке о встрече" с представителями ДНР и ЛНР. "У нас есть закон о недопущении привлечения людей к ответственности". Там три-четыре миллиона человек, они что, все террористы? У нас есть закон о проведении выборов, но мы не знаем, как провести – давайте говорить. Вот тогда, я думаю, Путин примет или встретится с ним в другом месте", – заключил экс-глава Следственного управления СБУ.
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 06:05
На Украине пожаловались на преимущество России
Ранее Зеленский неоднократно выражал готовность провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.
При этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что Москва не получала от Киева конкретных предложений о встрече лидеров двух стран. В Кремле также подчеркивали, что никакой ясности относительно возможной повестки таких переговоров пока нет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявлял, что организация прямых переговоров Путина и Зеленского не находится в активной фазе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
 
В миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСитуация на УкраинеРоссияВасилий Вовк (СБУ)
 
 
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