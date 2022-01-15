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Как изменятся ставки по вкладам в 2022 году

Финансист рассказал, как изменятся ставки по вкладам в 2022 году - РИА Новости, 15.01.2022

Как изменятся ставки по вкладам в 2022 году

После ужесточения Банком России денежно-кредитной политики и увеличения ключевой ставки глава регулятора Эльвира Набиуллина дала сигнал о продолжении этого... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T04:19

2022-01-15T04:19

2022-01-15T04:19

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

вклады

владимир брагин

россия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. После ужесточения Банком России денежно-кредитной политики и увеличения ключевой ставки глава регулятора Эльвира Набиуллина дала сигнал о продолжении этого тренда. О том, как изменятся ставки по вкладам и кредитам на этом фоне в 2022 году, рассказал агентству "Прайм" директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.Специалист считает, что ставки по вкладам будут расти меньшими темпами, чем увеличивалась ставка ЦБ РФ. А кредитные ставки будут увеличиваться примерно так же, как и по депозитам, предположил собеседник агентства.Помимо этого, Брагин считает, что если ситуация с инфляцией в России стабилизируется, то вероятность снижения ставок по вкладам и кредитам будет очень высокой.

https://realty.ria.ru/20220110/ipoteka-1767162715.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, вклады, владимир брагин, россия