https://ria.ru/20220115/trassa-1768006776.html
Автобусам и фурам закрыли проезд по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград
Автобусам и фурам закрыли проезд по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград - РИА Новости, 15.01.2022
Автобусам и фурам закрыли проезд по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград
Участок трассы Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовской области в субботу закрыли для движения грузового и общественного транспорта из-за метели, сообщили в... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T17:23
2022-01-15T17:23
2022-01-15T17:23
происшествия
саратов
саратовская область
волгоград
угибдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/03/1591909656_0:243:3210:2048_1920x0_80_0_0_6d407e4f7bbe80de0d12e00f67542118.jpg
САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Участок трассы Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовской области в субботу закрыли для движения грузового и общественного транспорта из-за метели, сообщили в региональном управлении ГИБДД."В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий - низовая метель - 15 января с 17.00 (16.00 мск) введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке 325-428 километры автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовском и Красноармейском районах", - сказали журналистам в пресс-службе УГИБДД.В ведомстве отметили, что ограничение на проезд транспорта действует "до особого распоряжения".Ранее с пятницы в Саратовской области был запрещен проезд по федеральной трассе А-298 Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном из-за сильной метели на территории Казахстана, но это ограничение в субботу с 14.00 мск было отменено.
https://radiosputnik.ria.ru/20220113/pogoda-1767673174.html
саратов
саратовская область
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/03/1591909656_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb6923797b51f689280ca5b748cc5cfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, саратовская область, волгоград, угибдд
Автобусам и фурам закрыли проезд по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград
Автобусам и фурам закрыли проезд по трассе под Сызрань — Саратов — Волгоград из-за метели