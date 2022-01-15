https://ria.ru/20220115/trassa-1768006776.html

Автобусам и фурам закрыли проезд по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград

Автобусам и фурам закрыли проезд по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград - РИА Новости, 15.01.2022

Автобусам и фурам закрыли проезд по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград

Участок трассы Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовской области в субботу закрыли для движения грузового и общественного транспорта из-за метели, сообщили в... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T17:23

2022-01-15T17:23

2022-01-15T17:23

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саратов

саратовская область

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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Участок трассы Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовской области в субботу закрыли для движения грузового и общественного транспорта из-за метели, сообщили в региональном управлении ГИБДД."В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий - низовая метель - 15 января с 17.00 (16.00 мск) введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке 325-428 километры автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовском и Красноармейском районах", - сказали журналистам в пресс-службе УГИБДД.В ведомстве отметили, что ограничение на проезд транспорта действует "до особого распоряжения".Ранее с пятницы в Саратовской области был запрещен проезд по федеральной трассе А-298 Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном из-за сильной метели на территории Казахстана, но это ограничение в субботу с 14.00 мск было отменено.

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/pogoda-1767673174.html

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