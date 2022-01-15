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Из Казахстана вернулись первые самолеты с российскими миротворцами

Из Казахстана вернулись первые самолеты с российскими миротворцами - РИА Новости, 15.01.2022

Из Казахстана вернулись первые самолеты с российскими миротворцами

Первые самолеты с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, вернулись в Россию. Об этом сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T10:08

2022-01-15T10:08

2022-01-15T10:41

беспорядки в казахстане

одкб

россия

иваново

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Первые самолеты с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, вернулись в Россию. Об этом сообщило Минобороны."Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром "Северный" (город Иваново) из Казахстана", — уточнили в пресс-службе ведомства.Еще два самолета ВКС с личным составом и техникой подразделений ВДВ прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский". Всего задействованы 15 Ил-76 и три Ан-124. Отмечается, что после посадки последнего борта на летном поле пройдут торжественные мероприятия. Затем миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.В начале января в Казахстане вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, во время протестов ранены около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи. Точных данных о пострадавших среди гражданского населения власти пока не обнародовали.Совет коллективной безопасности ОДКБ по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева принял решение направить на место событий коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. В операции участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии.

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"Быстро, слаженно и эффективно" – Путин оценил действия миротворцев в Казахстане Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны, отметил президент России Владимир Путин. Военно-транспортная авиация сыграла важную роль, все сработало буквально как часы. 2022-01-15T10:08 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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одкб, россия, иваново, министерство обороны рф (минобороны рф)