Дед Мороз завершил новогоднее путешествие на сказочном поезде по городам России
Завершаются последние приготовления, поезд дает гудок, и путешествие в сказку начинается. Дед Мороз на праздничном поезде едет поздравлять детей.
Завершаются последние приготовления, поезд дает гудок, и путешествие в сказку начинается. Дед Мороз на праздничном поезде едет поздравлять детей.
Состав отправился в путешествие по стране 5 декабря из Великого Устюга и побывает более чем в 30 городах.
Состав отправился в путешествие по стране 5 декабря из Великого Устюга и побывает более чем в 30 городах.
Передвижная резиденция волшебника приспособлена к долгой дороге: здесь есть салон-приемная, помещения для игр и квестов, ресторан и вагоны для персонала.
Передвижная резиденция волшебника приспособлена к долгой дороге: здесь есть салон-приемная, помещения для игр и квестов, ресторан и вагоны для персонала.
В каждом городе, куда приезжает Дед Мороз, посетителей вокзалов ждет шоу-программа с участием артистов и аниматоров.
В каждом городе, куда приезжает Дед Мороз, посетителей вокзалов ждет шоу-программа с участием артистов и аниматоров.
Первую остановку сказочный поезд сделал в Вологде.
Первую остановку сказочный поезд сделал в Вологде.
Состав прибыл на вологодский вокзал 6 декабря в десять часов утра и стоял в городе до вечера.
Состав прибыл на вологодский вокзал 6 декабря в десять часов утра и стоял в городе до вечера.
Рано утром 13 декабря поезд Деда Мороза прибыл в Екатеринбург. Здесь волшебника уже ждали дети с родителями.
Рано утром 13 декабря поезд Деда Мороза прибыл в Екатеринбург. Здесь волшебника уже ждали дети с родителями.
Дед Мороз весь день принимал гостей в передвижной резиденции.
Дед Мороз весь день принимал гостей в передвижной резиденции.
Желающие смогли фотографироваться возле поезда Деда Мороза с северным оленем.
Желающие смогли фотографироваться возле поезда Деда Мороза с северным оленем.
Во главе передвижной резиденции Деда Мороза — локомотив серии П36, украшенный новогодними огнями.
Во главе передвижной резиденции Деда Мороза — локомотив серии П36, украшенный новогодними огнями.
После встречи с волшебником детей ждало праздничное угощение в вагоне-ресторане.
После встречи с волшебником детей ждало праздничное угощение в вагоне-ресторане.
В Казани сказочный поезд встретили 15 декабря праздничной программой.
В Казани сказочный поезд встретили 15 декабря праздничной программой.
Гости Деда Мороза пели песни, рассказывали стихи и получали подарки.
Гости Деда Мороза пели песни, рассказывали стихи и получали подарки.
Путешествие зимнего волшебника продлится до середины января.
Путешествие зимнего волшебника продлится до середины января.
Проект стал возможен благодаря Российским железным дорогам.
Проект стал возможен благодаря Российским железным дорогам.
Завершаются последние приготовления, поезд дает гудок, и путешествие в сказку начинается. Дед Мороз на праздничном поезде едет поздравлять детей.
Состав отправился в путешествие по стране 5 декабря из Великого Устюга и побывает более чем в 30 городах.
Передвижная резиденция волшебника приспособлена к долгой дороге: здесь есть салон-приемная, помещения для игр и квестов, ресторан и вагоны для персонала.
В каждом городе, куда приезжает Дед Мороз, посетителей вокзалов ждет шоу-программа с участием артистов и аниматоров.
Первую остановку сказочный поезд сделал в Вологде.
Состав прибыл на вологодский вокзал 6 декабря в десять часов утра и стоял в городе до вечера.
Рано утром 13 декабря поезд Деда Мороза прибыл в Екатеринбург. Здесь волшебника уже ждали дети с родителями.
Дед Мороз весь день принимал гостей в передвижной резиденции.
Желающие смогли фотографироваться возле поезда Деда Мороза с северным оленем.
Во главе передвижной резиденции Деда Мороза — локомотив серии П36, украшенный новогодними огнями.
После встречи с волшебником детей ждало праздничное угощение в вагоне-ресторане.
В Казани сказочный поезд встретили 15 декабря праздничной программой.
Гости Деда Мороза пели песни, рассказывали стихи и получали подарки.
Путешествие зимнего волшебника продлится до середины января.
Проект стал возможен благодаря Российским железным дорогам.