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Дед Мороз завершил новогоднее путешествие на сказочном поезде
Дед Мороз завершил новогоднее путешествие на сказочном поезде - РИА Новости, 15.01.2022
Дед Мороз завершил новогоднее путешествие на сказочном поезде
Российский Дед Мороз завершил свое новогоднее путешествие на сказочном поезде по городам РФ, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T20:22
2022-01-15T20:22
новый год — 2022
общество
олег кувшинников
вологодская область
ржд
дед мороз
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Российский Дед Мороз завершил свое новогоднее путешествие на сказочном поезде по городам РФ, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.Ранее сообщалось, что сказочный поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга 5 декабря.Поезд Деда Мороза за это время побывал в 36 российских городах, в их числе: Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Самара, Саратов, Астрахань, Махачкала, Гудермес, Ставрополь, Сочи, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск и другие.Он прибывал в города утром и стоял там целый день. Все желающие могли встретить состав и сфотографироваться, а те, кто приобрел билеты, смогли побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом.Передвижная резиденция волшебника состояла из девяти украшенных вагонов, куда входили вагон Деда Мороза, вагоны, где проходили анимационные программы и игры, вагон-лавка, где можно было приобрести сувениры от Деда Мороза или отправить ему письмо, а также вагоны-рестораны, где повара готовили уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза. Помогал в пути Деду Морозу проводник новогоднего поезда – тигренок, символ Нового года.В субботу поезд Деда Мороза прибыл в конечный пункт назначения – на родину главного зимнего волшебника, в Великий Устюг."Вот и закончилось сказочное новогоднее путешествие Российского Деда Мороза из Великого Устюга по городам Российской Федерации. Это совместный проект правительства Вологодской области и Российских железных дорог. 14 тысяч километров, 36 городов России, десятки тысяч счастливых ребят, которые встречали Деда Мороза на вокзалах и привокзальных площадях и посещали передвижную сказочную резиденцию, которая путешествовала по всей стране", - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, в следующем новогоднем сезоне планируется расширение географии проекта."На сегодня это самый мощный и знаковый проект с участием компании "Российские железные дороги", который объединил регионы и жителей России. Городов, которые приняли в нем участие, на самом деле еще больше: по пути следования поезда Деда Мороза люди приходили на станции, встречали волшебный поезд. Мы планируем с учетом полученного в этом году опыта, движения на паровой тяге сделать так, чтобы в следующем году жители малых городов также имели возможность встретиться с Дедом Морозом", - отметил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.Вырученные от продажи билетов средства будут направлены в благотворительный фонд "Линия жизни" на лечение тяжелобольных детей.
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общество, олег кувшинников, вологодская область, ржд, дед мороз, россия
20:22 15.01.2022
 
Дед Мороз завершил новогоднее путешествие на сказочном поезде

Дед Мороз завершил новогоднее путешествие на сказочном поезде по городам России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоезд Деда Мороза в Москве
Поезд Деда Мороза в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Российский Дед Мороз завершил свое новогоднее путешествие на сказочном поезде по городам РФ, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
Ранее сообщалось, что сказочный поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга 5 декабря.
Поезд Деда Мороза за это время побывал в 36 российских городах, в их числе: Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Самара, Саратов, Астрахань, Махачкала, Гудермес, Ставрополь, Сочи, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск и другие.
Он прибывал в города утром и стоял там целый день. Все желающие могли встретить состав и сфотографироваться, а те, кто приобрел билеты, смогли побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом.
Передвижная резиденция волшебника состояла из девяти украшенных вагонов, куда входили вагон Деда Мороза, вагоны, где проходили анимационные программы и игры, вагон-лавка, где можно было приобрести сувениры от Деда Мороза или отправить ему письмо, а также вагоны-рестораны, где повара готовили уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза. Помогал в пути Деду Морозу проводник новогоднего поезда – тигренок, символ Нового года.
Дед Мороз из Великого Устюга принимает детей в своей передвижной резиденции, прибывшей в Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 03:38
Дед Мороз и другие новогодние персонажи в мире
В субботу поезд Деда Мороза прибыл в конечный пункт назначения – на родину главного зимнего волшебника, в Великий Устюг.
"Вот и закончилось сказочное новогоднее путешествие Российского Деда Мороза из Великого Устюга по городам Российской Федерации. Это совместный проект правительства Вологодской области и Российских железных дорог. 14 тысяч километров, 36 городов России, десятки тысяч счастливых ребят, которые встречали Деда Мороза на вокзалах и привокзальных площадях и посещали передвижную сказочную резиденцию, которая путешествовала по всей стране", - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, в следующем новогоднем сезоне планируется расширение географии проекта.
"На сегодня это самый мощный и знаковый проект с участием компании "Российские железные дороги", который объединил регионы и жителей России. Городов, которые приняли в нем участие, на самом деле еще больше: по пути следования поезда Деда Мороза люди приходили на станции, встречали волшебный поезд. Мы планируем с учетом полученного в этом году опыта, движения на паровой тяге сделать так, чтобы в следующем году жители малых городов также имели возможность встретиться с Дедом Морозом", - отметил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.
Вырученные от продажи билетов средства будут направлены в благотворительный фонд "Линия жизни" на лечение тяжелобольных детей.
Поезд с подарками: большое путешествие Деда Мороза
© РИА Новости / Кристина Мурашова / Перейти в фотобанк

Завершаются последние приготовления, поезд дает гудок, и путешествие в сказку начинается. Дед Мороз на праздничном поезде едет поздравлять детей.

Дед Мороз и Снегурочка на железнодорожном вокзале в Вологде, где сделал свою первую остановку сказочный поезд главного новогоднего волшебника страны
1 из 16

Завершаются последние приготовления, поезд дает гудок, и путешествие в сказку начинается. Дед Мороз на праздничном поезде едет поздравлять детей.

© РИА Новости / Кристина Мурашова
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Состав отправился в путешествие по стране 5 декабря из Великого Устюга и побывает более чем в 30 городах.

Пассажиры на перроне во время презентации Поезда Деда Мороза на Казанском вокзале в Москве
2 из 16

Состав отправился в путешествие по стране 5 декабря из Великого Устюга и побывает более чем в 30 городах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Передвижная резиденция волшебника приспособлена к долгой дороге: здесь есть салон-приемная, помещения для игр и квестов, ресторан и вагоны для персонала.

Купе Деда Мороза в Поезде Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
3 из 16

Передвижная резиденция волшебника приспособлена к долгой дороге: здесь есть салон-приемная, помещения для игр и квестов, ресторан и вагоны для персонала.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В каждом городе, куда приезжает Дед Мороз, посетителей вокзалов ждет шоу-программа с участием артистов и аниматоров.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга возле Поезд Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
4 из 16

В каждом городе, куда приезжает Дед Мороз, посетителей вокзалов ждет шоу-программа с участием артистов и аниматоров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Первую остановку сказочный поезд сделал в Вологде.

Проводница за окном Поезда Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
5 из 16

Первую остановку сказочный поезд сделал в Вологде.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Кристина Мурашова / Перейти в фотобанк

Состав прибыл на вологодский вокзал 6 декабря в десять часов утра и стоял в городе до вечера.

В вагоне сказочного поезда российского Деда Мороза, на котором главный новогодний волшебник страны отправился поздравлять детей, во время первой остановки в Вологде
6 из 16

Состав прибыл на вологодский вокзал 6 декабря в десять часов утра и стоял в городе до вечера.

© РИА Новости / Кристина Мурашова
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Рано утром 13 декабря поезд Деда Мороза прибыл в Екатеринбург. Здесь волшебника уже ждали дети с родителями.

Сказочный поезд Деда Мороза прибыл из Великого Устюга на вокзал Екатеринбурга
7 из 16

Рано утром 13 декабря поезд Деда Мороза прибыл в Екатеринбург. Здесь волшебника уже ждали дети с родителями.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Дед Мороз весь день принимал гостей в передвижной резиденции.

Сказочный поезд Деда Мороза в Екатеринбурге
8 из 16

Дед Мороз весь день принимал гостей в передвижной резиденции.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Желающие смогли фотографироваться возле поезда Деда Мороза с северным оленем.

Люди фотографируются с северным оленем у Сказочного поезда Деда Мороза, прибывшего из Великого Устюга, на вокзале Екатеринбурга
9 из 16

Желающие смогли фотографироваться возле поезда Деда Мороза с северным оленем.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Во главе передвижной резиденции Деда Мороза — локомотив серии П36, украшенный новогодними огнями.

Локомотив серии П36, который украсили новогодними огнями, доставил передвижную резиденцию Деда Мороза в Екатеринбург
10 из 16

Во главе передвижной резиденции Деда Мороза — локомотив серии П36, украшенный новогодними огнями.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

После встречи с волшебником детей ждало праздничное угощение в вагоне-ресторане.

Дети получают угощение в вагоне-ресторане Сказочного поезда Деда Мороза, прибывшего из Великого Устюга на вокзал Екатеринбурга
11 из 16

После встречи с волшебником детей ждало праздничное угощение в вагоне-ресторане.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Екатеринбуржцы у поезда Деда Мороза.

Екатеринбуржцы у Сказочного поезда Деда Мороза, прибывшего из Великого Устюга, на вокзале Екатеринбурга
12 из 16

Екатеринбуржцы у поезда Деда Мороза.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Казани сказочный поезд встретили 15 декабря праздничной программой.

Аниматор в костюме снеговика общается с детьми во время встречи сказочного поезда Деда Мороза, прибывшего на железнодорожный вокзал в Казань
13 из 16

В Казани сказочный поезд встретили 15 декабря праздничной программой.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Гости Деда Мороза пели песни, рассказывали стихи и получали подарки.

Девушка фотографируется на фоне сказочного поезда Деда Мороза, прибывшего на железнодорожный вокзал в Казань
14 из 16

Гости Деда Мороза пели песни, рассказывали стихи и получали подарки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Кристина Мурашова / Перейти в фотобанк

Путешествие зимнего волшебника продлится до середины января.

В вагоне сказочного поезда российского Деда Мороза, на котором главный новогодний волшебник страны отправился поздравлять детей, во время первой остановки в Вологде
15 из 16

Путешествие зимнего волшебника продлится до середины января.

© РИА Новости / Кристина Мурашова
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Проект стал возможен благодаря Российским железным дорогам.

Локомотив серии П36, который украсили новогодними огнями, доставил передвижную резиденцию Деда Мороза на железнодорожный вокзал в Казань
16 из 16

Проект стал возможен благодаря Российским железным дорогам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 16

Завершаются последние приготовления, поезд дает гудок, и путешествие в сказку начинается. Дед Мороз на праздничном поезде едет поздравлять детей.

© РИА Новости / Кристина Мурашова
Перейти в фотобанк
2 из 16

Состав отправился в путешествие по стране 5 декабря из Великого Устюга и побывает более чем в 30 городах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 16

Передвижная резиденция волшебника приспособлена к долгой дороге: здесь есть салон-приемная, помещения для игр и квестов, ресторан и вагоны для персонала.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 16

В каждом городе, куда приезжает Дед Мороз, посетителей вокзалов ждет шоу-программа с участием артистов и аниматоров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 16

Первую остановку сказочный поезд сделал в Вологде.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 16

Состав прибыл на вологодский вокзал 6 декабря в десять часов утра и стоял в городе до вечера.

© РИА Новости / Кристина Мурашова
Перейти в фотобанк
7 из 16

Рано утром 13 декабря поезд Деда Мороза прибыл в Екатеринбург. Здесь волшебника уже ждали дети с родителями.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 16

Дед Мороз весь день принимал гостей в передвижной резиденции.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
9 из 16

Желающие смогли фотографироваться возле поезда Деда Мороза с северным оленем.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
10 из 16

Во главе передвижной резиденции Деда Мороза — локомотив серии П36, украшенный новогодними огнями.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 16

После встречи с волшебником детей ждало праздничное угощение в вагоне-ресторане.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
12 из 16

Екатеринбуржцы у поезда Деда Мороза.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
13 из 16

В Казани сказочный поезд встретили 15 декабря праздничной программой.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
14 из 16

Гости Деда Мороза пели песни, рассказывали стихи и получали подарки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
15 из 16

Путешествие зимнего волшебника продлится до середины января.

© РИА Новости / Кристина Мурашова
Перейти в фотобанк
16 из 16

Проект стал возможен благодаря Российским железным дорогам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
Новый год — 2022ОбществоОлег КувшинниковВологодская областьРЖДДед МорозРоссия
 
 
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