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Дед Мороз завершил новогоднее путешествие на сказочном поезде

Дед Мороз завершил новогоднее путешествие на сказочном поезде - РИА Новости, 15.01.2022

Дед Мороз завершил новогоднее путешествие на сказочном поезде

Российский Дед Мороз завершил свое новогоднее путешествие на сказочном поезде по городам РФ, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T20:22

2022-01-15T20:22

2022-01-15T20:22

новый год — 2022

общество

олег кувшинников

вологодская область

ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Российский Дед Мороз завершил свое новогоднее путешествие на сказочном поезде по городам РФ, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.Ранее сообщалось, что сказочный поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга 5 декабря.Поезд Деда Мороза за это время побывал в 36 российских городах, в их числе: Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Самара, Саратов, Астрахань, Махачкала, Гудермес, Ставрополь, Сочи, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск и другие.Он прибывал в города утром и стоял там целый день. Все желающие могли встретить состав и сфотографироваться, а те, кто приобрел билеты, смогли побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом.Передвижная резиденция волшебника состояла из девяти украшенных вагонов, куда входили вагон Деда Мороза, вагоны, где проходили анимационные программы и игры, вагон-лавка, где можно было приобрести сувениры от Деда Мороза или отправить ему письмо, а также вагоны-рестораны, где повара готовили уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза. Помогал в пути Деду Морозу проводник новогоднего поезда – тигренок, символ Нового года.В субботу поезд Деда Мороза прибыл в конечный пункт назначения – на родину главного зимнего волшебника, в Великий Устюг."Вот и закончилось сказочное новогоднее путешествие Российского Деда Мороза из Великого Устюга по городам Российской Федерации. Это совместный проект правительства Вологодской области и Российских железных дорог. 14 тысяч километров, 36 городов России, десятки тысяч счастливых ребят, которые встречали Деда Мороза на вокзалах и привокзальных площадях и посещали передвижную сказочную резиденцию, которая путешествовала по всей стране", - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, в следующем новогоднем сезоне планируется расширение географии проекта."На сегодня это самый мощный и знаковый проект с участием компании "Российские железные дороги", который объединил регионы и жителей России. Городов, которые приняли в нем участие, на самом деле еще больше: по пути следования поезда Деда Мороза люди приходили на станции, встречали волшебный поезд. Мы планируем с учетом полученного в этом году опыта, движения на паровой тяге сделать так, чтобы в следующем году жители малых городов также имели возможность встретиться с Дедом Морозом", - отметил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.Вырученные от продажи билетов средства будут направлены в благотворительный фонд "Линия жизни" на лечение тяжелобольных детей.

https://ria.ru/20220101/personazhi-1765823147.html

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общество, олег кувшинников, вологодская область, ржд, дед мороз, россия