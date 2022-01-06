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Поезд с подарками: большое путешествие Деда Мороза
Поезд с подарками: большое путешествие Деда Мороза - РИА Новости, 06.01.2022
Поезд с подарками: большое путешествие Деда Мороза
Передвижная резиденция Деда Мороза колесит по России, поздравляя детей с самым волшебным праздником. Новогодний проект — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.01.2022
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Передвижная резиденция Деда Мороза колесит по России, поздравляя детей с самым волшебным праздником. Новогодний проект — в фотоленте Ria.ru.
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екатеринбург
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08:00 06.01.2022 (обновлено: 09:05 06.01.2022)
 

Поезд с подарками: большое путешествие Деда Мороза

Читать ria.ru в
Передвижная резиденция Деда Мороза колесит по России, поздравляя детей с самым волшебным праздником. Новогодний проект — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кристина Мурашова / Перейти в фотобанк

Завершаются последние приготовления, поезд дает гудок, и путешествие в сказку начинается. Дед Мороз на праздничном поезде едет поздравлять детей.

Дед Мороз и Снегурочка на железнодорожном вокзале в Вологде, где сделал свою первую остановку сказочный поезд главного новогоднего волшебника страны
1 из 16

Завершаются последние приготовления, поезд дает гудок, и путешествие в сказку начинается. Дед Мороз на праздничном поезде едет поздравлять детей.

© РИА Новости / Кристина Мурашова
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Состав отправился в путешествие по стране 5 декабря из Великого Устюга и побывает более чем в 30 городах.

Пассажиры на перроне во время презентации Поезда Деда Мороза на Казанском вокзале в Москве
2 из 16

Состав отправился в путешествие по стране 5 декабря из Великого Устюга и побывает более чем в 30 городах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Передвижная резиденция волшебника приспособлена к долгой дороге: здесь есть салон-приемная, помещения для игр и квестов, ресторан и вагоны для персонала.

Купе Деда Мороза в Поезде Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
3 из 16

Передвижная резиденция волшебника приспособлена к долгой дороге: здесь есть салон-приемная, помещения для игр и квестов, ресторан и вагоны для персонала.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В каждом городе, куда приезжает Дед Мороз, посетителей вокзалов ждет шоу-программа с участием артистов и аниматоров.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга возле Поезд Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
4 из 16

В каждом городе, куда приезжает Дед Мороз, посетителей вокзалов ждет шоу-программа с участием артистов и аниматоров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Первую остановку сказочный поезд сделал в Вологде.

Проводница за окном Поезда Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
5 из 16

Первую остановку сказочный поезд сделал в Вологде.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Кристина Мурашова / Перейти в фотобанк

Состав прибыл на вологодский вокзал 6 декабря в десять часов утра и стоял в городе до вечера.

В вагоне сказочного поезда российского Деда Мороза, на котором главный новогодний волшебник страны отправился поздравлять детей, во время первой остановки в Вологде
6 из 16

Состав прибыл на вологодский вокзал 6 декабря в десять часов утра и стоял в городе до вечера.

© РИА Новости / Кристина Мурашова
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Рано утром 13 декабря поезд Деда Мороза прибыл в Екатеринбург. Здесь волшебника уже ждали дети с родителями.

Сказочный поезд Деда Мороза прибыл из Великого Устюга на вокзал Екатеринбурга
7 из 16

Рано утром 13 декабря поезд Деда Мороза прибыл в Екатеринбург. Здесь волшебника уже ждали дети с родителями.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Дед Мороз весь день принимал гостей в передвижной резиденции.

Сказочный поезд Деда Мороза в Екатеринбурге
8 из 16

Дед Мороз весь день принимал гостей в передвижной резиденции.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Желающие смогли фотографироваться возле поезда Деда Мороза с северным оленем.

Люди фотографируются с северным оленем у Сказочного поезда Деда Мороза, прибывшего из Великого Устюга, на вокзале Екатеринбурга
9 из 16

Желающие смогли фотографироваться возле поезда Деда Мороза с северным оленем.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Во главе передвижной резиденции Деда Мороза — локомотив серии П36, украшенный новогодними огнями.

Локомотив серии П36, который украсили новогодними огнями, доставил передвижную резиденцию Деда Мороза в Екатеринбург
10 из 16

Во главе передвижной резиденции Деда Мороза — локомотив серии П36, украшенный новогодними огнями.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

После встречи с волшебником детей ждало праздничное угощение в вагоне-ресторане.

Дети получают угощение в вагоне-ресторане Сказочного поезда Деда Мороза, прибывшего из Великого Устюга на вокзал Екатеринбурга
11 из 16

После встречи с волшебником детей ждало праздничное угощение в вагоне-ресторане.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Екатеринбуржцы у поезда Деда Мороза.

Екатеринбуржцы у Сказочного поезда Деда Мороза, прибывшего из Великого Устюга, на вокзале Екатеринбурга
12 из 16

Екатеринбуржцы у поезда Деда Мороза.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Казани сказочный поезд встретили 15 декабря праздничной программой.

Аниматор в костюме снеговика общается с детьми во время встречи сказочного поезда Деда Мороза, прибывшего на железнодорожный вокзал в Казань
13 из 16

В Казани сказочный поезд встретили 15 декабря праздничной программой.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Гости Деда Мороза пели песни, рассказывали стихи и получали подарки.

Девушка фотографируется на фоне сказочного поезда Деда Мороза, прибывшего на железнодорожный вокзал в Казань
14 из 16

Гости Деда Мороза пели песни, рассказывали стихи и получали подарки.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Кристина Мурашова / Перейти в фотобанк

Путешествие зимнего волшебника продлится до середины января.

В вагоне сказочного поезда российского Деда Мороза, на котором главный новогодний волшебник страны отправился поздравлять детей, во время первой остановки в Вологде
15 из 16

Путешествие зимнего волшебника продлится до середины января.

© РИА Новости / Кристина Мурашова
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Проект стал возможен благодаря Российским железным дорогам.

Локомотив серии П36, который украсили новогодними огнями, доставил передвижную резиденцию Деда Мороза на железнодорожный вокзал в Казань
16 из 16

Проект стал возможен благодаря Российским железным дорогам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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