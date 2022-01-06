Поезд с подарками: большое путешествие Деда Мороза
Завершаются последние приготовления, поезд дает гудок, и путешествие в сказку начинается. Дед Мороз на праздничном поезде едет поздравлять детей.
Завершаются последние приготовления, поезд дает гудок, и путешествие в сказку начинается. Дед Мороз на праздничном поезде едет поздравлять детей.
Состав отправился в путешествие по стране 5 декабря из Великого Устюга и побывает более чем в 30 городах.
Состав отправился в путешествие по стране 5 декабря из Великого Устюга и побывает более чем в 30 городах.
Передвижная резиденция волшебника приспособлена к долгой дороге: здесь есть салон-приемная, помещения для игр и квестов, ресторан и вагоны для персонала.
Передвижная резиденция волшебника приспособлена к долгой дороге: здесь есть салон-приемная, помещения для игр и квестов, ресторан и вагоны для персонала.
В каждом городе, куда приезжает Дед Мороз, посетителей вокзалов ждет шоу-программа с участием артистов и аниматоров.
В каждом городе, куда приезжает Дед Мороз, посетителей вокзалов ждет шоу-программа с участием артистов и аниматоров.
Первую остановку сказочный поезд сделал в Вологде.
Первую остановку сказочный поезд сделал в Вологде.
Состав прибыл на вологодский вокзал 6 декабря в десять часов утра и стоял в городе до вечера.
Состав прибыл на вологодский вокзал 6 декабря в десять часов утра и стоял в городе до вечера.
Рано утром 13 декабря поезд Деда Мороза прибыл в Екатеринбург. Здесь волшебника уже ждали дети с родителями.
Рано утром 13 декабря поезд Деда Мороза прибыл в Екатеринбург. Здесь волшебника уже ждали дети с родителями.
Дед Мороз весь день принимал гостей в передвижной резиденции.
Дед Мороз весь день принимал гостей в передвижной резиденции.
Желающие смогли фотографироваться возле поезда Деда Мороза с северным оленем.
Желающие смогли фотографироваться возле поезда Деда Мороза с северным оленем.
Во главе передвижной резиденции Деда Мороза — локомотив серии П36, украшенный новогодними огнями.
Во главе передвижной резиденции Деда Мороза — локомотив серии П36, украшенный новогодними огнями.
После встречи с волшебником детей ждало праздничное угощение в вагоне-ресторане.
После встречи с волшебником детей ждало праздничное угощение в вагоне-ресторане.
Екатеринбуржцы у поезда Деда Мороза.
В Казани сказочный поезд встретили 15 декабря праздничной программой.
В Казани сказочный поезд встретили 15 декабря праздничной программой.
Гости Деда Мороза пели песни, рассказывали стихи и получали подарки.
Гости Деда Мороза пели песни, рассказывали стихи и получали подарки.
Путешествие зимнего волшебника продлится до середины января.
Путешествие зимнего волшебника продлится до середины января.
Проект стал возможен благодаря Российским железным дорогам.
Проект стал возможен благодаря Российским железным дорогам.