https://ria.ru/20220115/karabakh-1768033157.html

Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР

Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР - РИА Новости, 15.01.2022

Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР

Российские миротворцы помогли вернуть армянской стороне жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, оказавшегося 14 января на территории, подконтрольной РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T22:42

2022-01-15T22:42

2022-01-15T22:48

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

москва

нагорно-карабахская республика

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 15 янв – РИА Новости. Российские миротворцы помогли вернуть армянской стороне жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, оказавшегося 14 января на территории, подконтрольной азербайджанским вооруженным силам, и взятого ими под стражу, сообщили в субботу в Службе нацбезопасности Карабаха.Ранее в СНБ заявили, что житель города Бердзор (азербайджанское название - Лачин) Андраник Алексанян 1953 года рождения, заблудившись, оказался на территории, контролируемой вооруженными силами Азербайджана, и был задержан. О случившемся были проинформированы российские миротворцы."Сегодня при посредничестве российских миротворческих сил армянской стороне был передан...Андраник Алексанян... Служба национальной безопасности принимает меры для выяснения обстоятельств перехода гражданина Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) на азербайджанскую сторону", - говорится на сайте СНБВ конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220112/obstrel-1767445650.html

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в мире, армения, москва, нагорно-карабахская республика, ситуация на армяно-азербайджанской границе