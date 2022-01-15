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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20220115/karabakh-1768033157.html
Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР - РИА Новости, 15.01.2022
Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
Российские миротворцы помогли вернуть армянской стороне жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, оказавшегося 14 января на территории, подконтрольной РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T22:42
2022-01-15T22:48
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
москва
нагорно-карабахская республика
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 15 янв – РИА Новости. Российские миротворцы помогли вернуть армянской стороне жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, оказавшегося 14 января на территории, подконтрольной азербайджанским вооруженным силам, и взятого ими под стражу, сообщили в субботу в Службе нацбезопасности Карабаха.Ранее в СНБ заявили, что житель города Бердзор (азербайджанское название - Лачин) Андраник Алексанян 1953 года рождения, заблудившись, оказался на территории, контролируемой вооруженными силами Азербайджана, и был задержан. О случившемся были проинформированы российские миротворцы."Сегодня при посредничестве российских миротворческих сил армянской стороне был передан...Андраник Алексанян... Служба национальной безопасности принимает меры для выяснения обстоятельств перехода гражданина Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) на азербайджанскую сторону", - говорится на сайте СНБВ конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220112/obstrel-1767445650.html
армения
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в мире, армения, москва, нагорно-карабахская республика, ситуация на армяно-азербайджанской границе
22:42 15.01.2022 (обновлено: 22:48 15.01.2022)
 
Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР

Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя Карабаха

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворцев в Карабахе
Блокпост российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Блокпост российских миротворцев в Карабахе
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ЕРЕВАН, 15 янв – РИА Новости. Российские миротворцы помогли вернуть армянской стороне жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, оказавшегося 14 января на территории, подконтрольной азербайджанским вооруженным силам, и взятого ими под стражу, сообщили в субботу в Службе нацбезопасности Карабаха.
Ранее в СНБ заявили, что житель города Бердзор (азербайджанское название - Лачин) Андраник Алексанян 1953 года рождения, заблудившись, оказался на территории, контролируемой вооруженными силами Азербайджана, и был задержан. О случившемся были проинформированы российские миротворцы.
"Сегодня при посредничестве российских миротворческих сил армянской стороне был передан...Андраник Алексанян... Служба национальной безопасности принимает меры для выяснения обстоятельств перехода гражданина Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) на азербайджанскую сторону", - говорится на сайте СНБ
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Военнослужащий Армении на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАрменияМоскваНагорно-Карабахская РеспубликаСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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