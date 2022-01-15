22:42 15.01.2022 (обновлено: 22:48 15.01.2022)
Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя Карабаха
Блокпост российских миротворцев в Карабахе
ЕРЕВАН, 15 янв – РИА Новости. Российские миротворцы помогли вернуть армянской стороне жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, оказавшегося 14 января на территории, подконтрольной азербайджанским вооруженным силам, и взятого ими под стражу, сообщили в субботу в Службе нацбезопасности Карабаха.
Ранее в СНБ заявили, что житель города Бердзор (азербайджанское название - Лачин) Андраник Алексанян 1953 года рождения, заблудившись, оказался на территории, контролируемой вооруженными силами Азербайджана, и был задержан. О случившемся были проинформированы российские миротворцы.
"Сегодня при посредничестве российских миротворческих сил армянской стороне был передан...Андраник Алексанян... Служба национальной безопасности принимает меры для выяснения обстоятельств перехода гражданина Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) на азербайджанскую сторону", - говорится на сайте СНБ
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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