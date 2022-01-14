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ЕР поддержала решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах

ЕР поддержала решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 14.01.2022

ЕР поддержала решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах

"Единая Россия" считает единственно правильным решением отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:08

2022-01-14T10:08

2022-01-14T10:15

распространение коронавируса

андрей турчак

единая россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Единая Россия" считает единственно правильным решением отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак."Сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма "дельта". На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию - он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". В этой связи "Единая Россия" внимательно изучила ситуацию и считает единственно правильным отложить рассмотрение документа", - сказал Турчак.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

https://ria.ru/20220114/ikota-1767739885.html

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