"Частый гость у меня": Волочкова об отношениях с Джигурдой
Волочкова рассказала о частых визитах Джигурды к ней домой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с Никитой Джигурдой. Звезды дружат более 20 лет, а в последнее время стали жить по соседству, поэтому актер часто заходит к балерине в гости.
"Последние шесть лет мы вообще живем по соседству, буквально в пяти минутах друг от друга, поскольку я купила себе дом на Новой Риге, поэтому Никита – частый гость у меня. За время нашей дружбы происходило очень много перипетий как в моей, так и в его жизни", – рассказала Волочкова.
В интервью порталу Teleprogramma.pro балерина отметила, что без камер Джигурда "очень ранимый" и "высокодуховный" человек. Философия жизни актера, по мнению танцовщицы, "заслуживает большого уважения".
Жена Никиты Марина Анисина не ревнует звезд друг к другу, сообщила Волочкова.
"Мы с ней очень дружим, много раз встречались: на мероприятиях, на юбилеях Никиты, на разных телепрограммах. Мы часто общаемся по телефону. И, когда Никита приходит домой, то первое, что он говорит: "Богиня Анисина", "Богиня Волочкова", – сказала Анастасия.
Сам артист также ранее подтверждал, что супруга спокойно относится к его времяпровождению с балериной. В частности, к их экстравагантным совместным поступкам вроде распития алкоголя в бане. Джигурда сказал, что относится к Анастасии, как к "доченьке".