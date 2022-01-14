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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220114/volochkova-1767891234.html
"Частый гость у меня": Волочкова об отношениях с Джигурдой
"Частый гость у меня": Волочкова об отношениях с Джигурдой - РИА Новости, 14.01.2022
"Частый гость у меня": Волочкова об отношениях с Джигурдой
Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с Никитой Джигурдой. Звезды дружат более 20 лет, а в последнее время стали жить по соседству, поэтому актер часто... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:33
2022-01-14T17:33
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
никита джигурда
марина анисина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с Никитой Джигурдой. Звезды дружат более 20 лет, а в последнее время стали жить по соседству, поэтому актер часто заходит к балерине в гости.В интервью порталу Teleprogramma.pro балерина отметила, что без камер Джигурда "очень ранимый" и "высокодуховный" человек. Философия жизни актера, по мнению танцовщицы, "заслуживает большого уважения".Жена Никиты Марина Анисина не ревнует звезд друг к другу, сообщила Волочкова.Сам артист также ранее подтверждал, что супруга спокойно относится к его времяпровождению с балериной. В частности, к их экстравагантным совместным поступкам вроде распития алкоголя в бане. Джигурда сказал, что относится к Анастасии, как к "доченьке".
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знаменитости, анастасия волочкова, никита джигурда, марина анисина, шоу-бизнес
17:33 14.01.2022
 
"Частый гость у меня": Волочкова об отношениях с Джигурдой

Волочкова рассказала о частых визитах Джигурды к ней домой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с Никитой Джигурдой. Звезды дружат более 20 лет, а в последнее время стали жить по соседству, поэтому актер часто заходит к балерине в гости.

"Последние шесть лет мы вообще живем по соседству, буквально в пяти минутах друг от друга, поскольку я купила себе дом на Новой Риге, поэтому Никита – частый гость у меня. За время нашей дружбы происходило очень много перипетий как в моей, так и в его жизни", – рассказала Волочкова.

В интервью порталу Teleprogramma.pro балерина отметила, что без камер Джигурда "очень ранимый" и "высокодуховный" человек. Философия жизни актера, по мнению танцовщицы, "заслуживает большого уважения".
Жена Никиты Марина Анисина не ревнует звезд друг к другу, сообщила Волочкова.

"Мы с ней очень дружим, много раз встречались: на мероприятиях, на юбилеях Никиты, на разных телепрограммах. Мы часто общаемся по телефону. И, когда Никита приходит домой, то первое, что он говорит: "Богиня Анисина", "Богиня Волочкова", – сказала Анастасия.

Сам артист также ранее подтверждал, что супруга спокойно относится к его времяпровождению с балериной. В частности, к их экстравагантным совместным поступкам вроде распития алкоголя в бане. Джигурда сказал, что относится к Анастасии, как к "доченьке".
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