https://ria.ru/20220114/volochkova-1767891234.html

"Частый гость у меня": Волочкова об отношениях с Джигурдой

"Частый гость у меня": Волочкова об отношениях с Джигурдой - РИА Новости, 14.01.2022

"Частый гость у меня": Волочкова об отношениях с Джигурдой

Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с Никитой Джигурдой. Звезды дружат более 20 лет, а в последнее время стали жить по соседству, поэтому актер часто... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:33

2022-01-14T17:33

2022-01-14T17:33

шоубиз

знаменитости

анастасия волочкова

никита джигурда

марина анисина

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748706212_0:240:2048:1392_1920x0_80_0_0_9e9addbd254a9f3d21cd1b9619adfd58.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с Никитой Джигурдой. Звезды дружат более 20 лет, а в последнее время стали жить по соседству, поэтому актер часто заходит к балерине в гости.В интервью порталу Teleprogramma.pro балерина отметила, что без камер Джигурда "очень ранимый" и "высокодуховный" человек. Философия жизни актера, по мнению танцовщицы, "заслуживает большого уважения".Жена Никиты Марина Анисина не ревнует звезд друг к другу, сообщила Волочкова.Сам артист также ранее подтверждал, что супруга спокойно относится к его времяпровождению с балериной. В частности, к их экстравагантным совместным поступкам вроде распития алкоголя в бане. Джигурда сказал, что относится к Анастасии, как к "доченьке".

https://ria.ru/20220105/znamenitosti-1766614027.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, анастасия волочкова, никита джигурда, марина анисина, шоу-бизнес