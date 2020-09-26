https://ria.ru/20200926/banya-1577800687.html
Джигурда рассказал о реакции жены на его попойки с Волочковой в бане
РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T02:21
2020-09-26T02:21
2020-09-26T02:21
шоу-бизнес
никита джигурда
анастасия волочкова
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https://cdn25.img.ria.ru/images/148361/98/1483619806_0:210:2893:1837_1400x0_80_0_0_0fb1b9fd6e40af3a4a073fdc6aa09c3b.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никита Джигурда</a> рассказал, что его супруга Марина Анисина спокойно реагирует на совместное времяпровождение актера с балериной <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Volochkova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасией Волочковой</a>, пишет "<a href="https://teleprogramma.pro/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Телепрограмма</a>".Ранее артистка выложила в Instagram видео, на котором они с актером пьют алкоголь в бане.Джигурда отметил, что он относится к Волочковой как к "доченьке". Шоумен подчеркнул, что они с балериной лишь симулировали алкогольное опьянение. "По рюмочке накатим, а играем так, словно мы выпили каждый по пузырю", — заявил артист.По словам актера, его жена Марина Анисина знает, что он "никогда не перейдет черту". Также Джигурда заявил, что его супруга много и часто общается с Волочковой.
https://ria.ru/20200919/volochkova-1577479665.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, никита джигурда, анастасия волочкова
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Никита Джигурда
рассказал, что его супруга Марина Анисина спокойно реагирует на совместное времяпровождение актера с балериной Анастасией Волочковой
, пишет "Телепрограмма
".
Ранее артистка выложила в Instagram видео, на котором они с актером пьют алкоголь в бане.
Джигурда отметил, что он относится к Волочковой как к "доченьке". Шоумен подчеркнул, что они с балериной лишь симулировали алкогольное опьянение. "По рюмочке накатим, а играем так, словно мы выпили каждый по пузырю", — заявил артист.
По словам актера, его жена Марина Анисина знает, что он "никогда не перейдет черту". Также Джигурда заявил, что его супруга много и часто общается с Волочковой.