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Туризм
https://ria.ru/20220114/vetnam-1767613864.html
"Отдых строгого режима": что ждет российских туристов во Вьетнаме
"Отдых строгого режима": что ждет российских туристов во Вьетнаме - РИА Новости, 14.01.2022
"Отдых строгого режима": что ждет российских туристов во Вьетнаме
"Дорого, неудобно, замороченно", — так говорят о турах во Вьетнам, который недавно открылся для россиян. Но рейсы туда летают почти с аншлагом. Самолетов,... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T08:00
2022-01-14T13:43
туризм
карантин
азия
вьетнам
маршруты - туризм
интурист
туристы
туризм
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Светлана Баева. "Дорого, неудобно, замороченно", — так говорят о турах во Вьетнам, который недавно открылся для россиян. Но рейсы туда летают почти с аншлагом. Самолетов, правда, немного: два в неделю из Москвы в Нячанг. Условия для туристов жесткие: не покидать территорию отеля, не заказывать доставку, никаких самостоятельных экскурсий. Однако лазейки есть. О том, как отдыхают в этой азиатской стране, насколько строгие там ограничения и стоит ли это таких денег, — в материале РИА Новости.Карантин на вилле"Отель простаивал два года, но подготовились достойно. Взяв ПЦР-тест (бесплатно), заселили не в номера, а на шикарные виллы с отдельными бассейнами. Вот такой карантин!" — делится впечатлениями Виктор, среди первых прилетевший во Вьетнам.Правда, гостиницу подбирать нужно очень внимательно. "Сервис на уровне "НОЛЬ"!!! Покупали одни номера, дают совершенно не те, меньше по площади. Грязно", — жалуется на сайте Tripadvisor на другой отель Юлия.А выходить за территорию нельзя. Питание — только то, что предлагает отель, заказать еду в другом ресторане не получится. Контакт с местными запрещен как прямой, так и косвенный. Экскурсии надо приобретать у туроператора заранее.Штрафов нетТаковы правила, но на деле все не так строго. "Некоторые российские туристы, прилетевшие на первых рейсах, даже не знали, что их не выпустят из отеля, забронировали все онлайн и не общались с агентствами и операторами", — рассказывает Владимир Марко, долго проживший во Вьетнаме. Вот еще лайфхак: уйти в конец пляжа, там всегда есть местные с байками. Они отвезут куда надо. Но и в городах доступно не все. "Большинство кафе и ресторанов, рассчитанных на отдыхающих, пока закрыты, — говорит Владимир. — Но штрафов нет. Гости спокойно гуляют, ходят по магазинчикам. Некоторые арендуют байки и путешествуют".Семь на выборВ страну пускают только вакцинированных. Для переболевших COVID-19, непривитых, а также подростков в возрасте 12-18 лет граница на замке.Надо сдать ПЦР-тест перед вылетом и пройти еще исследования во Вьетнаме (до первых результатов — карантин). Требуется визовое приглашение, и приготовьтесь провести в аэропорту прилета два-три часа.Выбор гостиниц невелик. Отели с обустроенной территорией и пляжем (resorts) есть в провинции Кханьхоа (столица — Нячанг). "На данный момент у нас семь вариантов (одна "четверка", остальные "пятерки"), везде "все включено", — объясняют в компании ANEX Tour.В "Интуристе" уточняют, что можно выбрать туры с завтраками или полупансионом. Тогда обеды и ужины — в ресторане при отеле, заказ — по меню.О местной гастрономии отзывы противоречивые: "пресное, однообразное", "конечно, не как в Турции, но довольно вкусно", "фо бо лучше в любой забегаловке России, остальные блюда с натяжкой ориентированы на европейцев, есть три вида пасты, много свинины, иногда экзотика типа крокодила". Последний отзыв, кстати, — с оценкой отелю в два балла, но также там упоминается богатый выбор фруктов, салатов, сыров, оливок. В общем, голодным никто не останется.Отдельный вопрос с алкоголем: лучше выбрать отель, где предлагают не только местные спиртные напитки.Цена вопроса"В январе и частично в феврале недорогие туры уже распроданы, остались "пять звезд" от 164 тысяч рублей на двоих за восемь ночей (одна в полете), — указывают эксперты компании "Интурист". — В марте вариантов больше, а цены ниже: от 142 тысяч на двоих".Если хочется отправиться во Вьетнам прямо сейчас, то, по словам сотрудников ANEX Tour, еще есть предложения в "четверке" (от 103 тысяч за семь ночей плюс одна в полете на двоих с вылетом 19 января) или в "пятерке" (от 127 тысяч, десять ночей плюс одна в полете). В феврале будет от 145-150 тысяч.От обезьян до мяса крокодиловЭкскурсий пока тоже немного: морские, сити-туры, в город Дананг, парк развлечений VinWonders. "Но необходимо сдавать экспресс-тест, — подчеркивают в ANEX. — Так, VinWonders доступен с четвертого дня пребывания при условии отрицательных результатов"."Мы предлагаем четыре экскурсии. По Нячангу — столице вьетнамских курортов — с обедом в местном ресторане, на острова в заливе Няфу, прогулку на яхте и тур в экопарк Янгбей", — сообщают в "Интуристе".Первый маршрут — это посещение уникальных башен Понагар, части средневекового храмового комплекса, смотровой площадки с видом на реку и Южное море, дегустация вьетнамского кофе, цукатов из фруктов. И, естественно, магазины, без которых "обзорки" не обходятся. "Заедем в самый большой в городе выставочный зал жемчуга, золота", — обещает принимающая компания.На северных островах залива Няфу вам покажут сад орхидей, вы увидите, как растут экзотические фрукты, сможете покормить оленей, страусов и слонов, попасть на цирковое представление и в царство обезьян. В этих краях, по разным данным, обитает от 1,2 тысячи до 1,5 тысячи яванских макак. Туда же предлагают прокатиться на яхте, в программе — обед и купания. В экопарке Янгбей — водопад, горячие источники, поросячьи бега и петушиные бои, музыкальное шоу древней народности раглай, а также охота на крокодилов с дегустацией мяса этих рептилий.Лучше позжеСейчас, по мнению экспертов, во Вьетнаме интересно будет преимущественно тем, кто никогда не был в этой стране или, наоборот, посещал ее много раз и так любит, что готов к отельному отдыху. "Зимовщикам" тут покажется скучно.Читая новые правила, многие возмущаются: нельзя самому покататься по стране, потолкаться на рынках, погулять по городам, природным достопримечательностям. "Все включено" в Азии — это преступление, ведь еда в местных уличных кафешках отличная", — пишут на форумах. Туроператоры напоминают: ограничения связаны с коронавирусом. Заболеваемость в стране почти такая же, как в России (например, 12 января выявлено 16 035 и 17 946 заболевших COVID-19 соответственно). В Азии очень серьезно относятся к пандемии.Тем, кто хочет большей свободы на отдыхе, советуют подождать. "Через пять-десять заездов все вернется к прежнему", — уверяют эксперты. И обещают, что с марта, когда отменят некоторые ограничения, число доступных отелей увеличится на порядок. И, что не менее важно, выпускать оттуда будут уже легально.
https://ria.ru/20211227/vetnam-1765706012.html
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карантин, азия, вьетнам, маршруты - туризм, интурист, туристы, туризм, проблемы - туризм, anex tour, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, впечатления - туризм
08:00 14.01.2022 (обновлено: 13:43 14.01.2022)
 

"Отдых строгого режима": что ждет российских туристов во Вьетнаме

© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкОхранник измеряет температуру у покупателя на входе в супермаркет в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Охранник измеряет температуру у покупателя на входе в супермаркет в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Сергей Русанов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Светлана Баева. "Дорого, неудобно, замороченно", — так говорят о турах во Вьетнам, который недавно открылся для россиян. Но рейсы туда летают почти с аншлагом. Самолетов, правда, немного: два в неделю из Москвы в Нячанг. Условия для туристов жесткие: не покидать территорию отеля, не заказывать доставку, никаких самостоятельных экскурсий. Однако лазейки есть. О том, как отдыхают в этой азиатской стране, насколько строгие там ограничения и стоит ли это таких денег, — в материале РИА Новости.

Карантин на вилле

"Отель простаивал два года, но подготовились достойно. Взяв ПЦР-тест (бесплатно), заселили не в номера, а на шикарные виллы с отдельными бассейнами. Вот такой карантин!" — делится впечатлениями Виктор, среди первых прилетевший во Вьетнам.
Правда, гостиницу подбирать нужно очень внимательно. "Сервис на уровне "НОЛЬ"!!! Покупали одни номера, дают совершенно не те, меньше по площади. Грязно", — жалуется на сайте Tripadvisor на другой отель Юлия.
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А выходить за территорию нельзя. Питание — только то, что предлагает отель, заказать еду в другом ресторане не получится. Контакт с местными запрещен как прямой, так и косвенный. Экскурсии надо приобретать у туроператора заранее.

Штрафов нет

Таковы правила, но на деле все не так строго. "Некоторые российские туристы, прилетевшие на первых рейсах, даже не знали, что их не выпустят из отеля, забронировали все онлайн и не общались с агентствами и операторами", — рассказывает Владимир Марко, долго проживший во Вьетнаме.

По его словам, многое зависит от гостиницы. "Например, в одной новой действительно строго: не выйти. В другой, известной на рынке "пятерке", гости спокойно садятся в такси у главного входа и уезжают. В отеле на острове тоже без проблем: договариваются и уплывают на лодке".

© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкЗакрытый пляж в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Закрытый пляж в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Закрытый пляж в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Вот еще лайфхак: уйти в конец пляжа, там всегда есть местные с байками. Они отвезут куда надо. Но и в городах доступно не все. "Большинство кафе и ресторанов, рассчитанных на отдыхающих, пока закрыты, — говорит Владимир. — Но штрафов нет. Гости спокойно гуляют, ходят по магазинчикам. Некоторые арендуют байки и путешествуют".
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Семь на выбор

В страну пускают только вакцинированных. Для переболевших COVID-19, непривитых, а также подростков в возрасте 12-18 лет граница на замке.
Надо сдать ПЦР-тест перед вылетом и пройти еще исследования во Вьетнаме (до первых результатов — карантин). Требуется визовое приглашение, и приготовьтесь провести в аэропорту прилета два-три часа.
Выбор гостиниц невелик. Отели с обустроенной территорией и пляжем (resorts) есть в провинции Кханьхоа (столица — Нячанг). "На данный момент у нас семь вариантов (одна "четверка", остальные "пятерки"), везде "все включено", — объясняют в компании ANEX Tour.
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкДевушка на набережной в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Девушка на набережной в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Девушка на набережной в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
В "Интуристе" уточняют, что можно выбрать туры с завтраками или полупансионом. Тогда обеды и ужины — в ресторане при отеле, заказ — по меню.
О местной гастрономии отзывы противоречивые: "пресное, однообразное", "конечно, не как в Турции, но довольно вкусно", "фо бо лучше в любой забегаловке России, остальные блюда с натяжкой ориентированы на европейцев, есть три вида пасты, много свинины, иногда экзотика типа крокодила". Последний отзыв, кстати, — с оценкой отелю в два балла, но также там упоминается богатый выбор фруктов, салатов, сыров, оливок. В общем, голодным никто не останется.
© Depositphotos / lisovskayaФо бо
Фо Бо - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Depositphotos / lisovskaya
Фо бо
Отдельный вопрос с алкоголем: лучше выбрать отель, где предлагают не только местные спиртные напитки.

Цена вопроса

"В январе и частично в феврале недорогие туры уже распроданы, остались "пять звезд" от 164 тысяч рублей на двоих за восемь ночей (одна в полете), — указывают эксперты компании "Интурист". — В марте вариантов больше, а цены ниже: от 142 тысяч на двоих".
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Если хочется отправиться во Вьетнам прямо сейчас, то, по словам сотрудников ANEX Tour, еще есть предложения в "четверке" (от 103 тысяч за семь ночей плюс одна в полете на двоих с вылетом 19 января) или в "пятерке" (от 127 тысяч, десять ночей плюс одна в полете). В феврале будет от 145-150 тысяч.

От обезьян до мяса крокодилов

Экскурсий пока тоже немного: морские, сити-туры, в город Дананг, парк развлечений VinWonders.
© Depositphotos / oleg_doroshenkoТематический парк Vinwonder на острове Фукуок, Вьетнам
Тематический парк Vinwonder на острове Фукуок, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Depositphotos / oleg_doroshenko
Тематический парк Vinwonder на острове Фукуок, Вьетнам
"Но необходимо сдавать экспресс-тест, — подчеркивают в ANEX. — Так, VinWonders доступен с четвертого дня пребывания при условии отрицательных результатов".
"Мы предлагаем четыре экскурсии. По Нячангу — столице вьетнамских курортов — с обедом в местном ресторане, на острова в заливе Няфу, прогулку на яхте и тур в экопарк Янгбей", — сообщают в "Интуристе".
Первый маршрут — это посещение уникальных башен Понагар, части средневекового храмового комплекса, смотровой площадки с видом на реку и Южное море, дегустация вьетнамского кофе, цукатов из фруктов. И, естественно, магазины, без которых "обзорки" не обходятся. "Заедем в самый большой в городе выставочный зал жемчуга, золота", — обещает принимающая компания.
© РИА Новости / Сергей РусановНячанг, Вьетнам
Нячанг, Вьетнам
1 из 3
Нячанг, Вьетнам
© РИА Новости / Сергей Русанов
© Pixabay / vietnam-ltХрамовый комплекс Понагар во Вьетнаме
Храмовый комплекс Понагар во Вьетнаме
2 из 3
Храмовый комплекс Понагар во Вьетнаме
© Pixabay / vietnam-lt
© Pixabay / vietnam-ltХрамовый комплекс Понагар во Вьетнаме
Храмовый комплекс Понагар во Вьетнаме
3 из 3
Храмовый комплекс Понагар во Вьетнаме
© Pixabay / vietnam-lt
1 из 3
Нячанг, Вьетнам
© РИА Новости / Сергей Русанов
2 из 3
Храмовый комплекс Понагар во Вьетнаме
© Pixabay / vietnam-lt
3 из 3
Храмовый комплекс Понагар во Вьетнаме
© Pixabay / vietnam-lt
На северных островах залива Няфу вам покажут сад орхидей, вы увидите, как растут экзотические фрукты, сможете покормить оленей, страусов и слонов, попасть на цирковое представление и в царство обезьян. В этих краях, по разным данным, обитает от 1,2 тысячи до 1,5 тысячи яванских макак. Туда же предлагают прокатиться на яхте, в программе — обед и купания.
© РИА Новости / Ольга ЛевинаСлон на острове Орхидей в Нячанге, Вьетнам
Слон на острове Орхидей в Нячанге, Вьетнам
1 из 4
Слон на острове Орхидей в Нячанге, Вьетнам
© РИА Новости / Ольга Левина
© РИА Новости / Ольга ЛевинаОстров Орхидей в Нячанге, Вьетнам
Остров Орхидей в Нячанге, Вьетнам
2 из 4
Остров Орхидей в Нячанге, Вьетнам
© РИА Новости / Ольга Левина
© РИА Новости / Ольга ЛевинаОстров Орхидей в Нячанге, Вьетнам
Остров Орхидей в Нячанге, Вьетнам
3 из 4
Остров Орхидей в Нячанге, Вьетнам
© РИА Новости / Ольга Левина
© РИА Новости / Ольга ЛевинаОстров Орхидей в Нячанге, Вьетнам
Остров Орхидей в Нячанге, Вьетнам
4 из 4
Остров Орхидей в Нячанге, Вьетнам
© РИА Новости / Ольга Левина
1 из 4
Слон на острове Орхидей в Нячанге, Вьетнам
© РИА Новости / Ольга Левина
2 из 4
Остров Орхидей в Нячанге, Вьетнам
© РИА Новости / Ольга Левина
3 из 4
Остров Орхидей в Нячанге, Вьетнам
© РИА Новости / Ольга Левина
4 из 4
Остров Орхидей в Нячанге, Вьетнам
© РИА Новости / Ольга Левина
В экопарке Янгбей — водопад, горячие источники, поросячьи бега и петушиные бои, музыкальное шоу древней народности раглай, а также охота на крокодилов с дегустацией мяса этих рептилий.
© Pixabay / TeeFarmОстров Обезьян во Вьетнаме
Остров Обезьян во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Pixabay / TeeFarm
Остров Обезьян во Вьетнаме

Лучше позже

Сейчас, по мнению экспертов, во Вьетнаме интересно будет преимущественно тем, кто никогда не был в этой стране или, наоборот, посещал ее много раз и так любит, что готов к отельному отдыху. "Зимовщикам" тут покажется скучно.
Читая новые правила, многие возмущаются: нельзя самому покататься по стране, потолкаться на рынках, погулять по городам, природным достопримечательностям. "Все включено" в Азии — это преступление, ведь еда в местных уличных кафешках отличная", — пишут на форумах.
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Тем, кто хочет большей свободы на отдыхе, советуют подождать. "Через пять-десять заездов все вернется к прежнему", — уверяют эксперты. И обещают, что с марта, когда отменят некоторые ограничения, число доступных отелей увеличится на порядок. И, что не менее важно, выпускать оттуда будут уже легально.
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