https://ria.ru/20220114/vetnam-1767613864.html

"Отдых строгого режима": что ждет российских туристов во Вьетнаме

"Отдых строгого режима": что ждет российских туристов во Вьетнаме - РИА Новости, 14.01.2022

"Отдых строгого режима": что ждет российских туристов во Вьетнаме

"Дорого, неудобно, замороченно", — так говорят о турах во Вьетнам, который недавно открылся для россиян. Но рейсы туда летают почти с аншлагом. Самолетов,... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T08:00

2022-01-14T08:00

2022-01-14T13:43

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Светлана Баева. "Дорого, неудобно, замороченно", — так говорят о турах во Вьетнам, который недавно открылся для россиян. Но рейсы туда летают почти с аншлагом. Самолетов, правда, немного: два в неделю из Москвы в Нячанг. Условия для туристов жесткие: не покидать территорию отеля, не заказывать доставку, никаких самостоятельных экскурсий. Однако лазейки есть. О том, как отдыхают в этой азиатской стране, насколько строгие там ограничения и стоит ли это таких денег, — в материале РИА Новости.Карантин на вилле"Отель простаивал два года, но подготовились достойно. Взяв ПЦР-тест (бесплатно), заселили не в номера, а на шикарные виллы с отдельными бассейнами. Вот такой карантин!" — делится впечатлениями Виктор, среди первых прилетевший во Вьетнам.Правда, гостиницу подбирать нужно очень внимательно. "Сервис на уровне "НОЛЬ"!!! Покупали одни номера, дают совершенно не те, меньше по площади. Грязно", — жалуется на сайте Tripadvisor на другой отель Юлия.А выходить за территорию нельзя. Питание — только то, что предлагает отель, заказать еду в другом ресторане не получится. Контакт с местными запрещен как прямой, так и косвенный. Экскурсии надо приобретать у туроператора заранее.Штрафов нетТаковы правила, но на деле все не так строго. "Некоторые российские туристы, прилетевшие на первых рейсах, даже не знали, что их не выпустят из отеля, забронировали все онлайн и не общались с агентствами и операторами", — рассказывает Владимир Марко, долго проживший во Вьетнаме. Вот еще лайфхак: уйти в конец пляжа, там всегда есть местные с байками. Они отвезут куда надо. Но и в городах доступно не все. "Большинство кафе и ресторанов, рассчитанных на отдыхающих, пока закрыты, — говорит Владимир. — Но штрафов нет. Гости спокойно гуляют, ходят по магазинчикам. Некоторые арендуют байки и путешествуют".Семь на выборВ страну пускают только вакцинированных. Для переболевших COVID-19, непривитых, а также подростков в возрасте 12-18 лет граница на замке.Надо сдать ПЦР-тест перед вылетом и пройти еще исследования во Вьетнаме (до первых результатов — карантин). Требуется визовое приглашение, и приготовьтесь провести в аэропорту прилета два-три часа.Выбор гостиниц невелик. Отели с обустроенной территорией и пляжем (resorts) есть в провинции Кханьхоа (столица — Нячанг). "На данный момент у нас семь вариантов (одна "четверка", остальные "пятерки"), везде "все включено", — объясняют в компании ANEX Tour.В "Интуристе" уточняют, что можно выбрать туры с завтраками или полупансионом. Тогда обеды и ужины — в ресторане при отеле, заказ — по меню.О местной гастрономии отзывы противоречивые: "пресное, однообразное", "конечно, не как в Турции, но довольно вкусно", "фо бо лучше в любой забегаловке России, остальные блюда с натяжкой ориентированы на европейцев, есть три вида пасты, много свинины, иногда экзотика типа крокодила". Последний отзыв, кстати, — с оценкой отелю в два балла, но также там упоминается богатый выбор фруктов, салатов, сыров, оливок. В общем, голодным никто не останется.Отдельный вопрос с алкоголем: лучше выбрать отель, где предлагают не только местные спиртные напитки.Цена вопроса"В январе и частично в феврале недорогие туры уже распроданы, остались "пять звезд" от 164 тысяч рублей на двоих за восемь ночей (одна в полете), — указывают эксперты компании "Интурист". — В марте вариантов больше, а цены ниже: от 142 тысяч на двоих".Если хочется отправиться во Вьетнам прямо сейчас, то, по словам сотрудников ANEX Tour, еще есть предложения в "четверке" (от 103 тысяч за семь ночей плюс одна в полете на двоих с вылетом 19 января) или в "пятерке" (от 127 тысяч, десять ночей плюс одна в полете). В феврале будет от 145-150 тысяч.От обезьян до мяса крокодиловЭкскурсий пока тоже немного: морские, сити-туры, в город Дананг, парк развлечений VinWonders. "Но необходимо сдавать экспресс-тест, — подчеркивают в ANEX. — Так, VinWonders доступен с четвертого дня пребывания при условии отрицательных результатов"."Мы предлагаем четыре экскурсии. По Нячангу — столице вьетнамских курортов — с обедом в местном ресторане, на острова в заливе Няфу, прогулку на яхте и тур в экопарк Янгбей", — сообщают в "Интуристе".Первый маршрут — это посещение уникальных башен Понагар, части средневекового храмового комплекса, смотровой площадки с видом на реку и Южное море, дегустация вьетнамского кофе, цукатов из фруктов. И, естественно, магазины, без которых "обзорки" не обходятся. "Заедем в самый большой в городе выставочный зал жемчуга, золота", — обещает принимающая компания.На северных островах залива Няфу вам покажут сад орхидей, вы увидите, как растут экзотические фрукты, сможете покормить оленей, страусов и слонов, попасть на цирковое представление и в царство обезьян. В этих краях, по разным данным, обитает от 1,2 тысячи до 1,5 тысячи яванских макак. Туда же предлагают прокатиться на яхте, в программе — обед и купания. В экопарке Янгбей — водопад, горячие источники, поросячьи бега и петушиные бои, музыкальное шоу древней народности раглай, а также охота на крокодилов с дегустацией мяса этих рептилий.Лучше позжеСейчас, по мнению экспертов, во Вьетнаме интересно будет преимущественно тем, кто никогда не был в этой стране или, наоборот, посещал ее много раз и так любит, что готов к отельному отдыху. "Зимовщикам" тут покажется скучно.Читая новые правила, многие возмущаются: нельзя самому покататься по стране, потолкаться на рынках, погулять по городам, природным достопримечательностям. "Все включено" в Азии — это преступление, ведь еда в местных уличных кафешках отличная", — пишут на форумах. Туроператоры напоминают: ограничения связаны с коронавирусом. Заболеваемость в стране почти такая же, как в России (например, 12 января выявлено 16 035 и 17 946 заболевших COVID-19 соответственно). В Азии очень серьезно относятся к пандемии.Тем, кто хочет большей свободы на отдыхе, советуют подождать. "Через пять-десять заездов все вернется к прежнему", — уверяют эксперты. И обещают, что с марта, когда отменят некоторые ограничения, число доступных отелей увеличится на порядок. И, что не менее важно, выпускать оттуда будут уже легально.

https://ria.ru/20211227/vetnam-1765706012.html

https://ria.ru/20210818/puteshestviya-1745917459.html

https://ria.ru/20210928/vetnam-1752004827.html

https://ria.ru/20200215/1564645272.html

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