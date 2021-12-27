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Во вьетнамский аэропорт Камрань прибыл первый за два года чартер из России

Во вьетнамский аэропорт Камрань прибыл первый за два года чартер из России - РИА Новости, 27.12.2021

Во вьетнамский аэропорт Камрань прибыл первый за два года чартер из России

Первый за два года чартерный авиарейс с туристами из России приземлился в воскресенье во вьетнамском аэропорту Камрань, сообщает в понедельник новостной... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:30

2021-12-27T11:30

2021-12-27T12:07

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БАНГКОК, 27 дек — РИА Новости. Первый за два года чартерный авиарейс с туристами из России приземлился в воскресенье во вьетнамском аэропорту Камрань, сообщает в понедельник новостной интернет-портал Vietnam News.На борту самолета авиакомпании Azur Air, прибывшего из московского Внуково, находились 325 пассажиров, из них 226 человек были туристами, участвующими в пилотной программе "вакцинных паспортов". По ней полностью привитые россияне могут приезжать на отдых без карантина в определенные гостиницы с прилегающей территорией и пляжем, расположенные в провинции Кханьхоа (столица — Нячанг), и посещать достопримечательности в составе организованных экскурсионных групп.Всего на период с 26 декабря 2021 года по 23 марта 2022-ого авиакомпания Azur Air совместно с туроператором Anex Vietnam планируют 26 чартерных авиарейсов из Москвы в Кханьхоа (аэропорт Камрань).Продолжительность пребывания российских туристов в провинции варьируется от семи до 26 дней, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211227/otdykh-1765371341.html

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