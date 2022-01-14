https://ria.ru/20220114/tadzhuddin-1767792731.html

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин: мы – наследники Волжской Булгарии

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин: мы – наследники Волжской Булгарии - РИА Новости, 14.01.2022

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин: мы – наследники Волжской Булгарии

1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией начали отмечать на этой неделе в разных регионах России. Председатель Центрального духовного управления мусульман... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:00

2022-01-14T12:00

2022-01-14T12:18

интервью

талгат таджуддин

интервью - религия и мировоззрение

россия

религия

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1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией начали отмечать на этой неделе в разных регионах России. Председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий России Талгат Таджуддин в интервью РИА Новости рассказал о том, могут ли современные россияне по праву считать себя наследниками Волжской Булгарии, какие мероприятия предполагается провести в юбилейный год, что обсудить в честь праздника, и не помешает ли этому продолжающаяся пандемия коронавируса. – Талгат хазрат, насколько принятие ислама Волжской Булгарией 1100 лет назад было духовно значимым событием для народов России, и чем важно празднование юбилея?– Это праздник не только для мусульман. Решением президента принят указ о проведении торжеств по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Мы юбилей отмечали в 1989 году: Центральное духовное управление проводило торжества по лунному календарю, также праздновали тогда двухсотлетие духовного управления. Прошло 32 года – сейчас юбилей отмечается по григорианскому календарю. Праздник – всегда есть праздник: праздник нужен и для души, и для тела.Когда мы отмечали в 1989 году, храмов и мечетей было мизерное количество. В Татарстане было всего 15 мечетей, в Башкортостане – 16 мечетей. По всей стране, Советскому Союзу, было чуть больше 300 мечетей. А сейчас, в прошлом году, на всенародном референдуме приняты очень важные поправки к Конституции нашей страны. И одна из них гласит, что вера в Бога и традиционные нравственные ценности являются наследием наших предков. Обсуждается сейчас также в Совете федерации вопрос о введении уроков нравственности не только в школах, но и в вузах. Уроков, которые бы объясняли нравственность в учебном процессе, с участием представителей духовенства традиционных конфессий. Что такое нравственность, духовность, как относиться к родителям, к сверстникам.Этот праздник – тоже проявление нашей заботы о духовно-нравственном возрождении всего общества, о воспитании детей, подрастающих поколений и будущих поколений на основе духовно-нравственных ценностей народов нашей страны.– А прежде дата принятия ислама Волжской Булгарией как-то отмечалась?– Мы, например, ежегодно с 1989 года в Болгаре отмечаем День принятия ислама: со всей страны приезжают. Открыта Болгарская исламская академия. Достаточно мечетей.– Если достаточно, то что же сейчас нужно?– Сейчас нужно качество, чтобы на основе духовно-нравственных ценностей взаимопонимание, взаимоуважение у народов нашей страны еще больше укрепилось. Ведь за прошедшие века практически 193 больших и малых народа нашей страны нашли золотой стержень взаимопонимания, мира и уважения ради стабильности в мире. На самом деле традиционные конфессии учат божественному порядку, который должен быть на Земле: это братские отношения, это духовный мир. Он должен быть в душе каждого человека: для нас сегодня это очень важно, как и всегда в истории человечества.– Какие сейчас юбилейные мероприятия проводятся или готовятся, помимо создания в Казани рукописного каллиграфического Корана и конференции в Москве? И кто в них может участвовать?– У нас могут участвовать и представители других традиционных конфессий. Будут проводиться конференции и в Уфе, и в Челябинске. С участием представителей иудаизма и православия, потому что основы священных писаний одни и те же: это единобожие. Даже моральные и нравственные ценности во всех мировых религиях одни и те же. Мы даже не говорим о разных религиях, потому что от одного единого Бога посланники были, и учили одному: возлюби ближнего. А пророк Мухаммед говорил: ни один из вас не будет настоящим верующим, пока не будет любить для других то, что любит для себя. Об этом идет речь: о воспитании.– А сколько ожидается участников на ближайших конференциях?– Если говорить о количестве, то мы сейчас даже в одной семье гостеприимности боимся. Посмотрим, какая будет обстановка: даст Бог, надеемся, что пандемия все-таки завершится. Поэтому санитарные нормы сейчас соблюдаются и в мечетях, и во всех храмах, так же, как и в общественных местах.Мы уже начали проводить мероприятия юбилейного года: не только в Татарстане, там, где большинство мусульман проживает, но и по всей стране. Потому что мы сейчас делегации приглашать будем. В 1989 году, например, были делегации из 32 стран, и сейчас все больше укрепляются связи с арабскими и с мусульманскими странами. Да и во многих других государствах немало представителей мусульман. Но здесь еще раз хочу сказать: все это не должно ограничиваться одними мусульманами. Необходимо тесное взаимопонимание, потому что народы мира нуждаются в этом.– Как праздник может помочь консолидироваться мусульманам России?– Во времена Советского Союза было четыре духовных управления. Старейшее из них – Центральное духовное управление, тогда оно называлось Духовным управлением Европейской части России и Сибири. В годы войны, в сороковые годы, было образовано духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана, Закавказья с центром в Баку и Северного Кавказа. Сейчас духовных управлений много. Надеемся, что этот праздник поможет консолидироваться, найти взаимопонимание, поучаствовать в настоящем духовно-нравственном возрождении страны. Референдум и поправки к Конституции РФ, принятые на нем, говорят об этом.– Есть ли шанс на то, что в ближайшем будущем мусульмане России объединятся в общую духовную структуру?– Мы итак едины в одном, едином государстве, а остальное утвердит сама жизнь. Сейчас издается литература, издаются большие тиражи Корана, и есть доброе сотрудничество.На самом деле, даже среди молодых людей нашей страны, среди традиционных конфессий, нет никакого недопонимания. Братское сотрудничество есть: духовенство сейчас служит в войсках, в местах заключения. Среди обычных прихожан абсолютно никакого противостояния нет: для того, чтобы не допустить проникновения радикальных течений, радикализма, единство и доброе сотрудничество всех мусульман и всего духовенства традиционных конфессий необходимо. Ложка дегтя может очень многое испортить – мы видим, что произошло в Казахстане.– По итогам двух лет пандемии – помешает ли она, на ваш взгляд, проведению праздника? Зачем она послана человечеству, и когда может закончиться?– Наоборот, эти два года пандемии показывают нам, что люди истосковались по общению. Это – от Всевышнего, несомненно. Поэтому мы и проводим праздники, готовимся к ним – у каждого своя жизнь, успеть сделать доброе дело. Мы надеемся, что это станет прекрасным поводом для того, чтобы проводить его на государственном уровне, федеральном уровне, в регионах, и с участием международных организаций и других стран. Это тоже даст импульс взаимопониманию и доброму сотрудничеству: ведь сейчас и в Сирии наша страна участвует в борьбе с международным терроризмом, и в Казахстане, благодаря Всевышнему, порядок восстанавливает. Нужно помогать друг другу, находить взаимопонимание. Вера и действие, добрые мысли, добрые слова и добрые дела, вот это – нормальный порядок.– В российском исламе действительно сложилась традиция мирного сосуществования. Как вы думаете, есть ли в этом наследие Волжской Булгарии, и как бороться с терроризмом, который прикрывается исламом, в России и СНГ? Будет ли это обсуждаться в ходе празднования?– Абсолютно. У нас будут посвященные этому конференции – и в Уфе, и в Челябинске, и в Казани будет большая конференция в мае этого года. Потому что мы только по-людски называем это разными религиями, на самом деле, все священные писания – от единого Бога. Нет никакого оправдания экстремизму и терроризму, абсолютно никакого. Об этом мы будем говорить, если даст Бог.Добровольно ислам в Волжской Булгарии был принят в 922 году, а через 66 лет в Киеве было принято христианство. Одновременно основные, и, в принципе, одни и те же духовно-нравственные ценности, в подавляющем большинстве они очень близки друг к другу. Здесь и найдем взаимопонимание, давно уже это найдено в течение последних веков, пяти-шести столетий. И поэтому это пример взаимопонимания, сотрудничества между последователями традиционных конфессий нашей страны, и изумительный пример для многих стран мира.– Все ли народы России сегодня могут себя назвать наследниками, "духовными наследниками", потомками Волжской Булгарии?– Все. Сто девяносто три больших и малых народа, среди которых великий русский народ. Православные христиане, правоверные мусульмане, иудеи, буддисты. Мы все – наследники. Это нужно осознать и воспитывать своих детей на этих традициях.

https://na.ria.ru/20220113/islamskaya_teologiya-1767631338.html

https://ria.ru/20211213/rukopisi-1763497977.html

https://ria.ru/20211124/kazan-1760494151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, талгат таджуддин, интервью - религия и мировоззрение, россия