https://ria.ru/20220114/solntsev-1767801463.html

Терешкович обвинила Гогена в собственной смерти

Терешкович обвинила Гогена в собственной смерти - РИА Новости, 14.01.2022

Терешкович обвинила Гогена в собственной смерти

Екатерина Терешкович обвинила Гогена Солнцева во вранье. Женщина отметила, что бывший супруг с женой Полиной рассказали внукам, что их бабушка умерла. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:36

2022-01-14T11:36

2022-01-14T11:36

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Екатерина Терешкович обвинила Гогена Солнцева во вранье. Женщина отметила, что бывший супруг с женой Полиной рассказали внукам, что их бабушка умерла.В комментарии порталу Sobesednik Терешкович добавила, что Гоген также "спустил ее с лестницы".По данным портала, Гоген и Полина отрицали свою вину. Они отметили, что не пустили женщину в квартиру из-за отсутствия медицинской маски.Терешкович также добавила, что в последнее время испытывает финансовые трудности. В частности, ей пришлось обращаться в социальные службы за продуктовым набором на Новый год.Гоген Солнцев женился на дочери Терешкович почти сразу после развода с ее матерью. Шоумен заявил, что они с Полиной ожидают пополнение в семье, но, по некоторым данным, беременность оказалась ложной.

https://ria.ru/20211126/solntsev-1760879494.html

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