https://ria.ru/20220114/solntsev-1767801463.html
Терешкович обвинила Гогена в собственной смерти
Терешкович обвинила Гогена в собственной смерти - РИА Новости, 14.01.2022
Терешкович обвинила Гогена в собственной смерти
Екатерина Терешкович обвинила Гогена Солнцева во вранье. Женщина отметила, что бывший супруг с женой Полиной рассказали внукам, что их бабушка умерла. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:36
2022-01-14T11:36
2022-01-14T11:36
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Екатерина Терешкович обвинила Гогена Солнцева во вранье. Женщина отметила, что бывший супруг с женой Полиной рассказали внукам, что их бабушка умерла.В комментарии порталу Sobesednik Терешкович добавила, что Гоген также "спустил ее с лестницы".По данным портала, Гоген и Полина отрицали свою вину. Они отметили, что не пустили женщину в квартиру из-за отсутствия медицинской маски.Терешкович также добавила, что в последнее время испытывает финансовые трудности. В частности, ей пришлось обращаться в социальные службы за продуктовым набором на Новый год.Гоген Солнцев женился на дочери Терешкович почти сразу после развода с ее матерью. Шоумен заявил, что они с Полиной ожидают пополнение в семье, но, по некоторым данным, беременность оказалась ложной.
https://ria.ru/20211126/solntsev-1760879494.html
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шоу-бизнес, знаменитости
Терешкович обвинила Гогена в собственной смерти
Терешкович обвинила Гогена в собственной смерти и избиении
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Екатерина Терешкович обвинила Гогена Солнцева во вранье. Женщина отметила, что бывший супруг с женой Полиной рассказали внукам, что их бабушка умерла.
"Они сказали моим внукам, что я умерла. Я – их родная бабушка – скончалась от пьянства! Когда я об этом узнала, была в шоке! Гоген и Полина не дают мне общаться с Матвеем и Богданом, в которых я души не чаю", – заявила женщина.
В комментарии порталу Sobesednik Терешкович добавила
, что Гоген также "спустил ее с лестницы".
"В новогодние праздники я пришла к ним с подарками, позвонила в дверь. Открыл Гоген и, увидев меня, тут же разразился матерной тирадой. Услышав крики, выскочила Полина. Они стали меня бить, а потом спустили с лестницы. Я сразу написала на них заявление. Приехали сотрудники полиции", – заключила Екатерина.
По данным портала, Гоген и Полина отрицали свою вину. Они отметили, что не пустили женщину в квартиру из-за отсутствия медицинской маски.
Терешкович также добавила, что в последнее время испытывает финансовые трудности. В частности, ей пришлось обращаться в социальные службы за продуктовым набором на Новый год.
Гоген Солнцев женился на дочери Терешкович почти сразу после развода с ее матерью. Шоумен заявил, что они с Полиной ожидают пополнение в семье, но, по некоторым данным, беременность оказалась
ложной.