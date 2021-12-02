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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211202/solntsev-1761790359.html
Гоген рассказал о самочувствии после новостей о ложной беременности жены
Гоген рассказал о самочувствии после новостей о ложной беременности жены - РИА Новости, 02.12.2021
Гоген рассказал о самочувствии после новостей о ложной беременности жены
Гоген Солнцев рассказал о самочувствии после новостей о ложной беременности жены. Во время одного из выпусков программы "Прямой эфир" гостья в студии,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:34
2021-12-02T13:34
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Гоген Солнцев рассказал о самочувствии после новостей о ложной беременности жены. Во время одного из выпусков программы "Прямой эфир" гостья в студии, представившись врачом Полины, заявила, что женщина не беременна.Для Гогена новость оказалась неожиданной.В комментарии порталу Teleprogramma.pro шоумен отметил, что Полина до сих уверена в своей беременности.Во время скандального эфира в студии появилась подруга бывшей жены Солнцева, пенсионерки Екатерины, и напала на Полину. Эпатажная пара объявила о разводе осенью. Почти сразу после развода Гоген женился на дочери пенсионерки.
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знаменитости, шоу-бизнес
13:34 02.12.2021
 
Гоген рассказал о самочувствии после новостей о ложной беременности жены

Гоген рассказал о самочувствии после новостей о ложной беременности жены Полины

© Фото : @solntcev/InstagramГоген Солнцев с женой
Гоген Солнцев с женой - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : @solntcev/Instagram
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Гоген Солнцев рассказал о самочувствии после новостей о ложной беременности жены. Во время одного из выпусков программы "Прямой эфир" гостья в студии, представившись врачом Полины, заявила, что женщина не беременна.
Для Гогена новость оказалась неожиданной.

"Полина оказалась такой же хитрой, как и ее мать. Я очень раздавлен и раздосадован. Верил ей. Мы уже выбрали имя для ребенка. Мне очень жаль, что так все получилось", – заявил Солнцев.

В комментарии порталу Teleprogramma.pro шоумен отметил, что Полина до сих уверена в своей беременности.

"Она до сих пор утверждает, что беременна. Говорит, что аппаратура была сломана, а врач не квалифицирован", – признался Гоген.

Во время скандального эфира в студии появилась подруга бывшей жены Солнцева, пенсионерки Екатерины, и напала на Полину. Эпатажная пара объявила о разводе осенью. Почти сразу после развода Гоген женился на дочери пенсионерки.
Гоген Солнцев - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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