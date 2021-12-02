https://ria.ru/20211202/solntsev-1761790359.html

Гоген рассказал о самочувствии после новостей о ложной беременности жены

Гоген рассказал о самочувствии после новостей о ложной беременности жены - РИА Новости, 02.12.2021

Гоген рассказал о самочувствии после новостей о ложной беременности жены

Гоген Солнцев рассказал о самочувствии после новостей о ложной беременности жены. Во время одного из выпусков программы "Прямой эфир" гостья в студии,... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:34

2021-12-02T13:34

2021-12-02T13:34

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Гоген Солнцев рассказал о самочувствии после новостей о ложной беременности жены. Во время одного из выпусков программы "Прямой эфир" гостья в студии, представившись врачом Полины, заявила, что женщина не беременна.Для Гогена новость оказалась неожиданной.В комментарии порталу Teleprogramma.pro шоумен отметил, что Полина до сих уверена в своей беременности.Во время скандального эфира в студии появилась подруга бывшей жены Солнцева, пенсионерки Екатерины, и напала на Полину. Эпатажная пара объявила о разводе осенью. Почти сразу после развода Гоген женился на дочери пенсионерки.

https://ria.ru/20211027/solntsev-1756542980.html

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знаменитости, шоу-бизнес