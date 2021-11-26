https://ria.ru/20211126/solntsev-1760879494.html
Подруга Терешкович напала на молодую жену Гогена во время съемок шоу
Подруга Терешкович напала на молодую жену Гогена во время съемок шоу - РИА Новости, 26.11.2021
Подруга Терешкович напала на молодую жену Гогена во время съемок шоу
Подруга Екатерины Терешкович Лидия Алифиренко напала на молодую жену Гогена Солнцева во время съемок передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". Появившись в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:24
2021-11-26T14:24
2021-11-26T14:24
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Подруга Екатерины Терешкович Лидия Алифиренко напала на молодую жену Гогена Солнцева во время съемок передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". Появившись в студии, она оттаскала Полину за волосы.Лидия стала оскорблять молодоженов и упрекать Гогена в предательстве бывшей жены Екатерины. Андрей Малахов напомнил гостям студии, что Полина беременна.Гоген и пенсионерка Екатерина расстались несколько месяцев назад. Шоумен отметил, что экс-супруга стала вести себя неадекватно."Екатерина стала страдать, как мне показалось, сужением сосудов головного мозга. Она стала очень странно себя вести, стала пропадать из дома по ночам – это еще до того, как она стала пить", – рассказал Гоген.Он добавил, что Екатерина стала приводить домой "людей с улицы", а у него, в свою очередь, стали пропадать личные вещи. Полина поддержала своего супруга.Одной из гостей выпуска стала Дана Борисова. Она вспомнила, что видела Гогена в психиатрической клинике, куда приезжала к своему лечащему врачу."С Гогеном мне все понятно. Но, Полина, запомни, счастья на чужом несчастье не построишь", – отметила Дана.Ранее Солнцев заявлял, что планирует назвать ребенка в честь бывшей жены.
https://ria.ru/20211013/tereshkovich-1754230479.html
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знаменитости, андрей малахов, шоу-бизнес, дана борисова
Подруга Терешкович напала на молодую жену Гогена во время съемок шоу
Подруга Терешкович напала на молодую жену Гогена во время съемок шоу "Прямой эфир"
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Подруга Екатерины Терешкович Лидия Алифиренко напала на молодую жену Гогена Солнцева во время съемок передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". Появившись в студии, она оттаскала
Полину за волосы.
Лидия стала оскорблять молодоженов и упрекать Гогена в предательстве бывшей жены Екатерины. Андрей Малахов напомнил гостям студии, что Полина беременна.
"Я напомню, что Полина беременна, поэтому давайте все-таки сдерживать свои эмоции", – отметил ведущий.
Гоген и пенсионерка Екатерина расстались несколько месяцев назад. Шоумен отметил, что экс-супруга стала вести себя неадекватно.
"Екатерина стала страдать, как мне показалось, сужением сосудов головного мозга. Она стала очень странно себя вести, стала пропадать из дома по ночам – это еще до того, как она стала пить", – рассказал Гоген.
Он добавил, что Екатерина стала приводить домой "людей с улицы", а у него, в свою очередь, стали пропадать личные вещи. Полина поддержала своего супруга.
"Она сама довела Илью до состояния такого, что у него сердце практически чуть не остановилось, в больницы его постоянно упекала", – сказала жена шоумена.
Одной из гостей выпуска стала Дана Борисова. Она вспомнила, что видела Гогена в психиатрической клинике, куда приезжала к своему лечащему врачу.
"С Гогеном мне все понятно. Но, Полина, запомни, счастья на чужом несчастье не построишь", – отметила Дана.
Ранее Солнцев заявлял
, что планирует назвать ребенка в честь бывшей жены.