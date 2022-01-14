07:15 14.01.2022 (обновлено: 13:11 14.01.2022)
Гинцбург рассказал, что легко перенес "омикрон" благодаря "Спутнику V"
Гинцбург: привитые "Спутником V", скорее всего, не заболеют "омикрон"-штаммом COVID-19
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19
Ампулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Привитые "Спутником V", скорее всего, не заболеют ковидом, вызванным штаммом "омикрон", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон" и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне". Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован", — сказал Гинцбург.
Он пояснил, что анализ крови после поездки показал очень высокие титры вируснейтрализующих "омикрон"-антител.
"То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован "Спутником V", — подчеркнул Гинцбург.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае 2021 года Минздрав зарегистрировал четвертую отечественную вакцину ("Спутник Лайт"), в августе — пятую ("ЭпиВакКорона-Н"). В ноябре получила сертификацию первая российская вакцина от коронавируса для подростков — "Спутник М".