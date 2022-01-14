https://ria.ru/20220114/omikron-1767772175.html

Гинцбург рассказал, что легко перенес "омикрон" благодаря "Спутнику V"

Гинцбург рассказал, что легко перенес "омикрон" благодаря "Спутнику V" - РИА Новости, 14.01.2022

Гинцбург рассказал, что легко перенес "омикрон" благодаря "Спутнику V"

Привитые "Спутником V", скорее всего, не заболеют ковидом, вызванным штаммом "омикрон", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T07:15

2022-01-14T07:15

2022-01-14T13:11

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

александр гинцбург

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Привитые "Спутником V", скорее всего, не заболеют ковидом, вызванным штаммом "омикрон", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он пояснил, что анализ крови после поездки показал очень высокие титры вируснейтрализующих "омикрон"-антител."То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован "Спутником V", — подчеркнул Гинцбург.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае 2021 года Минздрав зарегистрировал четвертую отечественную вакцину ("Спутник Лайт"), в августе — пятую ("ЭпиВакКорона-Н"). В ноябре получила сертификацию первая российская вакцина от коронавируса для подростков — "Спутник М".

https://ria.ru/20220114/omikron-1767771297.html

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", омикрон-штамм коронавируса, вакцина "спутник м"