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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/omikron-1767772175.html
Гинцбург рассказал, что легко перенес "омикрон" благодаря "Спутнику V"
Гинцбург рассказал, что легко перенес "омикрон" благодаря "Спутнику V" - РИА Новости, 14.01.2022
Гинцбург рассказал, что легко перенес "омикрон" благодаря "Спутнику V"
Привитые "Спутником V", скорее всего, не заболеют ковидом, вызванным штаммом "омикрон", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T07:15
2022-01-14T13:11
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Привитые "Спутником V", скорее всего, не заболеют ковидом, вызванным штаммом "омикрон", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он пояснил, что анализ крови после поездки показал очень высокие титры вируснейтрализующих "омикрон"-антител."То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован "Спутником V", — подчеркнул Гинцбург.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае 2021 года Минздрав зарегистрировал четвертую отечественную вакцину ("Спутник Лайт"), в августе — пятую ("ЭпиВакКорона-Н"). В ноябре получила сертификацию первая российская вакцина от коронавируса для подростков — "Спутник М".
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", омикрон-штамм коронавируса, вакцина "спутник м"
07:15 14.01.2022 (обновлено: 13:11 14.01.2022)
 
Гинцбург рассказал, что легко перенес "омикрон" благодаря "Спутнику V"

Гинцбург: привитые "Спутником V", скорее всего, не заболеют "омикрон"-штаммом COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ампулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Привитые "Спутником V", скорее всего, не заболеют ковидом, вызванным штаммом "омикрон", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон" и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне". Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован", — сказал Гинцбург.

Он пояснил, что анализ крови после поездки показал очень высокие титры вируснейтрализующих "омикрон"-антител.
"То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован "Спутником V", — подчеркнул Гинцбург.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае 2021 года Минздрав зарегистрировал четвертую отечественную вакцину ("Спутник Лайт"), в августе — пятую ("ЭпиВакКорона-Н"). В ноябре получила сертификацию первая российская вакцина от коронавируса для подростков — "Спутник М".
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
06:24
Названы отличительные симптомы омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Омикрон-штамм коронавирусаВакцина "Спутник М"
 
 
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