https://ria.ru/20220114/odkb-1767834552.html

Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ

Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:38

2022-01-14T13:38

2022-01-14T13:39

в мире

казахстан

армения

киргизия

таджикистан

белоруссия

одкб

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан."У нас в уставе ОДКБ все записано: кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой", - сказал Лавров на пресс-конференции."В последние полтора года, по-моему, главы государств подписали протокол, который вносит изменения в устав и помимо полноправных членов организации создаются институты партнёра и наблюдателя", - сказал министр.По его словам, "интерес как минимум к налаживанию контактов есть".

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767273374.html

казахстан

армения

киргизия

таджикистан

белоруссия

россия

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в мире, казахстан, армения, киргизия, таджикистан, белоруссия, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия