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Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ
Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:38
2022-01-14T13:39
в мире
казахстан
армения
киргизия
таджикистан
белоруссия
одкб
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан."У нас в уставе ОДКБ все записано: кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой", - сказал Лавров на пресс-конференции."В последние полтора года, по-моему, главы государств подписали протокол, который вносит изменения в устав и помимо полноправных членов организации создаются институты партнёра и наблюдателя", - сказал министр.По его словам, "интерес как минимум к налаживанию контактов есть".
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в мире, казахстан, армения, киргизия, таджикистан, белоруссия, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
13:38 14.01.2022 (обновлено: 13:39 14.01.2022)
 
Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ

Глава МИД Лавров отметил возможность расширения ОДКБ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
"У нас в уставе ОДКБ все записано: кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"В последние полтора года, по-моему, главы государств подписали протокол, который вносит изменения в устав и помимо полноправных членов организации создаются институты партнёра и наблюдателя", - сказал министр.
По его словам, "интерес как минимум к налаживанию контактов есть".
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате. - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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В миреКазахстанАрменияКиргизияТаджикистанБелоруссияОДКБМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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