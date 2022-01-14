https://ria.ru/20220114/odkb-1767834552.html
Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ
Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:38
2022-01-14T13:38
2022-01-14T13:39
в мире
казахстан
армения
киргизия
таджикистан
белоруссия
одкб
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан."У нас в уставе ОДКБ все записано: кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой", - сказал Лавров на пресс-конференции."В последние полтора года, по-моему, главы государств подписали протокол, который вносит изменения в устав и помимо полноправных членов организации создаются институты партнёра и наблюдателя", - сказал министр.По его словам, "интерес как минимум к налаживанию контактов есть".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, казахстан, армения, киргизия, таджикистан, белоруссия, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
13:38 14.01.2022 (обновлено: 13:39 14.01.2022)
Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ
Глава МИД Лавров отметил возможность расширения ОДКБ
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
рассказал о возможностях расширения ОДКБ
.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
"У нас в уставе ОДКБ все записано: кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"В последние полтора года, по-моему, главы государств подписали протокол, который вносит изменения в устав и помимо полноправных членов организации создаются институты партнёра и наблюдателя", - сказал министр.
По его словам, "интерес как минимум к налаживанию контактов есть".