https://ria.ru/20220114/obse-1767815687.html

Лавров раскритиковал ОБСЕ за отсутствие реакции на события в Казахстане

Лавров раскритиковал ОБСЕ за отсутствие реакции на события в Казахстане - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров раскритиковал ОБСЕ за отсутствие реакции на события в Казахстане

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позорным отсутствие реакции ОБСЕ на нападения на журналистов в Казахстане. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:17

2022-01-14T12:17

2022-01-14T12:33

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в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позорным отсутствие реакции ОБСЕ на нападения на журналистов в Казахстане."Это просто позорно для организации, которая позиционирует себя в качестве маяка. Запад говорит, что ОБСЕ – это золотой стандарт (в защите прав журналистов). Вот "золотой стандарт" в очередной раз доказал, что этот стандарт двойной, а не золотой: когда громили и создавали угрозу жизни журналистам, они молчали. А когда ОДКБ помогло Казахстану ситуацию успокоить, когда пошли аресты зачинщиков и исполнителей погромов, они стали призывать жить дружно", - сказал Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции."В этом плане Секретариат ОБСЕ недалеко ушел от секретариата НАТО", - отметил министр.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

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