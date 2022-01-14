Лавров раскритиковал ОБСЕ за отсутствие реакции на события в Казахстане

Лавров назвал позорным отсутствие реакции ОБСЕ на нападения на журналистов в Казахстане
В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.
В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.
Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.
По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.
Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.
Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.
По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.
По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.
Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.
Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.
Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.
Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.
Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.
Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.
Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.
Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.
Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.
Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.
В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.
Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.
Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.
По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.
Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.
Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.
Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.
Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.
Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.