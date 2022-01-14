Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220114/nato-1767932642.html
Канадцы поставили себя на место россиян и согласились с требованием о нерасширении НАТО
Канадцы поддержали требование России о нерасширении НАТО на восток - РИА Новости, 14.01.2022
Канадцы поставили себя на место россиян и согласились с требованием о нерасширении НАТО
Читатели канадского The Globe And Mail раскритиковали публикацию автора издания, в которой тот заявил, что Россия не может требовать гарантий нерасширения НАТО... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T21:44
2022-01-14T21:44
в мире
украина
сша
канада
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767472646_0:29:3121:1785_1920x0_80_0_0_8c02b4ebee8889129a8696315440b6af.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели канадского The Globe And Mail раскритиковали публикацию автора издания, в которой тот заявил, что Россия не может требовать гарантий нерасширения НАТО у своих границ.Обозреватель Дуг Сандерс заявил, что переговоры по безопасности между Россией, США и НАТО зашли в тупик из-за требований Москвы о гарантиях нерасширения альянса. Автор раскритиковал идею о существовании сфер влияния, а также назвал мифом устные обещания о нерасширении Североатлантического альянса на восток. Кроме того, журналист заявил, что Россия сама стремилась в ступить в военный блок.Читатели не согласились с утверждениями Сандерса."Текущая позиция России &lt;…&gt; обусловлена событиями российской истории, поскольку за минувшее тысячелетие на территорию России вторгались монголы, османцы, шведы, французы, британцы, японцы, поляки, немцы и многие другие", — написал William Benjamin.Он не согласился с позицией, что НАТО не угрожает России, и назвал вступление страны в альянс лишь фантазиями."Перспектива того, что многочисленный военный контингент будет развернут в нескольких сотнях миль от Москвы и даже в нескольких милях от Санкт-Петербурга, — это не та ситуация, с которой российское правительство готово мириться", — добавил читатель.Пользователь Jimi_t напомнил о Карибском кризисе 1960-х годов, когда США были готовы вступить в войну с СССР из-за ракетной базы на Кубе."Стали бы Соединенные Штаты спокойно стоять в стороне, если бы Советский Союз или Китай снова попытались бы расширить влияние на Кубе и в странах Карибского бассейна?" — задался вопросом комментатор.Он также обратил внимание на Финляндию, граничащую с Россией и имеющую с ней тесные связи, но в то же время являющейся частью Западного мира, и привел политику североевропейского государства в пример Украине.Midlife Crisis Athlete назвал заявления о стремлении России вступить в НАТО странными."От кого ей защищаться в составе НАТО — от Китая? Или от самой себя?" — спросил он.Один из читателей заявил, что Украина и Казахстан не входят в российскую "сферу влияния", на что другой комментатор указал, что эти две страны не могут входить и в "сферу влияния" США.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
https://ria.ru/20220111/polsha-1767390545.html
https://ria.ru/20220113/plan-1767593495.html
https://ria.ru/20220112/britantsy-1767527119.html
https://ria.ru/20220114/kuba-1767825444.html
украина
сша
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767472646_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d3573e384472ab9ba217e1fa58fee220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, канада, нато, россия
21:44 14.01.2022
 
Канадцы поддержали требование России о нерасширении НАТО на восток

Читатели канадского Globe and Mail поддержали требование России о нерасширении НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели канадского The Globe And Mail раскритиковали публикацию автора издания, в которой тот заявил, что Россия не может требовать гарантий нерасширения НАТО у своих границ.
Обозреватель Дуг Сандерс заявил, что переговоры по безопасности между Россией, США и НАТО зашли в тупик из-за требований Москвы о гарантиях нерасширения альянса. Автор раскритиковал идею о существовании сфер влияния, а также назвал мифом устные обещания о нерасширении Североатлантического альянса на восток. Кроме того, журналист заявил, что Россия сама стремилась в ступить в военный блок.
Читатели не согласились с утверждениями Сандерса.
"Текущая позиция России <…> обусловлена событиями российской истории, поскольку за минувшее тысячелетие на территорию России вторгались монголы, османцы, шведы, французы, британцы, японцы, поляки, немцы и многие другие", — написал William Benjamin.
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 18:33
"Совсем сдурел?" Поляки открестились от экс-главы МИД, угрожавшего России
Он не согласился с позицией, что НАТО не угрожает России, и назвал вступление страны в альянс лишь фантазиями.
"Перспектива того, что многочисленный военный контингент будет развернут в нескольких сотнях миль от Москвы и даже в нескольких милях от Санкт-Петербурга, — это не та ситуация, с которой российское правительство готово мириться", — добавил читатель.
Пользователь Jimi_t напомнил о Карибском кризисе 1960-х годов, когда США были готовы вступить в войну с СССР из-за ракетной базы на Кубе.
"Стали бы Соединенные Штаты спокойно стоять в стороне, если бы Советский Союз или Китай снова попытались бы расширить влияние на Кубе и в странах Карибского бассейна?" — задался вопросом комментатор.
Он также обратил внимание на Финляндию, граничащую с Россией и имеющую с ней тесные связи, но в то же время являющейся частью Западного мира, и привел политику североевропейского государства в пример Украине.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 07:13
В Польше раскрыли "дьявольский" план США и НАТО против России
Midlife Crisis Athlete назвал заявления о стремлении России вступить в НАТО странными.
"От кого ей защищаться в составе НАТО — от Китая? Или от самой себя?" — спросил он.
Один из читателей заявил, что Украина и Казахстан не входят в российскую "сферу влияния", на что другой комментатор указал, что эти две страны не могут входить и в "сферу влияния" США.
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.
Тактико-специальное учение с военнослужащими зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии ЗВО в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 17:00
Британцы представили себя россиянами и поняли Путина
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
12:52
Британцы раскрыли двойные стандарты требований НАТО по Украине
 
В миреУкраинаСШАКанадаНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 году
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58В США прокомментировали задержание в России хакерской группировкой REvil
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 годуКабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныВ США прокомментировали задержание в России хакерской группировкой REvilПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст