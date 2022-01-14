https://ria.ru/20220114/nato-1767932642.html

Канадцы поставили себя на место россиян и согласились с требованием о нерасширении НАТО

Канадцы поддержали требование России о нерасширении НАТО на восток - РИА Новости, 14.01.2022

Канадцы поставили себя на место россиян и согласились с требованием о нерасширении НАТО

Читатели канадского The Globe And Mail раскритиковали публикацию автора издания, в которой тот заявил, что Россия не может требовать гарантий нерасширения НАТО... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T21:44

2022-01-14T21:44

2022-01-14T21:44

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели канадского The Globe And Mail раскритиковали публикацию автора издания, в которой тот заявил, что Россия не может требовать гарантий нерасширения НАТО у своих границ.Обозреватель Дуг Сандерс заявил, что переговоры по безопасности между Россией, США и НАТО зашли в тупик из-за требований Москвы о гарантиях нерасширения альянса. Автор раскритиковал идею о существовании сфер влияния, а также назвал мифом устные обещания о нерасширении Североатлантического альянса на восток. Кроме того, журналист заявил, что Россия сама стремилась в ступить в военный блок.Читатели не согласились с утверждениями Сандерса."Текущая позиция России <…> обусловлена событиями российской истории, поскольку за минувшее тысячелетие на территорию России вторгались монголы, османцы, шведы, французы, британцы, японцы, поляки, немцы и многие другие", — написал William Benjamin.Он не согласился с позицией, что НАТО не угрожает России, и назвал вступление страны в альянс лишь фантазиями."Перспектива того, что многочисленный военный контингент будет развернут в нескольких сотнях миль от Москвы и даже в нескольких милях от Санкт-Петербурга, — это не та ситуация, с которой российское правительство готово мириться", — добавил читатель.Пользователь Jimi_t напомнил о Карибском кризисе 1960-х годов, когда США были готовы вступить в войну с СССР из-за ракетной базы на Кубе."Стали бы Соединенные Штаты спокойно стоять в стороне, если бы Советский Союз или Китай снова попытались бы расширить влияние на Кубе и в странах Карибского бассейна?" — задался вопросом комментатор.Он также обратил внимание на Финляндию, граничащую с Россией и имеющую с ней тесные связи, но в то же время являющейся частью Западного мира, и привел политику североевропейского государства в пример Украине.Midlife Crisis Athlete назвал заявления о стремлении России вступить в НАТО странными."От кого ей защищаться в составе НАТО — от Китая? Или от самой себя?" — спросил он.Один из читателей заявил, что Украина и Казахстан не входят в российскую "сферу влияния", на что другой комментатор указал, что эти две страны не могут входить и в "сферу влияния" США.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.

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https://ria.ru/20220113/plan-1767593495.html

https://ria.ru/20220112/britantsy-1767527119.html

https://ria.ru/20220114/kuba-1767825444.html

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в мире, украина, сша, канада, нато, россия