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Самолеты ВКС доставили таджикистанских и киргизских миротворцев на родину

Самолеты ВКС доставили таджикистанских и киргизских миротворцев на родину - РИА Новости, 14.01.2022

Самолеты ВКС доставили таджикистанских и киргизских миротворцев на родину

Военные Таджикистана и Киргизии из сил ОДКБ вернулись из Казахстана в пункты постоянной дислокации, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:38

2022-01-14T16:38

2022-01-14T17:13

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Военные Таджикистана и Киргизии из сил ОДКБ вернулись из Казахстана в пункты постоянной дислокации, сообщает Минобороны РФ."Подразделения вооруженных сил Республики Таджикистан и Киргизской Республики из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, прибыли в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.Отмечается, что самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставил личный состав и технику миротворческого контингента Таджикистана домой. Кроме того, подразделение миротворцев Киргизии, совершив марш на штатной технике, прибыло в место дислокации.Ранее десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили личный состав и технику миротворческого контингента Белоруссии домой.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767849566.html

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Таджикистанские миротворцы ОДКБ вернулись из Казахстана на родину. Кадры Минобороны РФ Военные Таджикистана из сил ОДКБ вернулись из Казахстана в пункты постоянной дислокации, сообщает Минобороны РФ. 2022-01-14T16:38 true PT1M04S

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