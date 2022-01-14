06:31 14.01.2022 (обновлено: 09:00 14.01.2022)
Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан
Миротворцы ОДКБ из Армении, Киргизии и Таджикистана покинули Казахстан
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны России на аэродроме Чкаловский
Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны России на аэродроме Чкаловский. Архивное фото
АЛМА-АТА, 14 янв — РИА Новости. Миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана покинули Казахстан на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, передает корреспондент РИА Новости.
Ил-76 вылетели из аэропорта Алма-Аты. Военные из Армении следуют тремя бортами, а таджикские — одним, так как не брали с собой в Казахстан боевую технику.
На самолете вместе с военными из Таджикистана отправилась домой на каникулы группа из 31 курсанта Военного института сухопутных войск Казахстана. В этом учебном заведении располагался штаб операции ОДКБ.
Чуть ранее этим же утром подразделения киргизских вооруженных сил, охранявшие ТЭЦ-2, поехали домой своим ходом.
В операции ОДКБ в Казахстане участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. Известно, что армянский контингент охранял хлебный комбинат "Аксай" и насосную станцию "Дружба", а таджикские миротворцы — алма-атинскую ТЭЦ-1.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении операции и подготовке к возвращению в места дислокации.
Как сообщали в Минобороны, российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В состав миротворческих сил России вошли подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все с боевым опытом. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.