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Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан

Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан - РИА Новости, 14.01.2022

Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан

Миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана покинули Казахстан на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T06:31

2022-01-14T06:31

2022-01-14T09:00

беспорядки в казахстане

в мире

армения

белоруссия

одкб

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

андрей сердюков

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АЛМА-АТА, 14 янв — РИА Новости. Миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана покинули Казахстан на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, передает корреспондент РИА Новости.Ил-76 вылетели из аэропорта Алма-Аты. Военные из Армении следуют тремя бортами, а таджикские — одним, так как не брали с собой в Казахстан боевую технику.На самолете вместе с военными из Таджикистана отправилась домой на каникулы группа из 31 курсанта Военного института сухопутных войск Казахстана. В этом учебном заведении располагался штаб операции ОДКБ.Чуть ранее этим же утром подразделения киргизских вооруженных сил, охранявшие ТЭЦ-2, поехали домой своим ходом.В операции ОДКБ в Казахстане участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. Известно, что армянский контингент охранял хлебный комбинат "Аксай" и насосную станцию "Дружба", а таджикские миротворцы — алма-атинскую ТЭЦ-1.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении операции и подготовке к возвращению в места дислокации.Как сообщали в Минобороны, российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В состав миротворческих сил России вошли подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все с боевым опытом. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

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в мире, армения, белоруссия, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, андрей сердюков, россия