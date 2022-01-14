https://ria.ru/20220114/leto-1767793992.html

Названы самые популярные регионы России для отдыха этим летом

Названы самые популярные регионы России для отдыха этим летом - РИА Новости, 14.01.2022

Названы самые популярные регионы России для отдыха этим летом

Российский сайт бронирования жилья выявил, какие направления отдыха туристы выбирают на лето 2022 года, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:48

2022-01-14T17:48

2022-01-14T17:48

туризм

республика карелия

санкт-петербург

кисловодск

ставропольский край

краснодарский край

севастополь

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил, какие направления отдыха туристы выбирают на лето 2022 года, сообщает Tvil.ru.В число востребованных регионов вошли Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Ставропольский край, Тверская область, Калининградская область, Татарстан, Карелия и Московская область.Причем число туристов, готовых оплатить проживание задолго до лета, выросло на 30 процентов относительно прошлого года.Наиболее заметное увеличение спроса видно в Феодосии и Севастополе (+46 процентов), Кисловодске (+150 процентов), Санкт-Петербурге и Кабардинке (+175 процентов) и Москве (+200 процентов).Однако, как сообщили эксперты, в этом году на 10 процентов увеличилась средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах на курортах Крыма и Краснодарского края. "Больше всего подорожал отдых летом 2022 года в Черноморском, — добавляют аналитики. — Так на мысе Тарханкут по сравнению с прошлым годом цены поднялись на 63 процента".В среднем туристы платят от 1,8 тысячи рублей в сутки за отдых в Кисловодске до 4,2 тысячи – в Петрозаводске. В Севастополе, Феодосии, Кабардинке, Москве и Санкт-Петербурге сутки обойдутся в 3,1-3,5 тысячи рублей. Средняя продолжительность отдыха упала на восемь процентов, в январе 2022 года туристы бронируют жилье на лето на восемь дней.

https://ria.ru/20210824/krym-1746875650.html

https://ria.ru/20220113/aeroporty-1767697083.html

республика карелия

санкт-петербург

кисловодск

ставропольский край

краснодарский край

севастополь

республика татарстан (татарстан)

республика крым

калининградская область

московская область (подмосковье)

петрозаводск

ленинградская область

тверская область

москва

феодосия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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