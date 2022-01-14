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Туризм
https://ria.ru/20220114/leto-1767793992.html
Названы самые популярные регионы России для отдыха этим летом
Названы самые популярные регионы России для отдыха этим летом - РИА Новости, 14.01.2022
Названы самые популярные регионы России для отдыха этим летом
Российский сайт бронирования жилья выявил, какие направления отдыха туристы выбирают на лето 2022 года, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:48
2022-01-14T17:48
туризм
республика карелия
санкт-петербург
кисловодск
ставропольский край
краснодарский край
севастополь
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил, какие направления отдыха туристы выбирают на лето 2022 года, сообщает Tvil.ru.В число востребованных регионов вошли Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Ставропольский край, Тверская область, Калининградская область, Татарстан, Карелия и Московская область.Причем число туристов, готовых оплатить проживание задолго до лета, выросло на 30 процентов относительно прошлого года.Наиболее заметное увеличение спроса видно в Феодосии и Севастополе (+46 процентов), Кисловодске (+150 процентов), Санкт-Петербурге и Кабардинке (+175 процентов) и Москве (+200 процентов).Однако, как сообщили эксперты, в этом году на 10 процентов увеличилась средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах на курортах Крыма и Краснодарского края. "Больше всего подорожал отдых летом 2022 года в Черноморском, — добавляют аналитики. — Так на мысе Тарханкут по сравнению с прошлым годом цены поднялись на 63 процента".В среднем туристы платят от 1,8 тысячи рублей в сутки за отдых в Кисловодске до 4,2 тысячи – в Петрозаводске. В Севастополе, Феодосии, Кабардинке, Москве и Санкт-Петербурге сутки обойдутся в 3,1-3,5 тысячи рублей. Средняя продолжительность отдыха упала на восемь процентов, в январе 2022 года туристы бронируют жилье на лето на восемь дней.
https://ria.ru/20210824/krym-1746875650.html
https://ria.ru/20220113/aeroporty-1767697083.html
республика карелия
санкт-петербург
кисловодск
ставропольский край
краснодарский край
севастополь
республика татарстан (татарстан)
республика крым
калининградская область
московская область (подмосковье)
петрозаводск
ленинградская область
тверская область
москва
феодосия
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республика карелия, санкт-петербург, кисловодск, ставропольский край, краснодарский край, севастополь, республика татарстан (татарстан), республика крым, калининградская область, московская область (подмосковье), петрозаводск, ленинградская область, тверская область, москва, новости - туризм, феодосия, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
17:48 14.01.2022
 
Названы самые популярные регионы России для отдыха этим летом

Туристы собираются этим летом на отдых в Крым, Краснодарский край, Ленинградскую область

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы на прогулочном теплоходе в акватории Черного моря у маяка торгового порта Ялты
Туристы на прогулочном теплоходе в акватории Черного моря у маяка торгового порта Ялты - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья выявил, какие направления отдыха туристы выбирают на лето 2022 года, сообщает Tvil.ru.
В число востребованных регионов вошли Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Ставропольский край, Тверская область, Калининградская область, Татарстан, Карелия и Московская область.

Причем число туристов, готовых оплатить проживание задолго до лета, выросло на 30 процентов относительно прошлого года.
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Наиболее заметное увеличение спроса видно в Феодосии и Севастополе (+46 процентов), Кисловодске (+150 процентов), Санкт-Петербурге и Кабардинке (+175 процентов) и Москве (+200 процентов).

Однако, как сообщили эксперты, в этом году на 10 процентов увеличилась средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах на курортах Крыма и Краснодарского края.
"Больше всего подорожал отдых летом 2022 года в Черноморском, — добавляют аналитики. — Так на мысе Тарханкут по сравнению с прошлым годом цены поднялись на 63 процента".
В среднем туристы платят от 1,8 тысячи рублей в сутки за отдых в Кисловодске до 4,2 тысячи – в Петрозаводске. В Севастополе, Феодосии, Кабардинке, Москве и Санкт-Петербурге сутки обойдутся в 3,1-3,5 тысячи рублей.

Средняя продолжительность отдыха упала на восемь процентов, в январе 2022 года туристы бронируют жилье на лето на восемь дней.
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