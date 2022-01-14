https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767910641.html

Риск повторно заболеть COVID-19 вырос в пять раз, заявил Мурашко

Риск повторно заболеть COVID-19 вырос в пять раз, заявил Мурашко - РИА Новости, 14.01.2022

Риск повторно заболеть COVID-19 вырос в пять раз, заявил Мурашко

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что риск повторного заболевания коронавирусом ранее составлял менее одного процента, но при "омикроне" он возрастает до... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:35

2022-01-14T18:35

2022-01-14T19:38

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что риск повторного заболевания коронавирусом ранее составлял менее одного процента, но при "омикроне" он возрастает до пяти раз."Еще я хотел бы отметить такую особенность штамма "омикрон": если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее 1%, в пределах 0,74%, то сейчас уже появились публикации о пациентах, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня", — сказал министр на брифинге.При этом, по его словам, развитие осложнений при этом варианте коронавируса возможно в течение трех-четырех дней.У "омикрона", как подчеркнул Мурашко, есть определенные отличия: головная боль, чихание, усталость и насморк.Всего за прошедшие сутки в России выявили 23 820 новых случаев COVID-19. Накануне этот показатель составил 21 155, при этом еще в понедельник было 15 830 новых заражений. Наибольшее число новых случаев — в Москве (5712), Санкт-Петербурге (2708) и Подмосковье (1990). С марта 2020 года в стране выявили 10 747 125 заразившихся. По состоянию на 13 декабря жертвами болезни стали 319 911 человек, выздоровели 9 809 300.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что из-за "омикрона" и недавних праздников всплеск заболеваемости неизбежен. Он отметил, что у системы здравоохранения есть около двух недель на подготовку, и поручил повысить темпы вакцинации и мобилизовать медицинские учреждения.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 315 миллионов случаев COVID-19, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия находится в этом списке на шестом месте.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76,7 миллиона россиянин, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

https://ria.ru/20211120/immunitet-1759686085.html

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михаил мурашко, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса