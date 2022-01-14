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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767903097.html
В 37 регионах выросла заболеваемость COVID-19, заявила Голикова
В 37 регионах выросла заболеваемость COVID-19, заявила Голикова - РИА Новости, 14.01.2022
В 37 регионах выросла заболеваемость COVID-19, заявила Голикова
За последние пять суток в 37 регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, это связано и с приходом штамма "омикрон", заявила вице-премьер... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:05
2022-01-14T20:25
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. За последние пять суток в 37 регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, это связано и с приходом штамма "омикрон", заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Это &lt;…&gt; существенные цифры", — сказала она на брифинге.По словам вице-премьера, такое распространение в том числе связано с приходом на территорию России штамма "омикрон"."Учитывая контагиозность этого штамма — по различным оценкам, она составляет от трех до семи раз — количество (заболевших. — Прим. ред.) будет расти, и постепенно, как это и происходит в других странах, штамм "омикрон" вытеснит доминирующий пока на территории России штамм "дельта", — отметила она.При этом за три дня число заражений именно этим вариантом выросло в 2,6 раза. Голикова добавила, что власти анализируют лучшие зарубежные практики и во вторник обсудят проект по борьбе с COVID-19. Она также рассказала, что ревакцинацию в России прошли 10,6 миллиона человек: 33,5 процента от тех, кто должен был ее пройти.Особенности нового штаммаПо словам главы Минздрава Михаила Мурашко, при "омикроне" значительно выше вероятность повторного заражения."Если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее одного процента, в пределах 0,74 процента, то сейчас уже появились публикации о пациентах, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня", — рассказал он на брифинге.Министр добавил, что большему риску инфицирования подвержены беременные."Мы настоятельно рекомендуем, даже если до беременности не прошли вакцинацию: сегодня методическими рекомендациями предусмотрен режим вакцинации после 22-й недели беременности", — заявил он.Как отметил чиновник, беременной важно также помнить, что вакцинированная мама передает антитела через грудное молоко и ребенок становится тоже защищенным.Он подчеркнул, что сейчас 15 процентов заболевших приходится на несовершеннолетних."Особое внимание вызывают дети до четырех лет и от периода новорожденности", — добавил Мурашко.Также в группе риска пожилые люди и пациенты с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой у нового варианта вируса изменился инкубационный период."Если раньше мы говорили о том, что средний инкубационный период — это шесть-восемь дней, то сегодня инкубационный период составляет от двух до пяти дней. То есть распространение идет гораздо быстрее. Это подтверждают наши коллеги в других странах, которые раньше встретились с массовым распространением этого вируса. Они говорят, что его контагиозность, то есть заразность, выросла, по их мнению, от трех до семи раз", — сказала она.Всего за минувшие сутки в России выявили 23 820 новых случаев COVID-19. Накануне этот показатель составил 21 155, при этом еще в понедельник было 15 830 новых заражений. Наибольшее число случаев в Москве (5712), Санкт-Петербурге (2708) и Подмосковье (1990).С марта 2020 года в России выявили 10 747 125 инфицированных. По состоянию на 13 декабря жертвами болезни стали 319 911 человек, выздоровели 9 809 300.Ранее Владимир Путин заявил, что из-за штамма "омикрон" и недавних праздников всплеск заболеваемости неизбежен. Он отметил, что у системы здравоохранения есть около двух недель на подготовку, и поручил повысить темпы вакцинации и мобилизовать медицинские учреждения.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 315 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76,7 миллиона россиянин, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
https://ria.ru/20220114/zakonoproekt-1767785538.html
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Голикова: "В 37 регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом"
За последние пять суток в 37 регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, это связано и с приходом штамма "омикрон", заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Это достаточно существенные цифры", — сказала она на брифинге. По ее словам, безусловно, такое распространение в том числе связано с приходом на территорию России штамма "омикрон".
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общество, коронавирус covid-19, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:05 14.01.2022 (обновлено: 20:25 14.01.2022)
 
В 37 регионах выросла заболеваемость COVID-19, заявила Голикова

Голикова: за последние пять суток в 37 регионах России выросла заболеваемость COVID-19

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. За последние пять суток в 37 регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, это связано и с приходом штамма "омикрон", заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Это <…> существенные цифры", — сказала она на брифинге.
По словам вице-премьера, такое распространение в том числе связано с приходом на территорию России штамма "омикрон".
"Учитывая контагиозность этого штамма — по различным оценкам, она составляет от трех до семи раз — количество (заболевших. — Прим. ред.) будет расти, и постепенно, как это и происходит в других странах, штамм "омикрон" вытеснит доминирующий пока на территории России штамм "дельта", — отметила она.
При этом за три дня число заражений именно этим вариантом выросло в 2,6 раза. Голикова добавила, что власти анализируют лучшие зарубежные практики и во вторник обсудят проект по борьбе с COVID-19.
Она также рассказала, что ревакцинацию в России прошли 10,6 миллиона человек: 33,5 процента от тех, кто должен был ее пройти.
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Особенности нового штамма

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, при "омикроне" значительно выше вероятность повторного заражения.
"Если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее одного процента, в пределах 0,74 процента, то сейчас уже появились публикации о пациентах, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня", — рассказал он на брифинге.
Министр добавил, что большему риску инфицирования подвержены беременные.
"Мы настоятельно рекомендуем, даже если до беременности не прошли вакцинацию: сегодня методическими рекомендациями предусмотрен режим вакцинации после 22-й недели беременности", — заявил он.
Как отметил чиновник, беременной важно также помнить, что вакцинированная мама передает антитела через грудное молоко и ребенок становится тоже защищенным.
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Он подчеркнул, что сейчас 15 процентов заболевших приходится на несовершеннолетних.
"Особое внимание вызывают дети до четырех лет и от периода новорожденности", — добавил Мурашко.
Также в группе риска пожилые люди и пациенты с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой у нового варианта вируса изменился инкубационный период.
"Если раньше мы говорили о том, что средний инкубационный период — это шесть-восемь дней, то сегодня инкубационный период составляет от двух до пяти дней. То есть распространение идет гораздо быстрее. Это подтверждают наши коллеги в других странах, которые раньше встретились с массовым распространением этого вируса. Они говорят, что его контагиозность, то есть заразность, выросла, по их мнению, от трех до семи раз", — сказала она.
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С марта 2020 года в России выявили 10 747 125 инфицированных. По состоянию на 13 декабря жертвами болезни стали 319 911 человек, выздоровели 9 809 300.
Ранее Владимир Путин заявил, что из-за штамма "омикрон" и недавних праздников всплеск заболеваемости неизбежен. Он отметил, что у системы здравоохранения есть около двух недель на подготовку, и поручил повысить темпы вакцинации и мобилизовать медицинские учреждения.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 315 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76,7 миллиона россиянин, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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