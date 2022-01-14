https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767919501.html

Говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано, заявил генсек ОДКБ

Говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано, заявил генсек ОДКБ - РИА Новости, 14.01.2022

Говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано, заявил генсек ОДКБ

Говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано, но перелом наступил, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:18

2022-01-14T19:18

2022-01-14T19:19

в мире

казахстан

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

станислав зась

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано, но перелом наступил, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Еще действует режим чрезвычайного положения, в пяти регионах он уже отменен, завтра еще будет ряд регионов отменяться", - сказал он в интервью программе Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия 24".По словам Зася, "идет такое поэтапное смягчение вот этих мер ограничительных, чрезвычайного положения, но тем не менее, значит, можно сказать так, что страна возвращается к нормальной жизни"."Видно, что перелом в ситуации уже наступил. Говорить о том, что, допустим, обстановка нормализована - нет, наверное, будет преждевременным", - сказал он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767890743.html

https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767840777.html

казахстан

жанаозен

актау

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в мире, казахстан, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, станислав зась