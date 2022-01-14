https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767849566.html

Отправку военных в Казахстан одобрил 71% россиян, показал опрос

Отправку военных в Казахстан одобрил 71% россиян, показал опрос - РИА Новости, 14.01.2022

Отправку военных в Казахстан одобрил 71% россиян, показал опрос

Решение об отправке российских военных в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан считает правильным 71% россиян, интересующихся событиями в этой стране,... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:45

2022-01-14T14:45

2022-01-14T14:45

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Решение об отправке российских военных в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан считает правильным 71% россиян, интересующихся событиями в этой стране, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно представленным данным, большинство или 70% интересующихся событиями в Казахстане россиян считают адекватной просьбу властей Казахстана к странам ОДКБ о вводе миротворческих сил, противоположного мнения придерживаются 21% россиян.При этом 71% наших соотечественников, интересующиеся казахским кризисом, оценили решение об отправке российских военных в составе миротворческих сил ОДКБ для обеспечения безопасности стратегических объектов Казахстана как скорее правильное, 21% опрошенных придерживается мнения, что решение неправильное."Оценившие решение как правильное граждане считают его таковым, потому что надо помочь братскому народу (33%), надо решать вопрос мирно (25%), от этого зависит безопасность нашей страны (17%), без России не справятся (14%), входим в ОДКБ (12%), необходима защита стратегических объектов (10%)",- отметили во ВЦИОМ.Считают, что волна протестных настроений в скором времени спадет, 66% россиян, интересующихся событиями в Казахстане, каждый пятый из них или 20% придерживаются мнения, что акции продолжатся, но будут не такими массовыми, 4% предположили, что протесты могут перерасти в гражданскую войну.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 8-9 января. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220114/pogromy-1767838563.html

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в мире, общество, безопасность, казахстан, одкб, вциом, вооруженные силы рф, касым-жомарт токаев, россия