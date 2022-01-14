Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767849566.html
Отправку военных в Казахстан одобрил 71% россиян, показал опрос
Отправку военных в Казахстан одобрил 71% россиян, показал опрос - РИА Новости, 14.01.2022
Отправку военных в Казахстан одобрил 71% россиян, показал опрос
Решение об отправке российских военных в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан считает правильным 71% россиян, интересующихся событиями в этой стране,... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:45
2022-01-14T14:45
в мире
общество
безопасность
казахстан
одкб
вциом
вооруженные силы рф
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767604962_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_a331d7e614162ef58b56190801152ba4.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Решение об отправке российских военных в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан считает правильным 71% россиян, интересующихся событиями в этой стране, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно представленным данным, большинство или 70% интересующихся событиями в Казахстане россиян считают адекватной просьбу властей Казахстана к странам ОДКБ о вводе миротворческих сил, противоположного мнения придерживаются 21% россиян.При этом 71% наших соотечественников, интересующиеся казахским кризисом, оценили решение об отправке российских военных в составе миротворческих сил ОДКБ для обеспечения безопасности стратегических объектов Казахстана как скорее правильное, 21% опрошенных придерживается мнения, что решение неправильное."Оценившие решение как правильное граждане считают его таковым, потому что надо помочь братскому народу (33%), надо решать вопрос мирно (25%), от этого зависит безопасность нашей страны (17%), без России не справятся (14%), входим в ОДКБ (12%), необходима защита стратегических объектов (10%)",- отметили во ВЦИОМ.Считают, что волна протестных настроений в скором времени спадет, 66% россиян, интересующихся событиями в Казахстане, каждый пятый из них или 20% придерживаются мнения, что акции продолжатся, но будут не такими массовыми, 4% предположили, что протесты могут перерасти в гражданскую войну.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 8-9 января. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220114/pogromy-1767838563.html
https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767840777.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767604962_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_e03c880fe0dc3441c145ca8448a9c71b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, общество, безопасность, казахстан, одкб, вциом, вооруженные силы рф, касым-жомарт токаев, россия
14:45 14.01.2022
 
Отправку военных в Казахстан одобрил 71% россиян, показал опрос

ВЦИОМ: 71% россиян одобрил отправку российских военных с силами ОДКБ в Казахстан

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Решение об отправке российских военных в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан считает правильным 71% россиян, интересующихся событиями в этой стране, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно представленным данным, большинство или 70% интересующихся событиями в Казахстане россиян считают адекватной просьбу властей Казахстана к странам ОДКБ о вводе миротворческих сил, противоположного мнения придерживаются 21% россиян.
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
13:45Беспорядки в Казахстане
Во время погромов в Жамбылской области Казахстана погибла россиянка
При этом 71% наших соотечественников, интересующиеся казахским кризисом, оценили решение об отправке российских военных в составе миротворческих сил ОДКБ для обеспечения безопасности стратегических объектов Казахстана как скорее правильное, 21% опрошенных придерживается мнения, что решение неправильное.
"Оценившие решение как правильное граждане считают его таковым, потому что надо помочь братскому народу (33%), надо решать вопрос мирно (25%), от этого зависит безопасность нашей страны (17%), без России не справятся (14%), входим в ОДКБ (12%), необходима защита стратегических объектов (10%)",- отметили во ВЦИОМ.
Считают, что волна протестных настроений в скором времени спадет, 66% россиян, интересующихся событиями в Казахстане, каждый пятый из них или 20% придерживаются мнения, что акции продолжатся, но будут не такими массовыми, 4% предположили, что протесты могут перерасти в гражданскую войну.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
13:57
Россия не будет силой тянуть Казахстан в Союзное государство, заявил Лавров
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 8-9 января. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.
Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре Март в Алма-Ате
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Грузовой автомобиль у разбитого банкомата на улице в Алма-Ате после прошедших там беспорядков
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

Детали банкомата, разграбленного мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

Витрина магазина Hugo Boss, разбитая в ходе уличных беспорядков в Алма-Ате
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
 
В миреОбществоБезопасностьКазахстанОДКБВЦИОМВооруженные силы РФКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58США поприветствовали шаги России в борьбе с хакерами
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
22:21В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
Лента новостейМолния
Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныСША поприветствовали шаги России в борьбе с хакерамиПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил МинюстВ реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации