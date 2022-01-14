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В Казахстане задержали трех подозреваемых в ограблении во время беспорядков

В Казахстане задержали трех подозреваемых в ограблении во время беспорядков - РИА Новости, 14.01.2022

В Казахстане задержали трех подозреваемых в ограблении во время беспорядков

Полицейские в Атырау на западе Казахстана задержали трех человек, которые, предположительно, ограбили магазин во время беспорядков в Алма-Ате, забрав парфюм и... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T09:25

2022-01-14T09:25

2022-01-14T09:25

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

атырау

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одкб

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актау

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НУР-СУЛТАН, 14 янв - РИА Новости. Полицейские в Атырау на западе Казахстана задержали трех человек, которые, предположительно, ограбили магазин во время беспорядков в Алма-Ате, забрав парфюм и косметические средства, сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте МВД республики."Десятого января на железнодорожный вокзал станции Атырау прибыл дополнительный пассажирский поезд сообщением "Алматы – Атырау". При проверке транспортные полицейские обнаружили у троих пассажиров вышеуказанного поезда дорогой парфюм в количестве 30 флаконов и 55 единиц декоративной косметики", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, задержанные пояснили, что во время беспорядков 5 января похитили эту продукцию в одном из магазинов парфюмерии в Алма-Ате. Начато досудебное расследование.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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Казахстан после протестов: погромы и мародерства Погромы и мародерства охватили Казахстан после протестов, начавшихся в первые дни января из-за резкого повышения цены на газ. Митинги распространились с западной газодобывающей части страны по всей территории. Толпы людей громили магазины и банкоматы, выносили электронику, бытовую технику, драгоценности из ювелирного магазина. На дорогах творился хаос. 2022-01-14T09:25 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, казахстан, атырау, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев