https://ria.ru/20220114/karabakh-1767882241.html

Жителя НКР арестовали, когда он зашел на подконтрольные Баку земли

Жителя НКР арестовали, когда он зашел на подконтрольные Баку земли - РИА Новости, 14.01.2022

Жителя НКР арестовали, когда он зашел на подконтрольные Баку земли

Житель непризнанной Нагорно-Карабахской республики заблудился и оказался на территории, подконтрольной азербайджанским вооруженным силам, он взят под стражу, о... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:51

2022-01-14T16:51

2022-01-14T16:51

в мире

армения

москва

нагорно-карабахская республика

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 14 янв – РИА Новости. Житель непризнанной Нагорно-Карабахской республики заблудился и оказался на территории, подконтрольной азербайджанским вооруженным силам, он взят под стражу, о случившемся проинформированы российские миротворцы, сообщили в пятницу в Службе нацбезопасности Карабаха."Сегодня в 15.30 (14.30 мск) в службу национальной безопасности поступило сообщение о том что житель города Бердзор (азербайджанское название - Лачин) Андраник Алексанян 1953 года рождения пропал без вести… В результате проведенных работ выяснилось, что он, заблудившись, оказался на территории, контролируемой вооруженными силами Азербайджана и был взят ими под стражу", - говорится в сообщении на странице СНБ Карабаха в Facebook.Отмечается, что о случившемся были незамедлительно проинформированы российские миротворцы, ведутся переговоры о возвращении задержанного армянской стороне.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211226/mirotvortsy-1765568010.html

https://ria.ru/20220110/karabakh-1767187085.html

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в мире, армения, москва, нагорно-карабахская республика, ситуация на армяно-азербайджанской границе