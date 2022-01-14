Жителя НКР арестовали, когда он зашел на подконтрольные Баку земли
Жителя НКР арестовали после того, как он заблудился и попал на подконтрольные Баку земли
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 янв – РИА Новости. Житель непризнанной Нагорно-Карабахской республики заблудился и оказался на территории, подконтрольной азербайджанским вооруженным силам, он взят под стражу, о случившемся проинформированы российские миротворцы, сообщили в пятницу в Службе нацбезопасности Карабаха.
"Сегодня в 15.30 (14.30 мск) в службу национальной безопасности поступило сообщение о том что житель города Бердзор (азербайджанское название - Лачин) Андраник Алексанян 1953 года рождения пропал без вести… В результате проведенных работ выяснилось, что он, заблудившись, оказался на территории, контролируемой вооруженными силами Азербайджана и был взят ими под стражу", - говорится в сообщении на странице СНБ Карабаха в Facebook.
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Отмечается, что о случившемся были незамедлительно проинформированы российские миротворцы, ведутся переговоры о возвращении задержанного армянской стороне.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.