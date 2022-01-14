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https://ria.ru/20220114/karabakh-1767882241.html
Жителя НКР арестовали, когда он зашел на подконтрольные Баку земли
Жителя НКР арестовали, когда он зашел на подконтрольные Баку земли - РИА Новости, 14.01.2022
Жителя НКР арестовали, когда он зашел на подконтрольные Баку земли
Житель непризнанной Нагорно-Карабахской республики заблудился и оказался на территории, подконтрольной азербайджанским вооруженным силам, он взят под стражу, о... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:51
2022-01-14T16:51
в мире
армения
москва
нагорно-карабахская республика
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 14 янв – РИА Новости. Житель непризнанной Нагорно-Карабахской республики заблудился и оказался на территории, подконтрольной азербайджанским вооруженным силам, он взят под стражу, о случившемся проинформированы российские миротворцы, сообщили в пятницу в Службе нацбезопасности Карабаха."Сегодня в 15.30 (14.30 мск) в службу национальной безопасности поступило сообщение о том что житель города Бердзор (азербайджанское название - Лачин) Андраник Алексанян 1953 года рождения пропал без вести… В результате проведенных работ выяснилось, что он, заблудившись, оказался на территории, контролируемой вооруженными силами Азербайджана и был взят ими под стражу", - говорится в сообщении на странице СНБ Карабаха в Facebook.Отмечается, что о случившемся были незамедлительно проинформированы российские миротворцы, ведутся переговоры о возвращении задержанного армянской стороне.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20211226/mirotvortsy-1765568010.html
https://ria.ru/20220110/karabakh-1767187085.html
армения
москва
нагорно-карабахская республика
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в мире, армения, москва, нагорно-карабахская республика, ситуация на армяно-азербайджанской границе
16:51 14.01.2022
 
Жителя НКР арестовали, когда он зашел на подконтрольные Баку земли

Жителя НКР арестовали после того, как он заблудился и попал на подконтрольные Баку земли

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 янв – РИА Новости. Житель непризнанной Нагорно-Карабахской республики заблудился и оказался на территории, подконтрольной азербайджанским вооруженным силам, он взят под стражу, о случившемся проинформированы российские миротворцы, сообщили в пятницу в Службе нацбезопасности Карабаха.
"Сегодня в 15.30 (14.30 мск) в службу национальной безопасности поступило сообщение о том что житель города Бердзор (азербайджанское название - Лачин) Андраник Алексанян 1953 года рождения пропал без вести… В результате проведенных работ выяснилось, что он, заблудившись, оказался на территории, контролируемой вооруженными силами Азербайджана и был взят ими под стражу", - говорится в сообщении на странице СНБ Карабаха в Facebook.
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Глава НКР счел необходимым постоянное присутствие российских миротворцев
Отмечается, что о случившемся были незамедлительно проинформированы российские миротворцы, ведутся переговоры о возвращении задержанного армянской стороне.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 16:00
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В миреАрменияМоскваНагорно-Карабахская РеспубликаСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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