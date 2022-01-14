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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220114/fotokonkurs-1767763682.html
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина - РИА Новости, 14.01.2022
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
Свыше 30 работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года смогут увидеть аргентинцы на выставке, открывшейся в центре... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T01:00
2022-01-14T01:39
в мире
общество
буэнос-айрес (город)
аргентина
андрей стенин
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
россия
культура
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв — РИА Новости. Свыше 30 работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года смогут увидеть аргентинцы на выставке, открывшейся в центре Буэнос-Айреса.Работы лучших молодых фотографов привозят в столицу Аргентины в третий раз. Впервые выставка прошла в 2019 году в Российском центре науки и культуры. Зимой 2020 года мероприятие состоялось на площадке одного из красивейших зданий Буэнос-Айреса — железнодорожного вокзала Ретиро. В этом году работы победителей также представлены в центральном холле вокзала. Экспозиция включает несколько десятков фотографий из России, Испании, Мексики, Китая, Германии, Ирана и других стран."Я планирую в будущем еще участвовать в конкурсе. В последнее время я работаю над темой жизни людей с ограниченными возможностями. Эту тему я бы выбрал для будущей работы для конкурса", — добавил он.О выставкеТемы выставочных работ — это визуальная лента событий, ставших топовыми новостями ушедшего года. Среди главных — пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару, майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии."Думаю, одним из главных достоинств этого конкурса является широкий охват тем: от невероятной красоты нашей планеты до черной бездны человеческого отчаяния; от мировых спортивных достижений до повседневной жизни провинциальных городов. За каждой фотографией стоит настоящая история, иногда веселая, иногда грустная, а иногда и трагичная", — сказал на открытии выставки первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Коломин."Лучше сотни слов они (фотографии) рассказывают о жизни на Земле, о том, как ее жители борются с трудностями и болезнями, преодолевают себя и сложные жизненные обстоятельства, борются с эпидемиями, стихийными бедствиями, экологическими катастрофами, решают сложные конфликты", — добавил он."Очень интересная выставка, такие глубокие фотографии", — говорит посетительница выставки Мария. "Побольше бы таких мероприятий", — добавила она.Выставка в Буэнос-Айресе проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов, до конца 2021 года работы уже успели побывать в Москве, Киншасе и Претории. Выставка планируется и в других странах, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией COVID-19.Экспозиция в здании вокзала Ретиро будет открыта до 23 января, сообщила РИА Новости глава Дома России в Аргентине Ольга Муратова. Позднее, в феврале, выставку планируется провести в городе Ла-Плата — административном центре крупнейшей провинции страны Буэнос-Айрес.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет. Это единственная в России международная площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру.В 2021 году конкурс собрал более 4500 работ из 70 стран мира. С момента старта конкурса в 2014 году фотоработы его победителей выставлялись в Москве, Кейптауне, Будапеште, Мадриде, Нью-Дели, Милане, Нью-Йорке, Анкаре, Буэнос-Айресе, и других городах мира. Прием заявок стартует ежегодно 22 декабря в день рождения фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего при исполнении профессионального долга.Конкурс в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ), Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК).
https://ria.ru/20211018/konkurs-1754726116.html
https://ria.ru/20211018/stenin-1754921760.html
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в мире, общество, буэнос-айрес (город), аргентина, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, россия
01:00 14.01.2022 (обновлено: 01:39 14.01.2022)
 
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина

В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов фотоконкурса имени Андрея Стенина 2021 года

© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Буэнос-Айресе
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Игнасио Амикони
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Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Буэнос-Айресе
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв — РИА Новости. Свыше 30 работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года смогут увидеть аргентинцы на выставке, открывшейся в центре Буэнос-Айреса.
Работы лучших молодых фотографов привозят в столицу Аргентины в третий раз. Впервые выставка прошла в 2019 году в Российском центре науки и культуры. Зимой 2020 года мероприятие состоялось на площадке одного из красивейших зданий Буэнос-Айреса — железнодорожного вокзала Ретиро. В этом году работы победителей также представлены в центральном холле вокзала. Экспозиция включает несколько десятков фотографий из России, Испании, Мексики, Китая, Германии, Ирана и других стран.

"Мне очень нравится уровень конкурса, качество и профессионализм работ и темы, которые он затрагивает. Кроме того, конкурс — один из немногих, где поддерживают молодых фотожурналистов", — сказал РИА Новости аргентинский фотограф, победитель 2020 года Бруно Серимеле.

"Я планирую в будущем еще участвовать в конкурсе. В последнее время я работаю над темой жизни людей с ограниченными возможностями. Эту тему я бы выбрал для будущей работы для конкурса", — добавил он.
Работа фотографа Рафида Ясара Счастливый фермер. Моя Планета, одиночные фотографии, Особая отметка жюри - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября 2021, 13:56Культура
Преодолевая границы: главные фото конкурса Стенина

О выставке

Темы выставочных работ — это визуальная лента событий, ставших топовыми новостями ушедшего года. Среди главных — пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару, майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии.
"Думаю, одним из главных достоинств этого конкурса является широкий охват тем: от невероятной красоты нашей планеты до черной бездны человеческого отчаяния; от мировых спортивных достижений до повседневной жизни провинциальных городов. За каждой фотографией стоит настоящая история, иногда веселая, иногда грустная, а иногда и трагичная", — сказал на открытии выставки первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Коломин.
"Лучше сотни слов они (фотографии) рассказывают о жизни на Земле, о том, как ее жители борются с трудностями и болезнями, преодолевают себя и сложные жизненные обстоятельства, борются с эпидемиями, стихийными бедствиями, экологическими катастрофами, решают сложные конфликты", — добавил он.
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

Руководитель "Дома России" в Буэнос-Айресе — представительства Россотрудничества Ольга Муратова выступает на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на железнодорожной станции "Ретиро" в Буэнос-Айресе.

Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Буэнос-Айресе
1 из 6

Руководитель "Дома России" в Буэнос-Айресе — представительства Россотрудничества Ольга Муратова выступает на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на железнодорожной станции "Ретиро" в Буэнос-Айресе.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
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© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

Церемония открытия выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на железнодорожной станции "Ретиро" в Буэнос-Айресе.

Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Буэнос-Айресе
2 из 6

Церемония открытия выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на железнодорожной станции "Ретиро" в Буэнос-Айресе.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
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© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на железнодорожной станции "Ретиро" в Буэнос-Айресе.

Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Буэнос-Айресе
3 из 6

Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на железнодорожной станции "Ретиро" в Буэнос-Айресе.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
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© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

Конкурс имени Андрея Стенина проводится ежегодно с целью поддержать молодых фоторепортеров и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Буэнос-Айресе
4 из 6

Конкурс имени Андрея Стенина проводится ежегодно с целью поддержать молодых фоторепортеров и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
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© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

Работы победителей выставляются во многих городах мира.

Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Буэнос-Айресе
5 из 6

Работы победителей выставляются во многих городах мира.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
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© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

В 2021 году конкурс собрал более 4500 работ из 70 стран. В 2022 году работы принимаются до 28 февраля.

Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Буэнос-Айресе
6 из 6

В 2021 году конкурс собрал более 4500 работ из 70 стран. В 2022 году работы принимаются до 28 февраля.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
1 из 6

Руководитель "Дома России" в Буэнос-Айресе — представительства Россотрудничества Ольга Муратова выступает на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на железнодорожной станции "Ретиро" в Буэнос-Айресе.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
2 из 6

Церемония открытия выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на железнодорожной станции "Ретиро" в Буэнос-Айресе.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
3 из 6

Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на железнодорожной станции "Ретиро" в Буэнос-Айресе.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
4 из 6

Конкурс имени Андрея Стенина проводится ежегодно с целью поддержать молодых фоторепортеров и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
5 из 6

Работы победителей выставляются во многих городах мира.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
6 из 6

В 2021 году конкурс собрал более 4500 работ из 70 стран. В 2022 году работы принимаются до 28 февраля.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
"Очень интересная выставка, такие глубокие фотографии", — говорит посетительница выставки Мария. "Побольше бы таких мероприятий", — добавила она.
Выставка в Буэнос-Айресе проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов, до конца 2021 года работы уже успели побывать в Москве, Киншасе и Претории. Выставка планируется и в других странах, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией COVID-19.
Экспозиция в здании вокзала Ретиро будет открыта до 23 января, сообщила РИА Новости глава Дома России в Аргентине Ольга Муратова. Позднее, в феврале, выставку планируется провести в городе Ла-Плата — административном центре крупнейшей провинции страны Буэнос-Айрес.
Работа фотографа Марии Гельман из серии М+Т. Гран при в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября 2021, 13:46Культура
Гран-при конкурса Стенина — 2021 поделили репортеры из России и Турции

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет. Это единственная в России международная площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру.
В 2021 году конкурс собрал более 4500 работ из 70 стран мира. С момента старта конкурса в 2014 году фотоработы его победителей выставлялись в Москве, Кейптауне, Будапеште, Мадриде, Нью-Дели, Милане, Нью-Йорке, Анкаре, Буэнос-Айресе, и других городах мира. Прием заявок стартует ежегодно 22 декабря в день рождения фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего при исполнении профессионального долга.
Конкурс в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ), Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК).
"М+Т", "Лица нашего времени" и другие победители конкурса Стенина
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest

Лучшей серией в номинации "Главные новости" стал "Раскол" Чандана Ханны из Индии. Фоторепортаж посвящен протестам в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Чандан Ханна Раскол. Главные новости, серии, 1 место
1 из 14

Лучшей серией в номинации "Главные новости" стал "Раскол" Чандана Ханны из Индии. Фоторепортаж посвящен протестам в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
© Фото : Джошуа Ируанди, Stenincontest

Первое место среди одиночных фотографий в номинации "Главные новости" завоевала работа индонезийца Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19".

Джошуа Ируанди Человеческая цена COVID-19. Главные новости, одиночные фотографии, 1 место
2 из 14

Первое место среди одиночных фотографий в номинации "Главные новости" завоевала работа индонезийца Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19".

© Фото : Джошуа Ируанди, Stenincontest
© Фото : Мунеб Тайм, Stenincontest

Лучшим одиночным спортивным снимком стал "Паркур на руинах" Мунеба Тайма из Сирии.

Мунеб Тайм Паркур на руинах. Спорт, одиночные фотографии, 1 место
3 из 14

Лучшим одиночным спортивным снимком стал "Паркур на руинах" Мунеба Тайма из Сирии.

© Фото : Мунеб Тайм, Stenincontest
© Фото : Дарья Исаева, Stenincontest

Лучшей спортивной серией стала "Домашняя Олимпиада" россиянки Дарьи Исаевой.

Работа фотографа Дарьи Исаевой Домашняя Олимпиада. Спорт, серии, 1 место
4 из 14

Лучшей спортивной серией стала "Домашняя Олимпиада" россиянки Дарьи Исаевой.

© Фото : Дарья Исаева, Stenincontest
© Фото : Чан Сюй, Stenincontest

"На лыжах в весну". Чан Сюй из Китая победил в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

Работа фотографа Чан Сюй На лыжах в весну. Моя Планета, одиночные фотографии, 1 место
5 из 14

"На лыжах в весну". Чан Сюй из Китая победил в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Фото : Чан Сюй, Stenincontest
© Фото : Луис Тато, Stenincontest

В номинации "Моя Планета, серии" лучшей стала работа испанца Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" .

Работа фотографа Луиса Тато Нашествие саранчи. Моя Планета, серии, 1 место
6 из 14

В номинации "Моя Планета, серии" лучшей стала работа испанца Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" .

© Фото : Луис Тато, Stenincontest
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest

"Лица нашего времени" принесли россиянину Сергею Бобылеву победу в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

Работа фотографа Сергея Бобылева Лица нашего времени. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография, 1 место
7 из 14

"Лица нашего времени" принесли россиянину Сергею Бобылеву победу в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
© Фото : Шарафат Али, Stenincontest

Лучшей серией номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри назвало "Кашмир: спорное наследие" Шарафата Али из Индии.

Работа фотографа Шарафат Али Кашмир: спорное наследие. Портрет. Герой нашего времени, серии, 1 место
8 из 14

Лучшей серией номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри назвало "Кашмир: спорное наследие" Шарафата Али из Индии.

© Фото : Шарафат Али, Stenincontest
© Фото : Шебнем Кошкун, Stenincontest

Шебнем Кошкун из Турции удостоена гран-при конкурса за кадр "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19".

Работа фотографа Шебнем Кошкун Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19. Гран-при
9 из 14

Шебнем Кошкун из Турции удостоена гран-при конкурса за кадр "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19".

© Фото : Шебнем Кошкун, Stenincontest
© Фото : Мария Гельман, Stenincontest

Еще один гран-при достался автору кадра "М+Т" россиянке Мария Гельман.

Работа фотографа Марии Гельман М+Т. Гран-при
10 из 14

Еще один гран-при достался автору кадра "М+Т" россиянке Мария Гельман.

© Фото : Мария Гельман, Stenincontest
© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest

"Потеря контроля над Мексикой" Луиса Антонио Рохаса получила третье место в номинации "Главные новости, серии".

Луис Антонио Рохас Потеря контроля над Мексикой. Главные новости, серии, 3 место
11 из 14

"Потеря контроля над Мексикой" Луиса Антонио Рохаса получила третье место в номинации "Главные новости, серии".

© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest

"Пора купаться". У автора снимка Абдула Момина — третье место в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

Абдул Момин Пора купаться. Моя Планета, одиночные фотографии, 3 место
12 из 14

"Пора купаться". У автора снимка Абдула Момина — третье место в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
© Фото : Рафид Ясар, Stenincontest

"Счастливый фермер" Рафида Ясара удостоен особой отметки жюри в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

Работа фотографа Рафида Ясара Счастливый фермер. Моя Планета, одиночные фотографии, Особая отметка жюри
13 из 14

"Счастливый фермер" Рафида Ясара удостоен особой отметки жюри в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Фото : Рафид Ясар, Stenincontest
© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest

Мухаммад Амдад Хоссейн и "Прекрасные глаза" его персонажей замкнули тройку лидеров в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

Мухаммад Амдад Хоссейн Прекрасные глаза. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография, 3 место
14 из 14

Мухаммад Амдад Хоссейн и "Прекрасные глаза" его персонажей замкнули тройку лидеров в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest
1 из 14

Лучшей серией в номинации "Главные новости" стал "Раскол" Чандана Ханны из Индии. Фоторепортаж посвящен протестам в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
2 из 14

Первое место среди одиночных фотографий в номинации "Главные новости" завоевала работа индонезийца Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19".

© Фото : Джошуа Ируанди, Stenincontest
3 из 14

Лучшим одиночным спортивным снимком стал "Паркур на руинах" Мунеба Тайма из Сирии.

© Фото : Мунеб Тайм, Stenincontest
4 из 14

Лучшей спортивной серией стала "Домашняя Олимпиада" россиянки Дарьи Исаевой.

© Фото : Дарья Исаева, Stenincontest
5 из 14

"На лыжах в весну". Чан Сюй из Китая победил в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Фото : Чан Сюй, Stenincontest
6 из 14

В номинации "Моя Планета, серии" лучшей стала работа испанца Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" .

© Фото : Луис Тато, Stenincontest
7 из 14

"Лица нашего времени" принесли россиянину Сергею Бобылеву победу в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
8 из 14

Лучшей серией номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри назвало "Кашмир: спорное наследие" Шарафата Али из Индии.

© Фото : Шарафат Али, Stenincontest
9 из 14

Шебнем Кошкун из Турции удостоена гран-при конкурса за кадр "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19".

© Фото : Шебнем Кошкун, Stenincontest
10 из 14

Еще один гран-при достался автору кадра "М+Т" россиянке Мария Гельман.

© Фото : Мария Гельман, Stenincontest
11 из 14

"Потеря контроля над Мексикой" Луиса Антонио Рохаса получила третье место в номинации "Главные новости, серии".

© Фото : Луис Антонио Рохас, Stenincontest
12 из 14

"Пора купаться". У автора снимка Абдула Момина — третье место в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
13 из 14

"Счастливый фермер" Рафида Ясара удостоен особой отметки жюри в номинации "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Фото : Рафид Ясар, Stenincontest
14 из 14

Мухаммад Амдад Хоссейн и "Прекрасные глаза" его персонажей замкнули тройку лидеров в номинации "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография".

© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest
 
КультураВ миреОбществоБуэнос-Айрес (город)АргентинаАндрей СтенинМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаРоссия
 
 
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Заголовок открываемого материала
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58США поприветствовали шаги России в борьбе с хакерами
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
22:21В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
22:19В Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили
Лента новостейМолния
США призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныСША поприветствовали шаги России в борьбе с хакерамиПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил МинюстВ реестр СМИ-иноагентов включили две новые организацииВ Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили