https://ria.ru/20220114/fotokonkurs-1767763682.html

В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина

В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина - РИА Новости, 14.01.2022

В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина

Свыше 30 работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года смогут увидеть аргентинцы на выставке, открывшейся в центре... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T01:00

2022-01-14T01:00

2022-01-14T01:39

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв — РИА Новости. Свыше 30 работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 года смогут увидеть аргентинцы на выставке, открывшейся в центре Буэнос-Айреса.Работы лучших молодых фотографов привозят в столицу Аргентины в третий раз. Впервые выставка прошла в 2019 году в Российском центре науки и культуры. Зимой 2020 года мероприятие состоялось на площадке одного из красивейших зданий Буэнос-Айреса — железнодорожного вокзала Ретиро. В этом году работы победителей также представлены в центральном холле вокзала. Экспозиция включает несколько десятков фотографий из России, Испании, Мексики, Китая, Германии, Ирана и других стран."Я планирую в будущем еще участвовать в конкурсе. В последнее время я работаю над темой жизни людей с ограниченными возможностями. Эту тему я бы выбрал для будущей работы для конкурса", — добавил он.О выставкеТемы выставочных работ — это визуальная лента событий, ставших топовыми новостями ушедшего года. Среди главных — пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару, майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии."Думаю, одним из главных достоинств этого конкурса является широкий охват тем: от невероятной красоты нашей планеты до черной бездны человеческого отчаяния; от мировых спортивных достижений до повседневной жизни провинциальных городов. За каждой фотографией стоит настоящая история, иногда веселая, иногда грустная, а иногда и трагичная", — сказал на открытии выставки первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Коломин."Лучше сотни слов они (фотографии) рассказывают о жизни на Земле, о том, как ее жители борются с трудностями и болезнями, преодолевают себя и сложные жизненные обстоятельства, борются с эпидемиями, стихийными бедствиями, экологическими катастрофами, решают сложные конфликты", — добавил он."Очень интересная выставка, такие глубокие фотографии", — говорит посетительница выставки Мария. "Побольше бы таких мероприятий", — добавила она.Выставка в Буэнос-Айресе проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов, до конца 2021 года работы уже успели побывать в Москве, Киншасе и Претории. Выставка планируется и в других странах, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией COVID-19.Экспозиция в здании вокзала Ретиро будет открыта до 23 января, сообщила РИА Новости глава Дома России в Аргентине Ольга Муратова. Позднее, в феврале, выставку планируется провести в городе Ла-Плата — административном центре крупнейшей провинции страны Буэнос-Айрес.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет. Это единственная в России международная площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру.В 2021 году конкурс собрал более 4500 работ из 70 стран мира. С момента старта конкурса в 2014 году фотоработы его победителей выставлялись в Москве, Кейптауне, Будапеште, Мадриде, Нью-Дели, Милане, Нью-Йорке, Анкаре, Буэнос-Айресе, и других городах мира. Прием заявок стартует ежегодно 22 декабря в день рождения фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего при исполнении профессионального долга.Конкурс в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ), Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК).

https://ria.ru/20211018/konkurs-1754726116.html

https://ria.ru/20211018/stenin-1754921760.html

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в мире, общество, буэнос-айрес (город), аргентина, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, россия