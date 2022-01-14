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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220114/besporyadki-1767922658.html
Лукашенко сравнил беспорядки в Казахстане и Белоруссии
Лукашенко сравнил беспорядки в Казахстане и Белоруссии - РИА Новости, 14.01.2022
Лукашенко сравнил беспорядки в Казахстане и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит общие черты в протестных акциях в Казахстане и белорусских протестах в 2020 году: по его мнению, без... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:40
2022-01-14T20:04
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
белоруссия
сша
азия
китай
афганистан
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МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит общие черты в протестных акциях в Казахстане и белорусских протестах в 2020 году: по его мнению, без западных спецслужб не обошлось.Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского президента, данное заявление прозвучало на приеме от имени президента на старый Новый год. По ее данным, "глава государства сравнил события в Беларуси в 2020 году и недавние в Казахстане и назвал главную причину произошедшего"."За всеми этими событиями стоят государства. И заметьте, в августе 2020-го (в Белоруссии – ред.) эти государства - знаете, какие и чьими руками - ринулись к нам (Лукашенко ранее отмечал, что беспорядки в стране направлялись США, а европейцы им "подыгрывали" - ред.). Конечно, всю кашу заварили их спецслужбы. И мы их видели, они это не прятали. Но здесь мы им рога обломали, и они сделали вывод", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.Белорусский президент заявил, что после событий в Белоруссии главный вывод коллективного Запада состоял в том, чтобы впредь скрывать свои интересы, не засвечивать их в публичном пространстве. "Работали спецслужбы, и они (заинтересованные государства – ред.) не светились, никто этого не заметил. Такие масштабные акции, в такой грандиозной стране, как Казахстан, (произошли – ред.) за сутки? Просто так не получится", - констатировал Лукашенко.Он обратил внимание, что в Казахстане пересекаются интересы крупных транснациональных компаний. "Поэтому была дана команда: "Не торопитесь, спокойно, когда будет все ясно - выйдем на авансцену", – я процитировал донесение нашей разведки в первые дни событий. Все там было, как надо. Казахстан, как и Беларусь, - узловые пункты. Мы - в Европе, там - в Центральной Азии", - пояснил глава белорусского государства."Из Казахстана, как керогазом, можно было подогреть и Россию, можно было снивелировать позор Афганистана, который был допущен Соединенными Штатами Америки (госпереворот в Афганистане и вывод американских военных - ред.), и можно влиять не только на Китай, но и на всю Азию. Поэтому ставки были высоки", - продолжил президент.
https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767890743.html
https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767840777.html
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в мире, казахстан, белоруссия, сша, азия, китай, афганистан, александр лукашенко, россия
19:40 14.01.2022 (обновлено: 20:04 14.01.2022)
 
Лукашенко сравнил беспорядки в Казахстане и Белоруссии

Лукашенко сравнил беспорядки в Казахстане и Белоруссии: без западных спецслужб не обошлось

© Sputnik / Камшат Абдирайым / Перейти в фотобанкЛюди на улице в Алма-Ате
Люди на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Камшат Абдирайым
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Люди на улице в Алма-Ате
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МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит общие черты в протестных акциях в Казахстане и белорусских протестах в 2020 году: по его мнению, без западных спецслужб не обошлось.
Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского президента, данное заявление прозвучало на приеме от имени президента на старый Новый год. По ее данным, "глава государства сравнил события в Беларуси в 2020 году и недавние в Казахстане и назвал главную причину произошедшего".
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"За всеми этими событиями стоят государства. И заметьте, в августе 2020-го (в Белоруссии – ред.) эти государства - знаете, какие и чьими руками - ринулись к нам (Лукашенко ранее отмечал, что беспорядки в стране направлялись США, а европейцы им "подыгрывали" - ред.). Конечно, всю кашу заварили их спецслужбы. И мы их видели, они это не прятали. Но здесь мы им рога обломали, и они сделали вывод", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Белорусский президент заявил, что после событий в Белоруссии главный вывод коллективного Запада состоял в том, чтобы впредь скрывать свои интересы, не засвечивать их в публичном пространстве. "Работали спецслужбы, и они (заинтересованные государства – ред.) не светились, никто этого не заметил. Такие масштабные акции, в такой грандиозной стране, как Казахстан, (произошли – ред.) за сутки? Просто так не получится", - констатировал Лукашенко.
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Он обратил внимание, что в Казахстане пересекаются интересы крупных транснациональных компаний. "Поэтому была дана команда: "Не торопитесь, спокойно, когда будет все ясно - выйдем на авансцену", – я процитировал донесение нашей разведки в первые дни событий. Все там было, как надо. Казахстан, как и Беларусь, - узловые пункты. Мы - в Европе, там - в Центральной Азии", - пояснил глава белорусского государства.
"Из Казахстана, как керогазом, можно было подогреть и Россию, можно было снивелировать позор Афганистана, который был допущен Соединенными Штатами Америки (госпереворот в Афганистане и вывод американских военных - ред.), и можно влиять не только на Китай, но и на всю Азию. Поэтому ставки были высоки", - продолжил президент.
Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре Март в Алма-Ате
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Грузовой автомобиль у разбитого банкомата на улице в Алма-Ате после прошедших там беспорядков
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

Детали банкомата, разграбленного мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

Витрина магазина Hugo Boss, разбитая в ходе уличных беспорядков в Алма-Ате
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
 
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