https://ria.ru/20220114/besporyadki-1767922658.html

Лукашенко сравнил беспорядки в Казахстане и Белоруссии

Лукашенко сравнил беспорядки в Казахстане и Белоруссии - РИА Новости, 14.01.2022

Лукашенко сравнил беспорядки в Казахстане и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит общие черты в протестных акциях в Казахстане и белорусских протестах в 2020 году: по его мнению, без... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:40

2022-01-14T19:40

2022-01-14T20:04

беспорядки в казахстане

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МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит общие черты в протестных акциях в Казахстане и белорусских протестах в 2020 году: по его мнению, без западных спецслужб не обошлось.Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского президента, данное заявление прозвучало на приеме от имени президента на старый Новый год. По ее данным, "глава государства сравнил события в Беларуси в 2020 году и недавние в Казахстане и назвал главную причину произошедшего"."За всеми этими событиями стоят государства. И заметьте, в августе 2020-го (в Белоруссии – ред.) эти государства - знаете, какие и чьими руками - ринулись к нам (Лукашенко ранее отмечал, что беспорядки в стране направлялись США, а европейцы им "подыгрывали" - ред.). Конечно, всю кашу заварили их спецслужбы. И мы их видели, они это не прятали. Но здесь мы им рога обломали, и они сделали вывод", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.Белорусский президент заявил, что после событий в Белоруссии главный вывод коллективного Запада состоял в том, чтобы впредь скрывать свои интересы, не засвечивать их в публичном пространстве. "Работали спецслужбы, и они (заинтересованные государства – ред.) не светились, никто этого не заметил. Такие масштабные акции, в такой грандиозной стране, как Казахстан, (произошли – ред.) за сутки? Просто так не получится", - констатировал Лукашенко.Он обратил внимание, что в Казахстане пересекаются интересы крупных транснациональных компаний. "Поэтому была дана команда: "Не торопитесь, спокойно, когда будет все ясно - выйдем на авансцену", – я процитировал донесение нашей разведки в первые дни событий. Все там было, как надо. Казахстан, как и Беларусь, - узловые пункты. Мы - в Европе, там - в Центральной Азии", - пояснил глава белорусского государства."Из Казахстана, как керогазом, можно было подогреть и Россию, можно было снивелировать позор Афганистана, который был допущен Соединенными Штатами Америки (госпереворот в Афганистане и вывод американских военных - ред.), и можно влиять не только на Китай, но и на всю Азию. Поэтому ставки были высоки", - продолжил президент.

https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767890743.html

https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767840777.html

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